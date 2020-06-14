«Лучше отказаться»: японцы обсуждают слова Путина о Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. Об этом сообщает ИноСМИ.ру.

Путин сделал это заявление 12 июня по случаю Дня России. Вместе с Курилами президент упомянул и Крым – обе территории для страны являются неотъемлемыми, подчеркнул он.

Для России это не только территориальный, но и стратегический вопрос, считают некоторые японцы. Один из пользователей выразил мнение, что «договариваться надо было с Ельциным», который «поставил точку в холодной войне».

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По словам других комментаторов, японцы давным-давно не живут на Курильских островах. Конечно, можно было бы «выкупить» архипелаг у России, полагают иные японские читатели, но «слова Путина дали понять – от этой идеи лучше отказаться».

Незадолго до этого японский политобозреватель Юкио Касияма призвал Токио требовать от России все четыре острова Курильской гряды. Об этом он написал на портале Wedge Infinity.

Он напомнил, что МИД Японии заявил о суверенитете Страны Восходящего Солнца, который распространяется «и на Курилы тоже», подобные заявления внешнеполитическое ведомство делает ежегодно. Однако в соответствующем документе не указывалось, какие именно острова подразумеваются, идет ли речь сугубо о Хабомаи и Шикотане, или же к ним относятся и Кунашир с Итурупом, добавил Касияма.

Он предположил, что власти Японии так хотят оставить себе место для маневра и «попробовать договориться о возврате хотя бы двух островов», но такая позиция является «неприемлемой».

По словам японского политолога, Токио должен потребовать возврата всех четырех островов – иначе распишется перед Южной Кореей и КНР, с которыми также имеет территориальные споры, в готовности легко поступиться «своими» землями.

В конце 2019 года у 80-летней японской туристки Айко Ясуду вызвала возмущение поездка на ее родной остров Итуруп. «Приветствуем вас на нашем острове», — говорили итурупцы гостям из Японии. В статье газеты Yoimuri говорится, что Ясуду считает Итуруп своим родным островом. Она также выразила непонимание, почему Токио позволяет японцам совершать туристические поездки на Курильские острова. По ее мнению, «возвращение» островов Японии мало связано в перспективе с такими поездками.

Стоит отметить, что японское население Курильских островов было репатриировано в период с сороковых по шестидесятые годы — после окончания войны это сделали порядка 17 тыс. человек.

В Японии периодически раздаются призывы вернуть Курильские острова. В середине декабря председатель японской Коммунистической партии Кадзуо Сии заявил, что у России нужно потребовать весь архипелаг, в том числе и северные острова.

По его мнению, мирное урегулирование по итогам Второй Мировой войны было несправедливым. Сии также призвал аннулировать Сан-Францисский мирный договор, в котором Токио отказывается от притязаний на Курильские острова.

В ответ председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что заявление главы японских коммунистов нужно рассматривать как элемент внутренней политики Японии.

«Это попытка заработать дополнительные очки на радикализации позиции по островам», — подчеркнул сенатор.

В конце июля прошлого года японский премьер Синдзо Абэ отметил, что хотел бы «продвинуться» в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства. Полномочия Абэ истекают в 2021 году и избираться снова он не собирается, по его собственным словам. Абэ уверен, что суверенитет Японии распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва с этим решительно не согласна и требует уважать российский суверенитет над островами. Японский премьер желает поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.