«Прекратите»: Москва призвала США не пугать «российской угрозой»

США должны перестать пугать своих граждан и население Европы рассказами о «российской угрозе». С таким призывом к американским политикам выступило российское посольство в Вашингтоне.

«Мы призываем американских законодателей проявлять сдержанность в своих эмоциях и оценках. Нам нужно поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений.

Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшными историями о «российской угрозе», — говорится в сообщении дипломатов на официальной странице представительства России.

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К своему посту в Twitter они прикрепили заявление старшего демократа комитета по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа Роберта Менендеса (от штата Нью-Джерси). Согласно документу, Менендес вместе с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Элиотом Энгелом (демократом от штата Нью-Йорк) сообщил о законопроекте, в котором прописан запрет на финансирование сокращения численности американского контингента военнослужащих в Европе.

Демократы подчеркнули, что сотрудничество американских властей с европейскими коллегами необходимо для противостояния угрозам со стороны России, Ирана и КНДР.

При этом в законопроекте прописана обязанность главы США уведомлять конгресс о сокращении численности американских войск в европейских странах не менее чем за полгода до начала вывода.

В ответ на заявление о российской угрозе в дипмиссии напомнили, что в Европе размещены 180 американских ядерных бомб B-61.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен сократить возможное количество американских военных в Германии. Если в настоящий момент США размещают в ФРГ до 52 тыс., то Трамп хочет довести этот показатель до 25 тыс. человек. По официальным данным, сейчас там расквартированы 35 тыс. военнослужащих США, 10 тыс. гражданских служащих Пентагона и порядка 2 тыс. контрактных работников, передает РИА «Новости».

По словам главы Соединенных Штатов, он пришел к этому решению, потому что Германия ведет «нечестную» торговую политику с США и не вносит вовремя платежи в бюджет НАТО. Кроме того, Вашингтон задался вопросом, зачем США тратить деньги на защиту Германии от России, если та покупает российский газ.

Слова о «российской угрозе» неоднократно звучали от представителей западных стран. Реакция российской стороны остается неизменной: официальные лица подчеркивают, что Россия не намерена ни на кого нападать. Об этом, в частности, говорил и сам президент страны Владимир Путин. Он отмечал, что российскую угрозу придумали те, «кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».

Кроме того, Москва обращала внимание на то, что НАТО ведет активную военную политику и «в целях защиты» от мифической угрозы наращивает у российских границ свои реальные военные силы в Европе.

Тем не менее все российские заверения не действуют на Запад. Так, литовский президент Гитанас Науседа в марте этого года выражал мнение, что пассивность Запада подогревает «агрессию» России. Его слова передавало агентство «Sputnik. Литва» со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.

Науседа подчеркнул, что в данном случае важно единство и готовность защищать свои принципы и ценности с политической точки зрения. Он выразил свою обеспокоенность тем, что все чаще Запад говорит об отклонение от своего курса.

По мнению президента Литвы, «единственная стратегия, которая принесет победу» и пользу Европе — это ее сотрудничество с США. Что касается России, то Науседа считает, что было бы «стратегической ошибкой» приглашать ее для того, чтобы она стала частью общего геополитического пространства.