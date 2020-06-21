«Это неприлично»: Путин рассказал о поведении чиновников

Российский президент Владимир Путин уверен, что чиновникам неприлично «выпячивать» свое благосостояние на всеобщее обозрение. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

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«Но точно, на что нужно ориентироваться, — представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, должны исходить из того, что сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. И для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», — подчеркнул глава государства.

При этом он считает, что аскетизм, выставляемый напоказ, также не является примером для подражания.

«Я считаю, что нет ничего важнее работы с людьми. Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы — она называется государственная служба — то есть приходишь, чтобы служить государству. А что такое государство — это люди прежде всего», — сказал Путин в интервью, которое было записано в прошлом году.

В то же время он отметил, что работа и жизнь людей, которые занимают должности на госслужбе, похожа на существования в «стеклянной комнате», когда видны любые действия. Это, по мнению политика, позволяет снизить коррупцию в стране. «И это дает возможности увеличить эффективность работы на антикоррупционном направлении. Так оно и происходит», — сказал Путин.

Он добавил, что власти стараются снизить уровень коррупции до минимума. «Количество коррупционных дел, которое увеличивается, говорит о том, что их не то, чтобы стало больше — выявляемость стала лучше. Мы сделаем все для того, чтобы снизить ее до минимальных значений», — заверил российский президент.

В интервью также прозвучала и тема работы президента с подчиненными. Путин отметил, что у него «сложился свой стиль» в общении. При этом глава России признался, что чувствует себя «очень комфортно» среди рядовых людей.

«Это в известной степени моя среда, потому что я как раз из очень простой, рабочей среды. Я, несмотря на то, что достаточно долго нахожусь на различных высоких государственных должностях, все-таки, когда попадаю в эту свою среду, я чувствую себя, что называется, как дома», — отметил президент.

Путин выразил уверенность в том, что важна «работа с каждым конкретным человеком, если это удается сделать, потому что возникает чувство доверия к тому, что делает государство в целом». В целом, он отметил, что «эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений».

Тем не менее он признался, что в кабинетах, вне поля зрения журналистов, у него с подчиненными «бывают и жесткие разговоры». «Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда», — сказал он.

По словам российского президента, «чем выше должностное положение человека, которое он занимает, тем аккуратнее он должен обращаться с людьми, которые ему подчинены».

В разговоре с журналистами «России 1» Владимир Путин отметил, что грубость в общении не была присуща и его родителям. «Я никогда в жизни не слышал — без преувеличения говорю — чтобы отец выругался матом. Даже не говорю про маму. Даже представить себе такого невозможно», — заверил он.

Вопрос, касающийся работы чиновников с россиянами, затрагивался главой государства в прошлом году. Путин тогда отмечал, что государственным служащим недопустимо проявлять чванство и хамство в отношении граждан. Президент тогда подчеркнул, что такую манеру общения нужно «напрочь исключить» на любом уровне власти.

«К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт», — сказал он в июле 2019 года. Спустя несколько месяцев Путин обратил внимание, что такому чиновнику не место в органах власти. Тогда же президент предложил «отрегулировать» этот вопрос.