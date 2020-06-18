Пакт о ненападении: Литва выразила несогласие с Москвой

МИД Литвы вызвал советника-посланника посольства России из-за внесенного в Госдуму законопроекта об аннулировании осуждения пакта Молотова-Риббентропа, передает РИА «Новости».

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На встрече заместитель министра иностранных дел Литвы Далюс Чекуолис в «назидательном ключе» пояснил позицию Вильнюса по поводу договора о ненападении, подписанного СССР и Германией 23 августа 1939 года.

В ответ представитель российского диппредставительства обратил внимание на субъективность литовской риторики и призвал Вильнюс к беспристрастной оценке исторических событий.

Официально отменить постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 об осуждении советско-германского договора предложил депутат Алексей Журавлев.

В этот же день президент России Владимир Путин в своей статье для The National Interest отметил несправедливость заявлений о том, что пакт Молотова-Риббентропа послужил началом Второй мировой войны.

Он добавил, что все ведущие страны в некоторой степени несут ответственность за начало войны.

Российский лидер отметил, что боевые действия не начались внезапно, «ни с того, ни с сего», поскольку война стала результатом тенденций и факторов мировой политики того времени.

«И эта близорукость, отказ создать коллективную систему безопасности стоили миллионов жизней и огромных потерь», — написал Путин.

Он подчеркнул, что лидер СССР Иосиф Сталин пытался выиграть время перед Второй Мировой войной, чтобы укрепить оборону страны.

«Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, но он видел, что СССР пытаются оставить один на один с Германией и пытался выиграть время для укрепления обороны страны», — говорится в статье.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас 10 мая — по случаю Дня освобождения Европы от фашизма — в соавторстве с директором Института современной истории Андреасом Виршингом опубликовал статью в немецком журнале Spiegel.

В заметке он заявил, что переписывание истории является бесчестным занятием, а попытки возложить вину на другие государства лишь раскалывают Европу.

Как отметил в публикации немецкий дипломат, 8 мая, когда в Европе отмечают победу, люди в Восточной Европе, в том числе Польше и Прибалтике, смотрят на это со «смешанными чувствами».

«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.

И только Германия несет ответственность за преступление против человечности — Холокост», — напоминается в статье.

Авторы указали, что те, кто пытаются представить другие народы в качестве преступников, искажают историческую правду.

«Немцы заплатили цену за то, что позволили осуществиться 30 января 1933 года (назначение Адольфа Гитлера рейхсканцлером) и не смогли освободиться от национал-социализма собственными силами», — говорится в материале.

Чуть ранее Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1» также подчеркнул, что не может быть оправдания тем, кто стремится переписать историю и возложить вину за разжигание Второй мировой войны на СССР, который потерял в ней 27 млн жизней своих граждан.

«Советский Союз предпринял колоссальные усилия для того, чтобы создать антигитлеровский пакт, который никто не поддержал. Более того, ведущие западные страны в 1938 году заключили Мюнхенское соглашение, тем самым «отдав на растерзание Чехословакию», — сказал глава российского государства.

Российский лидер также акцентировал внимание на том, что в то время Варшава напрямую вступила в сговор с Адольфом Гитлером, условившись, что Польша заберет часть Чехословакии — Тешинскую область — и еще один граничащий с ней район.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что жертвы, которые принес СССР для достижения Победы над нацизмом, не должны быть забыты. Кроме того, он назвал Вторую мировую войну «временем невероятных зверств», а также «потери человечности».

По его мнению, война нанесла тяжелый урон многим государствам. Наибольшее число жертв, как уточнил генсек, пришлось на бывшие республики СССР.

«Жертвы, принесенные народом Советского Союза во имя победы над нацизмом, не только человеческие, но жертвы во всех смыслах слова — не должны быть забыты никогда», — подчеркнул Гутерреш.

Он добавил, что памятные события в странах напоминают о погибших и цене, которые они заплатили за победу.