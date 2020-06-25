Кремль: Россия никогда не вмешивалась в белорусские выборы

Обвинения в адрес России со стороны белорусского президента Александра Лукашенко отверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Можно только ответить однозначно, что РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более — в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным «вмешательство извне» в белорусские выборы главы государства.

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По мнению президента Белоруссии, на выборы в республике хотят повлиять «кукловоды» в Польше и России. «Эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — сказал он.

Песков, в свою очередь, отметил, что обвинитель должен представить какие-то аргументы, а отсутствие их вынуждает задуматься о правдивости выдвинутых претензий. Он также заявил, что Россия — не США, отвечая на вопрос о возможном расследовании «вмешательства» в белорусские выборы.

Ранее Лукашенко заявил, что в интернете распространяют «жуткие фейки», направленные на дискредитацию белорусского руководства. В частности, он опроверг сообщения о счете в швейцарском банке у одного из его сыновей на сотни миллионов долларов.

«Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут, но людям-то в мозги уже вбросили это», — считает белорусский глава.

Выборы президента в Белоруссии пройдут 9 августа. Сейчас в стране завершился сбор подписей кандидатами на пост главы республики — их сдали семь человек. Регистрация кандидатов должна пройти с 5 по 14 июля.

Днем 19 июня состоялся телефонный разговор президентов РФ и Республики Беларусь Владимира Путина и Александра Лукашенко. Белорусский лидер на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что беседа получилась «доброй», передает БелТА.

«У нас, действительно, состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — заявил Лукашенко.

Пресс-служба Кремля ранее заявила, что президенты затронули некоторые аспекты российско-белорусского сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также «актуальные темы повестки дня». Среди всего прочего, Лукашенко обсуждал с Путиным завершение работы над межправительственным соглашением о взаимном признании виз.

В то же время, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что ситуация вокруг Белгазпромбанка не обсуждалась. Экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико в мае объявил о своем участии в президентских выборах в качестве кандидата. Вскоре после этого в руководстве банка прошла серия задержаний, прозвучали обвинения в адрес топ-менеджеров в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Сам Бабарико вместе с сыном были задержаны белорусскими силовиками 18 июня — когда кандидат отправился сдавать собранные подписи в поддержку своего выдвижения.

Лукашенко вскоре после этого заявил, что власти сорвали масштабный план дестабилизации страны, в котором участвовали внешние «кукловоды». «Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси», — сказал белорусский лидер.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что «Белоруссия имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной». За месяц до этого Лукашенко заявил, что Кремль «намекает» на присоединение его страны к России в обмен на единые цены на энергоносители. При этом, по его словам, ни белорусы, ни россияне «не пойдут» по этому пути.

Кроме того, добавил Лукашенко, Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов власти в рамках интеграции Союзного государства. Тем не менее, работа по дорожным картам будет продолжена.

«В этом нет ничего плохого. <...> Чисто экономические вопросы по интеграции», — цитирует главу Белоруссии агентство БелТА. Двумя днями ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не предлагал Лукашенко объединять РФ и Белоруссию в одну «сверхдержаву».