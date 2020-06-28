«С минимальными потерями»: Путин о выходе России из кризиса

Президент Владимир Путин считает, что Россия сможет преодолеть пандемию коронавируса и связанные с ней экономические трудности без особых потерь. Такое мнение глава государства выразил в интервью телепередаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«То, что сделано за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями», – подчеркнул российский президент.

Путин также подчеркнул, что резервы в экономике РФ выросли за последние годы в 50 раз. При этом, добавил он, происходит диверсификация экономики, однако для этого еще многое предстоит сделать.

Реклама

Он также напомнил о тяжелейшем кризисе девяностых годов — когда другие страны поставляли в Россию гуманитарную помощь, потому что «не было средств для выплаты зарплат».

«Думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой», — сказал Путин.

Наконец, президент предположил, что в обозримом будущем инфляция достигнет 4%-го показателя — при текущих 3% годовых. Он сравнил ситуацию с 1997 годом – когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция сохранялась на отметке 11%.

Двумя неделями ранее Путин заявил, что Россия уверенно выходит из пандемии COVID-19, неся минимальные потери. «При определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин выразил надежду на то, чтобы стабильный выход из пандемии продолжался и впредь. «Дай Бог, чтобы так и дальше было», — подчеркнул президент РФ.

Неделей ранее Владимир Путин предположил, что россияне «прошли и еще проходят через суровые испытания» и сумели «выдержать их», так как «ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия». По словам президента РФ, эти ценности в народе сформировала российская история, и их «разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны».

26 мая российский лидер сообщил, что в стране пройден пик распространения COVID-19. «Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на начало мая. «С даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — уточнила чиновница в ходе брифинга.

По словам Голиковой, эпидемия инфекции начала набирать обороты в стране начиная с 17 марта. С того времени в РФ в 139 раз возросло количество ПЦР-исследований.

Напомним, еще 8 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам страны в третий раз с начала распространения коронавируса. «Все проходит, и это пройдет.

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — заявил российский лидер.

Спустя три дня Путин предупредил о возможной новой волне эпидемии COVID-19, она может случиться в конце октября-ноября — начале декабря нынешнего года. В связи с этим прогнозом президент поручил главам ведомств и госучреждений проконтролировать и подготовить резерв по аппаратам ИВЛ, кислородному банку на случай еще одной вспышки. «План полностью по оснащению системами ИВЛ этих коек не выполнен. Правда, свободных из числа имеющихся коек с ИВЛ — 91,8%, то есть их используется, слава Богу, тоже незначительное количество. Что касается коек, оборудованных кислородом, то план перевыполнен, но и они используются [не полностью], свободно 34% от имеющегося коечного фонда», — добавил Путин.