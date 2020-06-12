«Нет оснований»: почему Зеленского не позвали на парад Победы

Не было никаких оснований приглашать украинского президента Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. Такое мнение в своем Twitter выразил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

«Не было ни одного основания приглашать Зеленского на парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того, приглашение было бы на 100% отклонено», — заявил сенатор.

Он также предположил, что поступившее от Москвы приглашение скорее всего стало бы объектом «пропагандистских манипуляций».

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не направляла приглашение Зеленскому посетить парад на Красной площади 24 июня.

«Насколько я знаю, не отправлялось… <...> акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ», – сказал Песков.

Он напомнил, что Украина не является участницей Содружества независимых государств (СНГ) «де-факто и во многом – де-юре». Кроме того, подчеркнул представитель Кремля, Киев не выказывает желания как-либо участвовать в этой структуре.

«Украина <...> ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», – резюмировал пресс-секретарь Владимира Путина.

В августе прошлого года помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Зеленского могут пригласить на парад Победы в Москве. Однако в январе украинский президент выразил поддержку Польше в споре с Россией. Зеленский выразил солидарность с позицией официальной Варшавы, согласно которой Вторую мировую войну и Холокост вызвало заключение пакта Молотова-Риббентропа.

После этого, также в январе, Песков отметил, что пока не готов ответить на вопрос, останется ли в силе приглашение для Зеленского посетить парад Победы. Вместе с тем он подчеркнул, что высказывания украинского лидера вызывают только «сожаление и непонимание».

На Украине с 2015 года 8 мая празднуется День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Его утверждение совпало с принятием закона о декоммунизации и отказом от празднования традиционного Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Полностью уйти от 9 мая украинские власти не смогли и решили разделить памятную дату на два праздника — День памяти и примирения (8 мая) и День победы над нацизмом (9 мая).

Различия с датой Дня Победы в странах бывшего СССР и европейских государствах связана с тем, что акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии был подписан 8 мая 1945 года в 22.43 по среднеевропейскому времени — в 00.43 9 мая по московскому.

Согласно апрельскому опросу Киевского международного института социологии, 52,5% украинцев продолжают придерживаться советской интерпретации Дня Победы, как победу антигитлеровской коалиции его воспринимают лишь 32,2%.

В то же время 39,1% опрошенных уверены, что Украине стоит отмечать День памяти и примирения вместе с Днем победы над нацизмом. Только День Победы призывают праздновать 32% респондентов, а за День примирения как единственный праздник выступают 14,3% украинцев.

В Москве в 2020 году парад Победы пройдет 24 июня — в годовщину первого парада, проведенного советским руководством в 1945 году. Дата была перенесена решением президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса — по запросу ряда ветеранских организаций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что лидеры 12 стран дали положительный ответ на приглашение посетить парад Победы 24 июня в Москве. Министр рассказал, что Москва получила согласие от 12 зарубежных лидеров, большинство из них — руководители стран СНГ.

Ранее сообщалось, что в параде Победы на Красной площади примут участие 15 тысяч солдат и офицеров и почти 400 единиц военной техники.

9 мая Путин принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню. Глава государства обратился к россиянам, поздравив их с 75-й годовщиной Победы. «Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки», – сказал он, возложив цветы к Могиле Неизвестного солдата.