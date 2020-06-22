Колонка Путина, День медработника и бедлам в США: что пишут в телеграм-каналах

Начнем с реакции на публикацию Владимира Путина в американском издании The National Interest.

Реклама

«Если задаться целью найти в статье Путина самые главные слова, ради которых все остальное, пусть это остальное и крайне важно само по себе, долго колебаться, по-моему, не придется, — пишет «Адекват». — Сегодня мир переживает не самые спокойные времена. Меняется все - от глобальной расстановки сил и влияния до социальных, экономических и технологических основ жизни обществ, государств, целых континентов. В минувшие эпохи сдвиги такого масштаба практически никогда не обходились без больших военных конфликтов. Без силовой схватки за выстраивание новой глобальной иерархии.

[Цель статьи] - напомнить городу и миру, как вызревала [прошлая мировая] война, важно прежде всего для того, чтобы не допустить следующей - последней для всех. Особенно учитывая, что предпосылок для нее действительно хватает. И отойти от не слишком далекого порога можно только всем вместе: делать эти шаги в одиночку в сегодняшней обстановке означало бы не просто сдаться на милость, но и сдаться необратимо. <...> Конфликт стал бы катастрофой для всех. Значит, остается только искать контуры одного на всех завтра. <...> Будет ли услышана [эта мысль]? Вопрос. Надеяться можно и нужно. Вот о гарантированности говорить не приходится».

А тем временем «Мейстер» продолжает удивляться происходящему в США.

«Так, неделю назад вандалы, пардон, протестующие против расизма осквернили памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону в Чикаго, а сегодня снесли памятник автору Декларации независимости США и третьему президенту этой страны Томасу Джефферсону в Портленде, в штате Орегон.

Статуи не принадлежат к объектам мирового культурного наследия, скорее, они подобны бронзовым и гранитным Ильичам в СССР...», — констатирует канал.

А мимо внимания ИА «Стекломой» не ускользнуло то обстоятельство, что в том же Портленде появилась новая автономная зона.

«Активисты Black Lives Matter забаррикадировали участок улицы Глисэна и 10-й Авеню и провозгласили создание «Автономной зоны Патрика Киммонса» (PKAZ).

Новоявленное государство получилось крохотным, даже меньше Сиэтлской автономии. Но небинарные мультигендерные отцы-основатели уже вовсю строят планы по отвоеванию территорий у хищных американских империалистов!..

Из-за колоссального информационного давления на всю американскую полицию портлендские копы боятся соваться в «политический протест», так что будущее у Портлендской автономии самое что ни на есть радужное - во всех смыслах», — отмечает канал.

Неожиданная активность имела место на прошлой неделе на Корейском полуострове. В частности, сестра Ким Чен Ына выступила с угрозами в адрес Сеула.

«Борцы за свободную Северную Корею» намерены отправить в КНДР новую порцию листовок с критикой руководства. Акция будет приурочена к отмечаемой 25 июня 70-й годовщине начала Корейской войны 1950-1953 годов. Отправка листовок стала причиной очередного кризиса в отношениях между КНДР и Республикой Корея, — поясняет «Доктор прописал». — Но это еще не вся история - в Северной Корее готовят ответный удар.

Государственное информационное агентство KCNA сообщает, что «разъяренные жители» КНДР собрали «целую гору» листовок, в которых осуждаются перебежчики и Южная Корея. И, соответственно, готовят их к переброске через границу».

РИАN не прошел мимо Дня медицинского работника.

«В этом году врачи показали себя настоящими героями. Точно так же, как и в прошлом. И в будущем. Врачи спасают жизни людей каждый день — без выходных и перерывов. Коронавирус просто напомнил всем нам об этом. Профессия врача — это каждодневный труд, требующий много сил, чуткости, знаний и любви к людям. В этом году все эти качества мы в увидели в наших врачах», — подчеркивает канал.

Ну а Никита Кричевский настроен как всегда философски.

«Пишут, что деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню. Может, оно и так, но что точно вернулось к докризисному уровню - это пробки, — размышляет он в своей «Антискрепе». --Причём, они будут такими все лето - границы закрыты, а дачи - слабое утешение для несостоявшихся отпускников».

На этом все.

До следующей недели.