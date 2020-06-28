Бесправная столица: зачем демократы создают 51-й штат

В пятницу в палате представителей США прошло голосование по законопроекту, предполагающему предоставление столице США Вашингтону статуса штата. Проект был поддержан абсолютным большинством законодателей: его одобрили 232 конгрессмена, высказались против — 180. В основном продвигали идею демократы.

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Дискуссию о создании нового штата подогрели последние события: захватившая страну эпидемия коронавируса COVID-19 и массовые протесты сторонников движения Black Lives Matter (BLM — «Жизни черных важны»), которые приобрели особенно драматичный характер в Вашингтоне.

Однако борьба жителей американской столицы за получение статуса штата имеет более глубокие причины и корни.

Федеральный округ гораздо старше многих американских штатов. Он был создан на стыке Виргинии и Мэриленда еще в 1790 году. Столица только что добившейся независимости страны была названа в честь избранного годом ранее первого президента Джорджа Вашингтона. Свое второе имя — Колумбия — округ получил в 1791 году, в канун 300-летней годовщины открытия Америки Христофором Колумбом.

Его административные границы на протяжении десятилетий неоднократно менялись, пока в 1878 году не пришли к своему нынешнему состоянию: тогда границы Вашингтона были приравнены к границам округа Колумбия. И даже тогда столица США была старше своей «тезки» — расположенной на северо-западе страны территории Вашингтон, которая получила статус полноценного штата в 1889 году.

Вашингтон задумывался как город, где будет сосредоточен мозговой центр нового государства. Именно таким он и стал: здесь расположены Белый дом, конгресс, Верховный суд, а также штаб-квартиры многих международных организаций, среди которых Всемирный банк, Международный валютный фонд, Организация американских государств и многие другие.

В то же время Вашингтон — дом не только для органов власти, но и для обычных американцев.

На протяжении многих десятилетий жители столицы США находились по сути в бесправном положении.

В отличие от других американских городов, в Вашингтоне полномочия местных властей сильно урезаны. В американской столице, разумеется, есть мэр, а также состоящий из 12 членов Законодательный совет, которых жители города выбирают напрямую.

Однако все законодательные акты и меры, которые пытаются принять местные власти, должны обязательно быть утверждены федеральным конгрессом. При этом даже за такое право жителям столицы пришлось побороться: до 1973 года все законы для столицы не только утверждались, но создавались исключительно в конгрессе.

При этом отстоять интересы вашингтонцев в американском парламенте некому: жители федерального округа не имеют представительства в палатах американского конгресса. Единственный депутат от округа заседает в палате представителей, но права голоса он не имеет.

Более того, до 1961 года жители столицы даже не имели права участвовать в президентских выборах.

В то же время на вашингтонцах лежат те же обязанности, что и на других американцах: они платят налоги, служат в армии и так далее. Еще более абсурдной ситуацию делает тот факт, что в Вашингтоне проживают более 700 тысяч человек — это больше, чем в некоторых полноправных американских штатах, таких как Вермонт или Вайоминг.

Такое положение вещей неизбежно отразилось на психологии жителей столицы: борьба за представительство стала неотъемлемой частью их повседневной жизни. Например, на номерных знаках автомобилей жителей столицы неизменно красуется лозунг Taxation without representation («Платим налоги и не имеем своего представительства»).

Попытки изменить ситуацию предпринимались неоднократно. В качестве альтернативы нынешнему положению вещей предлагалось не только провозглашение 51-го штата, но и воссоединение со штатом Мэриленд. Последний раз этот спор доходил до конгресса в 1993 году.

Однако ни разу эти инициативы не доводились до своего логического конца, даже несмотря на поддержку, оказывавшуюся некоторыми президентами.

Например, Билл Клинтон в 2000-2001 годах ездил на лимузинах с номерными знаками округа Колумбия, на которых был зафиксирован лозунг «Нет налогообложению без представительства!». Джордж Буш-младший, придя в Белый дом, от этой практики отказался, а Барак Обама о ней забыл.

Тем не менее, именно в конце его последнего срока вопрос сдвинулся с мертвой точки. 8 ноября 2016 года в округе прошел референдум об изменении административного статуса федерального округа. Тогда более 80% жителей Вашингтона проголосовали за то, чтобы жить в полноправном штате.

В период президентства Дональда Трампа результаты этого голосования откровенно игнорировались, однако четыре года спустя вопрос стал еще более острым, чем раньше.

Из-за своего юридического статуса федеральный округ оказался более уязвимым к эпидемии коронавируса, чем другие территории США.

Когда правительство страны приняло решение о выделении каждому из 50 штатов по $1,2 млрд на борьбу с эпидемией, Вашингтон оказался обделенным: столице была выделена более чем в два раза меньшая сумма — $500 млн.

Бесправность округа также сделала возможной конфликтную ситуацию во время кампании BLM: несмотря на позицию городской мэрии, президент США для подавления протестов вводил в город подразделения Национальной гвардии из других штатов и армейские подразделения.

«У нас нет собственного сенатора, а наша представительница в конгрессе не имеет права голоса. Теперь мы столкнулись с ситуацией, когда федеральное правительство лишило нас и без того ограниченной автономии», — возмущалась мэр Вашингтона Мьюриэл Боузер.

Возможно, без этих событий уже привычное негодование вашингтонцев снова было бы проигнорировано.

Однако в условиях жесткой межпартийной борьбы в палате представителей наконец был зарегистрирован долгожданный для жителей столицы законопроект с емким названием H.R.51.

Этот проект предполагает не только предоставление столице статуса штата, но и изменение названия на «Содружество Вашингтон, Даглас». Такими образом депутаты предложили поставить первого президента США в один ряд с бывшим рабом и борцом за свободу чернокожих Фредериком Дагласом.

Его автором стала та самая лишенная права голоса представительница Вашингтона в палате представителей Элеанор Нортон. «У конгресса есть два варианта: он может продолжать осуществлять недемократическую авторитарную власть над Вашингтоном или воплотить обещания и идеалы этой страны и принять закон», — заявила она, представляя свою инициативу.

Чтобы поддержать своего однопартийца, в качестве соавторов законопроекта зарегистрировались сразу 220 конгрессменов-демократов

Несмотря на успех в палате представителей, законопроект не имеет никаких шансов на то, чтобы стать законом.

Причина тому — сопротивление со стороны Республиканской партии, контролирующей сенат, и лично президента США Дональда Трампа.

«До тех пор, пока я остаюсь лидером большинства в сенате, ничего подобного не случится», — обещал республиканец-сенатор Митч Макконнелл. По его словам, даже мысли о превращении федерального округа в полноценный штат — ничто иное, как социалистический марш.

Защищая свою позицию, республиканцы ссылаются на американскую конституцию. Одни указывают, что идея о создании из федерального округа штата противоречит намерениям отцов-основателей США.

Такую точку зрения, в частности, перед голосованием в палате представителей отстаивала республиканка Джоди Хайс: «Вашингтон был определен как место, где базируется правительство, а не как часть федерации штатов, что определяется Конституцией».

Также республиканцы ссылаются на то, что конституция США хотя и позволяет федеральному правительству включать в состав страны новые штаты, их создание из уже существующих административных единиц основным законом не предусмотрено.

Но настоящие причины неприятия республиканцами идеи о создании 51-штата лежат в электоральной плоскости: жители Вашингтона традиционно поддерживают Демократическую партию.

На протяжении всей современной истории США в столице ни разу не был избран мэр-республиканец. Во время президентских выборов 2016 года жители Вашингтона дружно голосовали за соперницу Трампа Хиллари Клинтон — ее поддержали 91% жителей столицы, в то время как за действующего главу государства голос отдали только 4% горожан.

Став 51-м штатом, Вашингтон обязательно изменит расклад сил в американском конгрессе. Столичный округ не только получит право голоса в палате представителей, но и два места в сенате, где сейчас перевес сил в сторону республиканцев совсем небольшой: 53 голоса против 47.

Об этом открыто говорит президент США Дональд Трамп. «Почему я против? — пояснял он в мае в интервью газете New York Post. —

Что, у нас появится еще двое сенаторов-демократов и пять новых конгрессменов-демократов? Нет, спасибо. Этого никогда не будет».

Его позиция за несколько месяцев нисколько не изменилась. На днях Белый дом опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что даже если законопроект каким-то чудом будет утвержден в сенате, президент наложит на него вето. Для его преодоления потребуется 2/3 голосов конгресса, что точно является невозможным.

Так что несмотря на беспрецедентный успех, жителям американской столицы придется ждать лучших времен, чтобы получить равные со своими согражданами права.