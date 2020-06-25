«Из Кремля не видно»: Песков о флаге ЛГБТ на посольстве США

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма — так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.

«В любом случае, проявление пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств [среди молодежи] в нашей стране по закону недопустимо», — подчеркнул представитель Кремля.

Он заявил, что «из кремлевских окон» здания дипмиссии США не видно, но «наверняка это видит наше министерство иностранных дел».

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В посольстве США заявили агентству, что флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером, и впервые был поднят как символ «надежды и разнообразия» в июне 1978 года — на гей-параде в Сан-Франциско. Кроме того, американские дипломаты отметили, что июнь — это месяц «прайда» (англ. — гордости), когда американцы «празднуют право каждого на жизнь, свободную от ненависти, предрассудков и преследований».

Российский МИД, в свою очередь, прокомментировал в Facebook пост посольства США в Москве с радужным флагом песней «Эль Бимбо» — гимном бара «Голубая устрица» из телесериала «Полицейская академия».

«Просто чтобы поддерживать вас в радостном настроении в такое тяжелое для Америки время», — говорится в комментарии официального аккаунта в Facebook российского внешнеполитического ведомства.

Протесты и массовые беспорядки разгорелись в Миннеаполисе (штат Миннесота) после гибели в ходе задержания полицией 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать», «Жизни черных имеют значение», «Покончим с превосходством белых» и прочие лозунги. Митинги быстро распространились на другие города и переросли в столкновения с полицией, поджоги домов и магазинов, грабежи.

Вопросы гомосексуализма периодически затрагиваются в российско-американских отношениях. В июне 2019 года президент РФ Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалы порой ведут себя «излишне настойчиво», навязывая свои ценности.

«Вы вспомнили Элтона Джона — я очень уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что

он заблуждается, я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное, абсолютно непредвзятое», — сказал российский лидер.

При этом он напомнил о действии в России закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей и подростков. «У нас есть закон, за который нас все «шпыняют» — это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое», — пояснил глава государства.

В целом, он выразил удивление тем, какой эффект на Западе произвели его слова. «Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью, что это интервью — на самом деле я считал его таким обычным, проходным, рабочим, ничего такого нового я, как мне казалось, не сказал — вызвало такой интерес», — добавил Путин.

Его речь стала ответом на пост сэра Джона в Instagram, где он выказал возмущение словами Путина про ЛГБТ и выразил несогласие с тем, что проведение политики, охватывающей многокультурное и сексуальное разнообразие, устарело в обществах России и Запада.

«Я нахожу двуличие в вашем комментарии: вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы», и говорите, что «у вас нет проблем с этим». И все же российские прокатчики решили подвергнуть мой фильм Rocketman жесткой цензуре, удалив все упоминания, что я обрел истинное счастье благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей», — написал музыкант.

Обладатель «Грэмми» также выразил признательность британскому правительству и других стран, поддерживающих права ЛГБТ, за возможность «любить кого хочешь».

В интервью редактору британского издания The Financial Times Лайонелу Барберу Путин заявил, что в России не ущемляются права геев.

«Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай Бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными», — сказал российский лидер.