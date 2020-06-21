Статья Путина: состоится ли саммит «ядерной пятерки»

Предложенный президентом России Владимиром Путиным саммит «ядерной пятерки» постоянных членов Совета безопасности ООН вызвал интерес в Госдепартаменте — констатировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Инициатива была озвучена в статье Путина к 75-летию победы во Второй мировой войне в «Российской газете», передает РИА «Новости».

«Посольство подключилось к тиражированию статьи: ее направили в Госдеп, ведущие неправительственные организации, посольства стран Западной Европы и СНГ», — указал глава российского диппредставительства.

В данной статье российский президент напомнил, что крупнейшие государства несут ответственность за поддержание безопасности в мире, даже имея непримиримые противоречия — геополитические, идеологические, экономические.

«Наши коллеги — господа [председатель КНР] Си Цзиньпин, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [президент США Дональд] Трамп, [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон – поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных государств», — подчеркнул Путин.

О том, что Трамп одобрил предложение президента России Владимира Путина организовать встречу пяти постоянных членов Совета безопасности ООН: РФ, США, Франции, Великобритании и Китая, еще в марте сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как пояснял министр, эта тема касается сферы «стратегической стабильности» и потому должна быть поднята в первоочередном порядке.

«Речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо. В ядерной войне не будет победителей», — указывал глава российского внешнеполитического ведомства.

Месяцем ранее Путин выступил в Израиле с речью на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». По его словам, лидеры мировых держав не должны проглядеть «первые ростки» ненависти и антисемитизма и обязаны защитить мир.

«Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны — основательницы Организации объединенных наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами, насколько я понимаю, в целом, увидели положительную реакцию», — заявил российский лидер.

Путин также заявил, что такой саммит можно провести в любой удобной для коллег точке земного шара.

«Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам пятерки», — подытожил Путин.

Китай вскоре заявил, что поддерживает предложение президента России. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила важность Совбеза ООН в деле обеспечения глобальной безопасности.

Макрон также поддержал предложение российского коллеги.

«Мой дорогой друг президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран — основательниц ООН несут особую ответственность, особую историческую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе», — заявил французский лидер, выступая в Израиле.

Позднее посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан рассказал об обсуждении содержания саммита «ядерной пятерки», который может состояться в ближайшее время.

«Недавно мы передали послание от президента Трампа президенту Путину, в котором тот соглашается с тем, что саммит «ядерной пятерки» — это хорошая идея», — сказал американский дипломат.

Он отметил, что сейчас лидеры обсуждают содержание и организацию этой встречи.

Как подчеркнул посол, по мере того как Россия и Китай расширяют свои стратегические возможности, должна проводиться работа по обеспечению «эффективного, современного и многостороннего контроля над вооружениями и уменьшению риска».

Также, эту идею одобрили и в ООН.

«Мы приветствуем диалог между странами — членами организации. Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН», — заявлял заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

На фоне такого дискурса помощник по специальным проектам декана Университета Case Western Reserve в Кливленде, штат Огайо, Алекс Живич заявил, что США нужно прекратить попытки организовать международную изоляцию России. Об этом он написал в колонке для американского издания The National Interest.

По словам аналитика, это поможет ослабить перспективы возобновления гонки вооружений между двумя странами, а также отберет у ряда американских политиков темы для антироссийской риторики в попытках привлечь избирателей в рамках «биполярной» концепции, когда США находятся на одном геополитическом «полюсе», а Россия — на другом.