«Вирус все еще опасен»: Путин обратился к россиянам

Свое обращение 23 июня 2020 года президент России Владимир Путин начал с выражения благодарности гражданам страны за «ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за достоинство».

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Отдельно президент отметил деятельность волонтеров, заботившихся о наиболее уязвимых группах граждан, врачей, фельдшеров, медсестер и других медицинских работников, сотрудников благотворительных фондов и тех, кто вносит свои пожертвования.

«Несмотря ни на что, это было и время надежды, благодарности знакомым и даже незнакомым людям, которые не подвели в трудную минуту, гордости за тех, кто проявил свои лучшие качества», — сказал президент.

Вырвали время

Значительную часть своего выступления глава государства посвятил перечислению мер, принятых в стране с начала мировой пандемии. Он указал, что борьба России с коронавирусом началась еще на внешних контурах, в феврале, когда на границах страны были усилены меры санитарной защиты.

Путин особо подчеркнул, что последующее решение объявить период нерабочих дней, который продолжался с 30 марта по 11 мая, было беспрецедентным.

Эти меры, по словам главы государства, «вырвали у эпидемии время». Как итог: были сохранены человеческие жизни.

В рамках чрезвычайной ситуации, сложившейся в стране, за несколько недель была перестроена работа предприятий, увеличен выпуск средств индивидуальной защиты, налажено производство отечественных лекарств для лечения коронавируса.

Показали свою эффективность системы энергетики, ЖКХ, транспорта и связи. Торговый сектор смог обеспечить граждан товарами первой необходимости, сельскохозяйственный сектор провел успешную посевную кампанию. Предотвращен резкий скачок цен. Ни в школах, ни в вузах учебный год не был прерван.

Были возведены десятки многопрофильных центров для больных COVID-19, число специализированных коек за 2,5 месяца увеличилось в 4,5 раза.

Чтобы борьба с эпидемией проходила более эффективно, субъекты федерации получили дополнительные полномочия для формирования собственной тактики борьбы с коронавирусом. «Такой подход оправдал себя. Кстати, был взят на вооружение и в других странах», — указал Путин.

Борьба продолжается

Несмотря на принятые меры, эпидемия не подошла к концу, отметил глава государства. Обстановка остается сложной в отдельных регионах, в частности, в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.

Тем не менее, уверен Путин, накопленный опыт позволит переломить ситуацию и в этих регионах.

Одним из ключевых факторов в борьбе с коронавирусом стало наращивание объемов тестирования. На данный момент общее число проведенных тестов превысило 17 млн. Это позволяет обнаруживать заболевание на ранних стадиях, тем самым пресекая его дальнейшее распространение.

«В целом, мы заставили эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными», — сказал президент.

В рамках борьбы с пандемией глава государства продлил на июль и август действие ранее принятых программ прямых федеральных доплат для тех врачей, медсестер, сотрудников служб скорой помощи, которые непосредственно оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией.

Также адресная помощь будет продлена с 15 июля до 15 сентября для сотрудников социальных учреждений, вынужденных работать в усиленном режиме для предотвращения распространения коронавируса.

Развитие здравоохранения

Как отметил Владимир Путин, Россия должна «извлечь уроки из этой ситуации». В стране продолжится начавшееся развитие системы здравоохранения. В частности, будет повышаться качество кадровой подготовки, проводиться ремонт медицинских учреждений.

«Мы это обязательно сделаем. И, прежде всего, — в рамках программ модернизации первичного звена здравоохранения. Учтем полученный трудный опыт и, подчеркну, сохраним весь объем ресурсов, заложенных на реализацию этих программ. А это значительные средства, более 500 млрд руб.» — сказал Путин.

Отдельно глава государства отметил необходимость выделения дополнительных средств на помощь детям с тяжелыми, в том числе редкими, орфанными заболеваниями.

В этой сфере уже действуют ряд федеральных и региональных программ, а также многочисленные благотворительные фонды. Однако здесь, как считает президент, «необходимо системное, именно государственное решение», чтобы помощь дошла до каждого ребенка.

В связи с этим глава государства предложил увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для лиц, чей заработок превышает сумму в 5 млн руб. в год. Вырученные за счет этой меры средства — порядка 60 млрд руб. ежегодно — будут защищены от любого другого использования и целевым образом направляться на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

Помощь гражданам

Как отметил глава государства, мировая пандемия оказала негативное влияние на экономику всех государств мира: «По сути, началась глобальная рецессия, спад мировой экономики. И все последствия, глубину этого кризиса еще только предстоит оценить».

В России только в апреле ВВП страны снизился на 12%.

Наша страна для преодоления этих последствий, как и в предыдущие три месяца будет делать акцент на прямую поддержку населения. Для этого в июле семьи с детьми в возрасте до 16 лет получат еще одну единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.

Введенная в этом году программа льготной ипотеки по ставке 6,5% будет расширена. Теперь по ней можно приобрести жилье стоимость не до 3 млн, а до 6 млн руб. В Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн руб.

Правительству России, региональным властям и Банку России поручено разработать меры по восстановлению показателей занятости до докризисного уровня уже в 2021 году.

Также планируется дополнительно выделить еще 100 млрд руб. на программу поддержки занятости: льготный кредит по ставке 2% для пострадавших отраслей.

Развитие экономики

Президент сделал отдельный акцент на необходимости улучшения делового климата в стране, что также позволит ускорить рост экономики:

«Подчеркну, кардинальное улучшение делового климата, упрощение всех процедур должно стать важнейшим ресурсом восстановления и качественного развития экономики. Нужно предоставить больше свободы, возможностей предпринимателям, в том числе начинающим».

В рамках этой инициативы эксперимент с режимом для самозанятых, который президент признал успешным, будет распространен во всех субъектах Федерации. Кроме того, возможность получить статус самозанятого получат граждане не с 18-ти, а с 16 лет. Все принятые ранее налоговые льготы для самозанятых будут сохранены.

Также президент поручил проанализировать систему регулирования строительной отрасли, внеся в нее изменения исходя из опыта последних месяцев, которые показали, что «можно, оказывается, строить гораздо быстрее и при этом качественно и надежно, без обременительных формальностей, отнимающих время, силы да, в конце концов, и деньги».

Кроме того, глава государства анонсировал налоговый маневр с сфере IT, который позволит дать дополнительный толчок развитию этой отрасли. Будет упрощена схема налогообложения для владельцев зарубежных активов, снижена ставка налога на прибыль для IT-компаний с 20% до 3%, а ставка страховых взносов — с 14% до 7,6%.

По мнению президента, такие налоговые условия — одни из самых привлекательных в мире. Как он надеется, это привлечет российских специалистов из-за рубежа обратно в Россию.

«На этой прочной базе мы выстраиваем механизмы поддержки в текущей непростой ситуации, помогаем людям, которые поверили в то, что в России выгодно, безопасно, надежно работать и делать это можно легально, открыто, по-честному», — указал он.

Голосование по поправкам

В завершении своего выступления Владимир Путин напомнил о предстоящем 1 июля голосовании по поправкам в Конституцию страны.

Он в очередной раз подчеркнул, что поправки вступят в силу, «только если граждане их поддержат».

«Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед», — говорит он.

По мнению главы государства, новые конституционные положения зададут новые требования к эффективности, «содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей».