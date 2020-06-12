«Это основы»: Путин о поправках в Конституцию

«Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом. Всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом», — сказал Путин.

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В своем обращении президент указал на общие для россиян черты: исторический код, нравственные устои, уважение к людям труда и к защитникам Отечества, а также почтение неразрывной многовековой истории, традициям и культуре России.

В связи с этим Путин выразил уверенность, что изменения в Основном законе страны, направленные на защиту исторической правды и нерушимость границ России, поддерживаются абсолютным большинством жителей РФ.

«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в конституцию России», — сказал президент.

Также, по мнению главы государства, россиянам свойственно «пронзительное чувство Родины». Это качество помогало нашим соотечественникам сохранить российскую государственность «в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы».

При этом президент отметил, что для каждого человека Родина — это в первую очередь семья, отчий дом и «родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма».

«На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству», — сказал он.

В честь праздника глава государства впервые принял участие в церемонии подъема государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.

Эта церемония стала новшеством 2020 года. При этом, как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, традицией для 12 июня эта практика не станет. «Это мероприятие для этого года», — сказал он РИА «Новости». Кроме того, это первое с конца марта крупное мероприятие, которое Путин провел в очном режиме.

После завершения мероприятия на Поклонной горе состоялась церемония вручения медалей Героя Труда. Глава государства поблагодарил тружеников за их вклад в развитие страны, пожелав им вдохновения на дальнейшие свершения.

«Это необходимо и важно нашей стране, потому что благополучие, процветание России зависит, вне всякого сомнения, от человека труда, в самом широком смысле этого слова», — сказал он.

Отдельно Путин выделил заслуги врачей, медицинских сестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи, указав, что в свете пандемии «все мы по-новому почувствовали, открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах». «Преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничной самопожертвенностью», — сказал он.

Помимо президента россиян поздравили и другие высокопоставленные представители власти.

«12 июня — важный, символический день для нашей государственности. Суверенитет страны и социальное государство, заложенные в нашей Конституции, начали свой отсчет именно с этого дня тридцать лет назад», — говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра России Михаила Мишустина.

Также он отметил, что в нынешнее время всех объединяет ответственность за судьбу и будущее российского государства. Он добавил, что от действий всех россиян зависит процветание Отечества и благополучие миллионов людей. «В этот праздничный день желаю вам здоровья, мира и благополучия», — резюмировал Мишустин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своим поздравительном обращении пожелал России добра и процветания, указав на гордость, которую испытывают граждане в отношении своей страны, ее истории и культуры. «Видим ее сильным, социально ответственным государством, которое заботится о благополучии и качестве жизни своих граждан. Всех нас объединяет стремление принести пользу своей Родине, нашей России. Желаю вам счастья, здоровья и всего самого доброго», — заявил он.