«Уникальный шанс»: Порошенко рассказал о возвращении Крыма

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Киева вернуть Крым. Это заявление политик сделал в эфире радиостанции «Тризуб» (организация запрещена в России).

«Есть <...> возможность укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти и с Донбасса, и из Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров», — считает он.

Возникла такая возможность после того, как в России «случился глубокий кризис с падением ВВП на 5%», добавил Порошенко. По его словам, в нынешних условиях «российская экономика не способна финансировать этот чемодан без ручки» — Крым.

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Бывший украинский лидер регулярно делает заявления о «возвращении» Крыма. 16 июня заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что Порошенко стоит направить официальную благодарность за то, что он всеми правдами и неправдами подтолкнул крымчан к самоопределению и выбору воссоединения с Россией.

«Думаю, подпишу ему благодарственное письмо депутата Госдумы России за мужество и стойкость, а главное изощренность и изворотливость при выполнении задачи по избавлению от неугодных избирателей и доведению людей до самоопределения. Простыми словами — за крымский референдум», — сообщила депутат. По словам Поклонской,

именно Порошенко и другие организаторы «евромайдана» и госпереворота поспособствовали возвращению полуострова на историческую родину.

Сам экс-президент Порошенко заявлял на допросе в суде при рассмотрении апелляции на приговор другому бывшему украинскому лидеру Виктору Януковичу, что считает именно его ответственным за потерю Крыма Киевом.

«Порошенко остается только винить всех вокруг: начиная от Януковича и заканчивая крымскими чайками, лишь бы только не признавать очевидного», — считает Поклонская.

Годом ранее Петр Порошенко назвал условие «отказа» от притязаний на Крым — по его мнению, это возможно при прекращении войны на Донбассе, и на подобный шаг может пойти команда его преемника — Владимира Зеленского.

«В этом случае власть перестанет быть властью», — добавил бывший президент. Сам Зеленский не раз говорил, что отказываться от требования «вернуть Крым» не намерен.

21 июня президент Российской Федерации Владимир Путин в фильме «Россия. Кремль. Путин» заявил, что в 2014 году Россия «не приобретала Крым». Напротив, передает его слова телеканал «Россия-1», население полуострова решило войти в состав РФ демократическим путем.

Он также подчеркнул, что Крым «всегда был нашим даже с юридической точки зрения». Он также подчеркнул, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям», что крымский референдум был «высшей степенью проявления демократии».

«Если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением», — подчеркнул Путин. Он также акцентировал внимание на отсутствии разногласий у России с народом Украины — «трения» есть только с правящей украинской верхушкой.

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине», — сказал президент РФ, добавив, что «украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им».

В марте 2018 года Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. «Да что Вы, с ума сошли, что ли?!» — спросил Путин в ответ на вопрос журналиста об «обстоятельствах возможного возвращения» полуострова.

Незадолго до этого Путин заявил, что Россию «кто-то сознательно подвел к черте» присоединения Крыма. «Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», — говорил он.

Полуостров вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам общенародного референдума, проведенного в соответствии со стандартами международного права. В поддержку вхождения в состав федерации на правах субъекта проголосовало более 90% избирателей Крыма. Украина и Запад итогов плебисцита не признали и ввели антироссийские и антикрымские санкции.