Спонсор терроризма: в конгрессе США призвали наказать Россию

Исследовательский комитет Республиканской партии США представил доклад, в котором предложил признать Россию «страной — спонсором терроризма», передает РИА «Новости».

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Члены американской палаты представителей заявили, что Россия ведет агрессивную деятельность по повышению своего влияния на международной арене и подрывает мировое устройство, которым руководят США.

Они также обвинили Москву в поддержке официальных вооруженных сил Ирана — Корпуса стражей исламской революции, а также движений «Хезболла», «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Русского имперского движения», которое США ранее назвали террористической группировкой.

Кроме того, американские политики предложили конгрессу ввести санкции против компаний, работающих в российских нефтегазовых проектах, а также наложить ограничительные меры на приобретение нового российского суверенного долга.

Помимо этого, в докладе содержится призыв к утверждению законопроекта сенатора Линдси Грэма «О защите американской безопасности от Кремля» (DASKAA), обвиняющего российское руководство в коррупции.

Помимо этого, рестрикции — по мнению американских политиков — должны быть введены против руководителей «российской пропаганды» и «связанных с Кремлем олигархов», среди которых названы мажоритарный акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков, грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили и «пророссийский олигарх» Виктор Медведчук (глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»).

В прошлом году сенаторы в США разработали законопроект, который предполагает введение антироссийских санкций. Они призвали американского лидера Дональда Трампа противостоять вмешательству в деятельность госучреждений «со стороны правительства России или других иностранных игроков».

Согласно документу, Россия должна прекратить поддержку сирийского лидера Башара Асада, а также «вернуть Крым под контроль правительства Украины».

Комментируя это предложение американских сенаторов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «горячие головы» в законодательных органах разных стран иногда допускают эмоциональные высказывания, которые находятся «за гранью разумного».

«Очень много горячих голов работает в законодательных органах разных стран. И, безусловно, эти головы иногда допускают весьма эмоциональные и находящиеся за гранью разумного высказывания. Каждый раз мы внимательно их отслеживаем и стараемся понять, насколько это имеет отношение к официальной позиции той или иной страны», — отметил представитель Кремля.

Он также задал риторический вопрос:

«Сейчас, когда мы видим в Сирии остающиеся террористические группировки, и мы прекрасно отдаем себе отчет, кто и как спонсирует эти группировки, то можно адресовать этот вопрос в другие страны: а кто же собственно является настоящими спонсорами терроризма?»

Кроме того, сообщалось, что Госдума может ответить на инициативу сената США аналогичным законопроектом против Вашингтона, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Парламентарий отметил, что у России нет причин спонсировать террористов. При этом, по его мнению, только США обладают необходимыми ресурсами для подпитки террористических организаций, что вызывает ряд вопросов к Соединенным штатам.

Стоит отметить, что также в прошлом году боевики запрещенной в России террористической организации ИГ (организация запрещена в России) атаковали позиции сирийской правительственной армии около деревни Аль-Сукария мухафазы Дэйр-эз-Зор на востоке Сирии, на границе с Ираком.

При этом ранее данный район был атакован с воздуха самолетами возглавляемой США военной коалиции. В результате налета были ранены два солдата и уничтожена пушка сирийской артиллерии.

А уже в марте нынешнего года стало известно, что военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах — об этом рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.

По словам военного, он — будучи членом объединения боевиков «Магавир ас-Саура» — получал зарплату в $500 от американских военных. С ним проводили диверсионно-подрывную подготовку для организации терактов на нефтяных и других объектах, контролируемых правительством Сирии.

«С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причем само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Производство оружия было самым разнообразным: китайское, натовское. Самое лучшее — натовское», — подчеркнул задержанный.