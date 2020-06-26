«Дорогой Владимир»: когда Макрон приедет в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон в конце лета посетит Россию с полноформатным визитом. Об этом сам французский лидер заявил во время онлайн-переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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«Хочу предложить, если будет возможность по санитарным условиям, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию, для того чтобы мы могли провести больше времени за совместным разговором. И я просто хотел бы к вам приехать», — сказал он, отвечая на приглашение российского лидера.

«Буду рад тебя видеть, Эммануэль. Добро пожаловать», — ответил Путин.

Личная встреча глав двух государств за последнее время срывалась уже дважды. Макрон должен был стать гостем столичного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Французский президент был одним из первых иностранных лидеров, кто принял приглашение посетить Москву 9 мая.

Однако из-за распространения в России коронавируса власти приняли решение о переносе торжественного мероприятия. Макрон должен был приехать на парад 24 июня, однако за неделю до события Елисейский дворец сообщил, что французский лидер вновь не сможет посетить Россию из-за эпидемиологических соображений.

Именно французская сторона стала инициатором нынешней видеоконференции двух лидеров, тем самым компенсируя отсутствие очных встреч. «Я счастлив, что мы смогли найти время для этого разговора, несмотря на то, что, как ты сказал, мы, к сожалению, общаемся через экран, через камеру. Это позволяет нам сэкономить время на перелете, но, конечно, это не так приятно, как личная встреча», — пошутил президент Франции в начале беседы.

Путин в свою очередь отметил, что мировые лидеры уже научились работать в таком онлайн-формате. «В чем-то он даже является более эффективным, чем обычные наши встречи», — отметил российский президент.

Заочная встреча Путина и Макрона прошла в формате «один на один», без участия других чиновников. Как отметил сам французский президент, он рассчитывал на «свободный разговор».

В планах к обсуждению у лидеров был запланирован достаточно широкий спектр тем. Поскольку разговор проходит в день 75-й годовщины подписания Устава Организации Объединенных Наций, на что указали оба лидера, был затронут вопрос исторической памяти о последствиях Второй мировой войны.

Владимир Путин заявил, что Россия «никогда не забудет тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте», подчеркнув, что победа над нацизмом — общая победа и общее достояние.

Французский президент в свою очередь заявил, что Париж «отдает дань почета тем жертвам, которые принес советский народ» во время той войны и указал на важность защиты работы над исторической памятью.

«Необходимо помнить обо всех тех исторических ранах, необходимо избежать инструментализации, которая иногда может произойти. И великие нации должны проводить такую работу», — сказал Макрон, отметив, что следуя именно этому духу и этим принципам они с Путиным во время своей последней встречи во французском Брегансоне запустили новую повестку дня доверия и безопасности.

Для нынешнего же разговора лидеры определили три ключевых задачи.

Макрон в первую очередь указал на необходимость создания условий для двустороннего и многостороннего диалога в области безопасности. Этот вопрос предстает особенно актуальным в свете с пандемией, которая охватила мир.

«Я считаю, что кризис, через который мы проходим, и другие региональные кризисы показывают важность европейского пространства в широком смысле этого слова — от Лиссабона до Владивостока. Это настоящее пространство сотрудничества и мира. Мы понимаем важность этого и вызовов, которые стоят перед нами», — указал он.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что наряду с новыми угрозами никуда не исчезали и старые: терроризм, и неконтролируемая миграция, изменение климата, разрушающаяся система контроля над вооружениями. «Это все вместе, безусловно, является нашей общей повесткой дня», — сказал он.

Диалог двух лидеров не мог обойтись и без обсуждения кризисных ситуаций в мире, в том числе в Ливии, Сирии и на Украине.

Для Франции особенно важен вопрос урегулирования ситуации в Ливии, на что указал и Путин. Конфликт в этой стране стал в том числе и причиной для раскола внутри НАТО, поскольку Франция и Греция придерживаются диаметрально противоположных позиций со своими союзниками из Турции и Италии.

Как писала «Газета.Ru», для Парижа конфликт имеет значение из-за стратегически важной государственной границы Ливии, за которой находятся бывшие французские колонии — Чад и Нигер.

Третьей задачей, которую Путин и Макрон поставили себе на сегодняшние переговоры — обсуждение сотрудничества на перспективу. Здесь французским президентом были упомянуты вопросы здравоохранения, восстановления экономики и защиты окружающей среды, которую Макрон отметил как особо важную тему.

Достичь принципиального решения этих вопросов вряд ли возможно в рамках одной онлайн-встречи двух лидеров. Тем не менее их обсуждение продолжится в том числе и в многостороннем формате. Как отметил Макрон, их с Путиным инициатива по организации саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в ближайшее время должна получить развитие.