«Вражеское государство»: МИД Румынии вызвал посла России

В дипведомстве выразили надежду на то, что Россия будет объективно оценивать «оборонительные меры» Румынии, ранее одобренные руководством и всеми странами НАТО, передает РИА «Новости».

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«МИД подтверждает, что прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении, может состояться при условии, что российская сторона проявит реальную приверженность в этом отношении», — сказали в Бухаресте.

Тремя днями ранее Высший совет обороны Румынии под председательством президента Клауса Йоханниса одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, в котором предлагается признать Россию враждебным государством.

В документе указывается, что к такому выводу румынские власти пришли из-за размещения российских войск в Крыму, а также проведения военных учений ВС РФ в Черном море.

Бухарест заявил, что Россия улучшает свои Вооруженные силы, может проводить наступательные и оборонительные операции, а также создает угрозу энергетической безопасности Евросоюза.

«Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы», — поясняется в доктрине.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков пояснил, что Румыния всегда была враждебна по отношению к России, в то время как действия российской стороны носят сугубо оборонный характер, сообщает RT.

«Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле все точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю», — отметил сенатор.

В марте нынешнего года власти Румынии беспричинно отказались пускать в страну приехавшего выступить в Российском центре науки и культуры (РЦНК) российского ученого Алексея Умнова-Денисова, сообщил ТАСС российский посол в Румынии Валерий Кузьмин.

Российский ученый из Санкт-Петербурга изучал вопрос о золотых табличках из румынского города Синаи. В Румынию он поехал, чтобы поделиться с коллегами результатами исследований, однако его не пустили в страну

Проблемы с въездом возникли при прохождении ученым паспортного контроля в бухарестском аэропорту.

«Мы были очень удивлены, так как всего за несколько дней до этого он получил визу», — добавил Кузьмин.

В румынском МИД позднее кратко аргументировали поступок с формулировкой, что ученому было отказано в соответствии «с суверенными правами, осуществляемыми румынским государством, обсуждению и объяснению оно не подлежит».

В связи со случившимся российское посольство направило в министерство иностранных дел Румынии ноту «глубокого разочарования».

Чуть ранее Украина предложила Румынии усилить сотрудничество в военно-морской сфере для противостояния общим угрозам в Черном море. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Загороднюк в своем Telegram-канале.

Украинская и румынская стороны выразили обеспокоенность действиями России в черноморском регионе. В ходе встречи Загороднюка с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке стороны обсудили возможность обмена данными о морской и воздушной ситуации в регионе.

По словам Загороднюка, подобные меры позволят более действенно реагировать на угрозы. Военный также выразил надежду на то, что в Румынии поддержат стремление украинской стороны присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО.

В случае провокации со стороны Украины в Черном море НАТО не станет направлять свои корабли и оказывать военную поддержку, предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

«Морально и политически, может, и поддержат. Я не вижу ситуации, когда натовские корабли пойдут с этими авантюристами создавать военную провокацию. Я не вижу такой ситуации, и, с учетом информации, которой мы владеем, у меня есть основания полагать, что в НАТО это уже все для себя решили», — сообщил он в эфире телеканала.