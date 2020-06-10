Ничего, кроме зависимости: как Запад помогает Украине и Грузии

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что одной из стратегических целей Запада является «цветной переворот» в России.

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Патрушев утверждает, что Запад занимается «экспортом революций» в страны бывшего Советского Союза, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России, и, в конце концов, организовать в России «цветной переворот».

По его словам, для подготовки переворотов в некоторых государствах, ранее входивших в состав СССР, Запад делал ставку на людей, вступивших в сознательный возраст после распада Советского Союза. Такие люди не имеют собственных представлений и реальных знаний о СССР, объясняет Патрушев.

Секретарь Совбеза отдельно отметил пример Грузии и Украины, который, по его словам, «свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путем».

При этом Патрушев подчеркнул, что данные постсоветским республикам обещания «безбедной жизни, суверенитета и демократии» не выполняются. Вместо реальной помощи страны бывшего СССР получают зависимость от западных государств.

Здесь наглядна ситуация на Украине. 10 июня Международный валютный фонд (МВФ) утвердил для страны новую кредитную программу на $5 млрд. $2,1 млрд Киев получит немедленно, а остальную часть суммы — четырьмя транзакциями, которые будут направляться Украине в течение 18 месяцев.

При этом, по словам главы Минфина Украины Сергея Марченко, Киев может занять еще около $3 млрд, в частности: $1 млрд — у Всемирного банка траншами по $700 млн и $300 млн; €1,7 млрд у ЕС траншами по €500 млн и €1,2 млрд.

Несмотря на то что выделенные суммы достаточно увесисты, развитию украинской экономики они не помогут.

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса Украина, как и многие другие страны, столкнулась с дефицитом госбюджета. Даже по официальным прогнозам ожидается превышение расходов над доходами на 7,5% ВВП, однако аналитики предсказывают, что дефицит вполне может достигнуть и 11% ВВП. За май доходы украинского госбюджета уменьшились на 29,6% в сравнении с этим же периодом год назад.

Во многом именно на латание дыр в бюджете и будут потрачены деньги, выделенные МВФ. «Программа будет сосредоточена на обеспечении среднесрочной устойчивости бюджета, сохранении независимости центрального банка и гибкого обменного курса, а также для финансовой и банковской стабильности», — говорится в официальном сообщении организации.

При этом восполнение экономических потерь от пандемии не единственная обязательная статья расходов Киева. В 2020 году Украина должна выплатить по своим прошлым долгам $9 млрд, из которых $3,5 млрд — внешний долг и $5,5 млрд — внутренний.

Даже если украинским властям удастся за счет кредитных денег справиться с последствиями кризиса, говорить о развитии экономики за счет этих средств не приходится. А возвращать их придется.

Ситуацию для Киева усугубляет то, что для получения траншей МВФ требуется проведение структурных реформ, зачастую на Украине непопулярных.

В случае с нынешним кредитом МВФ, как отмечает бывший украинский министр финансов Игорь Уманский в интервью изданию «Страна.ua», речь идет о безоговорочном переговорном поражении.

Украина получила $5 млрд по программе stand-by, хотя изначально переговоры велись о большей сумме и использовании программы EEF. «Упрощенно: stand-by — антикризисная, EFF — программа о структурных реформах. Соответственно, в программе stand-by не должно быть элементов структурных реформ. А они там есть. Там есть и структурные маяки, и антикризисные. Например, закон о рынке земли, антикоррупционное законодательство. Туда «всунули» и то, и то. Если уже мы получили stand-by, тогда, по идее, надо было нам настаивать, чтобы оттуда убрали пункты, которые к stand-by не имеют отношения. Не убрали.

Мы проиграли по всем переговорным позициям», — говорит Уманский.

Помимо уже вызвавшей протесты реформы по продаже земли Украина для выполнения требований МВФ была вынуждена повышать коммунальные тарифы для населения, урезать льготы, усилить налоговое давление на бизнес. Также Киев обязан продолжить медицинскую реформу экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун, свернуть которую ранее обещал президент Владимир Зеленский.

«Проблема сейчас даже не в том, что мы обсуждаем рынок земли, проблема в том, что мы даже не говорим, что это нужно Украине. Обратите внимание на заявление президента Зеленского накануне голосования — он сказал: «Мы вынуждены это принимать, потому что этого от нас требует МВФ, без этого не будет кредитов, без этого будет дефолт». То есть он фактически признался в том, что Украина перестала быть суверенным государством. Нашу внутреннюю политику нам диктуют извне», — говорил ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.