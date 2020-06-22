Песков: в стране нет «неисменяемости» власти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о необходимости принять поправку в Конституцию о сроках нахождения на посту главы государства и возможности поиска преемников.

«Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации и не замечать этого было бы неверно», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По словам Пескова, Путин доволен выстроенной в стране системой власти, которая доказала свою «стрессоустойчивость». Ранее в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» президент сообщил, что не исключает для себя возможности баллотироваться на новый срок, однако «окончательного решения пока не принял».

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Кроме того, Путин призвал чиновников не искать ему преемника, а делать свою непосредственную работу и исполнять служебные обязанности. По мнению российского лидера, без принятия поправки в Конституцию о сроках правления президента, уже через пару лет «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами», чтобы найти «возможных преемников».

Песков также заявил, что основная мотивация в работе чиновников вовсе не связана «со сменяемостью или несменяемостью президента». Пресс-секретарь Путина заявил, что

приходящие на госслужбу люди руководствуются более высокими соображениями — служением Родине и государству.

22 июня сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что поправка в основной закон РФ, позволяющая действующему президенту снова баллотироваться на пост, необходима для стабилизации политической системы, которая в настоящий момент является очень персонифицированной.

«Президент делает политическую систему более устойчивой. Система не должна так сильно зависеть от того, кто в данном конкретном случае является президентом», — считает сенатор.

14 июня Путин заявил, что внесение поправок в Конституцию России является шагом к постепенной «демократизации общества». Поправки предусматривают передачу существенной части президентских полномочий парламенту, отметил Путин. Он пояснил, что при принятии поправок парламент будет принимать окончательное решение по назначению председателя правительства и министров. На фоне этого критика поправок за усиление роли президента «звучит несколько странно», отметил глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию президент России заявил в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

12 июня Владимир Путин поздравил россиян с Днем России. В своем обращении глава государства указал на «характерные национальные черты» жителей страны, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.

В своем обращении президент указал на общие для россиян черты: исторический код, нравственные устои, уважение к людям труда и к защитникам Отечества, а также почтение неразрывной многовековой истории, традиций и культуры России. В связи с этим Путин выразил уверенность, что изменения в основном законе страны, направленные на защиту исторической правды и нерушимость границ России, поддерживаются абсолютным большинством жителей РФ.

«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России», — сказал президент.

Кроме того, по мнению главы государства, россиянам свойственно «пронзительное чувство Родины». Это качество помогало нашим соотечественникам сохранить российскую государственность «в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы».