«Чтобы не было сбоев»: Путин продлил доплаты врачам

Российский президент Владимир Путин заверил, что все доплаты, которые были назначены медикам, борющимся с коронавирусом, будут сохранены до конца лета.

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«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — отметил Путин на встрече с медработниками в режиме видеоконференции.

Вместе с тем он обратил внимание, что «эпидемия начинает отступать» благодаря усилиям общества, ответственному поведению граждан, а также работе врачей. Глава государства добавил, что борьба с инфекцией продолжается, что означает сохранение рисков и нагрузок для медработников.

Путин отметил, что дополнительные выплаты к зарплатам медиков должны быть учтены при выплате отпускных. Он сказал, что необходимо решить этот «чувствительный вопрос», «тем более, что свои планы на летний отдых многие медицинские работники откладывают, переносят на более поздний срок».

«В этой связи считаю правильным поступить так, а именно все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников», — поручил президент страны, добавив, что время, когда именно сотрудники медучреждений будут уходить в отпуск, не должно учитываться.

«Конечно, такое решение связано с дополнительной нагрузкой на региональные финансы. Это тоже понятно, поэтому мы окажем субъектам Федерации специальную поддержку на выплату этих денег», — заверил он.

По словам президента, в период распространения коронавируса работали также 15 тыс. студентов. Среди них были как ординаторы, так и аспиранты. Путин подчеркнул, что молодые люди получили настоящее боевое крещение и прошли проверку на верность своей будущей профессии.

Контролировать вопрос «повышенных отпускных выплат медработникам» Путин поручил Минздраву и правительству. «Чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев», — потребовал он.

Особые меры по поддержке специалистов российские власти предприняли еще в начале пандемии коронавируса, напомнил глава государства. В начале апреля Путин поручил в течение трех месяцев выплачивать медикам, работающим непосредственно с пациентами, у которых выявлен коронавирус, специальные и стимулирующие доплаты.

Размер выплат был от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц. Самую высокую выплату получали врачи, среднему медперсоналу было назначено 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей. При этом упомянутые выплаты полностью освобождены от НДФЛ, чтобы медики получили всю причитающуюся им сумму на руки.

Во время общения с медицинскими работниками Путин отметил, что здравоохранение России во время пандемии коронавируса работала как единая система. Это, по его мнению, позволило дать достойный ответ на распространение инфекции.

«Мировой опыт с эпидемией показал насколько важно, чтобы национальное здравоохранение работало именно как система — от служб скорой помощи до ведущих клиник. Благодаря тому, что в России такая система есть и вы, ваши коллеги действовали как единое целое», — сказал он.

При этом, по словам Путина, медикам удалось «за короткий срок продвинуться в лечении коронавируса, сберечь тысячи жизней, словом, достойно ответить на вызов колоссальной сложности».

Но в то же время он обратил внимание и на проблемы в здравоохранении, которых «еще очень много». «Я знаю, проблем у нас очень много в этой сфере», — добавил российский президент.

Он напомнил, что в начале 2000-х годов власти страны запускали первые национальные проекты, направленные на модернизацию системы здравоохранения. «Именно тогда в поликлиники, больницы начали поступать новое оборудование, новая техника, без которой в период — кстати говоря, и в период эпидемии — было бы не обойтись», — считает он.

Путин призвал медиков «идти вперед, опираясь на тот опыт», который был получен «в том числе в ходе борьбы с коронавирусом».