«Он их терпел»: что Трамп думает о европейских лидерах и Путине

Многие мировые лидеры догадываются об истинном отношении президента США Дональда Трампа, считают иностранные журналисты. Однако мнения главы Белого дома, представленные в книге экс-советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», свидетельствуют, что Трамп действительно воспринимает своих коллег без должной степени уважения. И только отношение хозяина Овального кабинета к президенту России Владимиру Путину так и осталось загадкой.

«Что касается оценок самого Путина, он [Трамп] ни разу не высказал никакого мнения, по крайней мере передо мной. Я никогда не спрашивал, что считал Трамп, возможно, опасаясь того, что могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру оставалось загадкой», — написал он.

Однако же сам Болтон в книге, которая поступила в продажу 23 июня, излагает свое отношение к президенту России. Он утверждает, что его встревожило решение Трампа поздравить российского коллегу с победой на выборах в марте 2018 года.

Реклама

Дело в том, что тогда дата голосования совпала с мощной антироссийской информационной кампанией после отравления в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон практически сразу обвинил Москву в причастности к инциденту, не представив доказательств и отделавшись фразой «весьма вероятно» (англ. — highly likely), которая впоследствии стала крылатой для обозначения различного рода слабо аргументированных обвинений стран Запада в адрес России.

Тем не менее, Трамп, как утверждает Болтон, решил поздравить российского лидера с переизбранием по совету другого экс-советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Позже, правда, глава Белого дома в качестве реакции на международный скандал, вызванный «делом Скрипалей», все же выслал из США более 60 российских дипломатов.

Другой эпизод, который вспоминает в своей книге Болтон, относится к личной встрече Путина и Трампа в 2018 году в Хельсинки — это был первый полноценный саммит двух лидеров. Как утверждает экс-советник Трампа, глава Белого дома тогда якобы специально опоздал на переговоры и даже рассматривал вариант их полной отмены.

«Нам сообщили, что самолет Путина с опозданием вылетел из Москвы… Я надеялся, что Трамп будет достаточно раздражен этим, чтобы быть жестче с Путиным, а не наоборот. Мы действительно рассматривали вариант полной отмены встречи, если Путин будет достаточно поздно», — пишет он.

Надо отметить, что Трамп, действительно, появился в дворце президента Финляндии, где проходил саммит, через 20 минут после российского президента.

Эта информация, правда, не нашла подтверждения в Кремле.

«Тут трудно сказать, я сейчас, честно говоря, детали не припомню, там особо президент [России] никого не ожидал. Я уже не знаю, как специально опаздывал Трамп, но наша протокольная служба работает безупречно, и Путин никогда никого не ждет», — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вместе с тем нашлись у Болтона и слова в адрес Владимира Путина, которые можно расценить как положительные. Например, о том, что российский лидер четко представляет национальные интересы свой страны, из-за чего Болтон даже опасался оставлять Трампа с Путиным в формате тет-а-тет.

«Путин поразил меня, полностью все понимая, будучи спокойным и уверенным в себе, о каких бы внутренних экономических и политических вопросах в России ни шла речь. Он в полной мере знал приоритеты Москвы в сфере национальной безопасности. Я не хотел бы оставлять его в комнате один на один с Трампом», — пишет экс-советник американского президента.

Любовь к Меркель и нелюбовь к Макрону

Гораздо меньше «повезло» европейским лидерам — в их адрес Болтон вспомнил куда более резкие высказывания из уст Трампа.

Так, экс-советник президента США по национальной безопасности, пишет, что Трампу на самом деле не нравятся премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон. «Но он их терпел, насмешливо скрещивая с ними мечи на встречах и откровенно шутя», — вспоминает Болтон.

При этом Трамп не всегда последователен в своем отношении к французскому коллеге. Так, например, лидер США называл Макрона чуть ли не «лучшим из европейцев», а потом именно он, по мнению главы Белого дома, должен был встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани.

А вот на саммите НАТО в 2017 году, по словам Болтона, американский президент обвинил Макрона, что он «всегда сливает все их разговоры». Французский лидер подобные обвинения отвергал.

А в какой-то момент Трамп, вспоминает экс-советник, и вовсе высказался крайне негативно в отношении Макрона: «Все, к чему он прикасается, превращается в дерьмо», — цитирует Politico выдержки из книги.

Такие же непоследовательные оценки Трамп давал и в отношении канцлера ФРГ Ангелы Меркель. С одной стороны, взгляды главы Белого дома отражают уважение к самой Германии, с другой — раздражение внешней политикой канцлера и подходами к вопросам безопасности.

«[Трамп] очень уважал канцлера Меркель, отмечая, что его отец был немцем, а мать — шотландкой», — пишет Болтон в главе, посвященной саммиту НАТО 2017 года в Брюсселе.

На той же встрече американский лидер «поцеловал ее в обе щеки», после чего сказал, что он «любит Ангелу». Такую реакцию Трампа вызвала договоренность европейских членов НАТО взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону.

Разногласия (впрочем, это не новая информация) вызвал проект газопровода «Северный поток — 2». «Очень грустно, что Германия заключает крупную нефтегазовую сделку с Россией. Мы защищаем все эти страны, а они заключают сделку.

Нам придется что-то делать, потому что мы не собираемся с этим мириться. Россия захватила Германию»,

— цитирует Болтон слова Трампа на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Некоторое раздражение испытывал Трамп и по отношению к экс-премьеру Великобритании Терезе Мэй, из-за того, что в Лондоне, «кроме Трампа, казалось, никто не беспокоился» вопросами Brexit. Связано это с решимостью нынешнего главы британского кабмина Бориса Джонсона или нет, но именно этого политика Болтон называет «любимым лидером» Трампа. Такой же оценки удостоен и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Надо отметить, что досталось от Болтона и самому Трампу. Из опубликованных ранее выдержек из мемуаров, следует, что он оценивает своего экс-начальника как «потрясающе несведущего», а также обвиняет представителей Демократической партии США, что процедура импичмента в отношении главы Белого дома была запущена неправильно.

Трамп резко отреагировал на планы Болтона опубликовать книгу.

«Пока я не уволил его, он говорил об мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного — устроить войну. Ничего не понимал, подвергался остракизму и был с радостью мной уволен. Что за болван!» — отреагировал на обвинения президент США в Twitter.