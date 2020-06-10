«Страна может распасться»: Саакашвили предупредил украинцев

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина «стоит на грани распада». Это заявление действующий глава исполкома национального совета реформ сделал в эфире телеканала «Украина 24».

«Когда мы говорим, что страна может распасться, — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть», — полагает политик.

По словам Саакашвили, украинской публике не стоит обманываться — «очень сильно усилились» центробежные, сепаратистские настроения «на юге, на востоке, на крайнем западе, на севере — куда ни посмотришь». Он также выразил мнение, что, в целом, ситуация в стране «очень плохая».

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Несколько дней назад Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные соцопроса, согласно которым 46,1% украинцев считает, что их страна разваливается. Еще 40,8% респондентов выразили мнение, что Украина «сшивается как страна и идет путем объединения».

Около 46% опрошенных КМИС полагают, что государство находится в стагнации и не развивается, жизнь в нем становится все более невыносимой. Для 47,3% респондентов Украина, может, и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну.

Жители центральной и западной Украины давали более оптимистичные ответы, а граждане с востока Украины смотрят на положение дел более пессимистично.

Михаил Саакашвили не впервые говорит о потенциальном распаде государства. В феврале 2020 года он заявил, что украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств.

«Вы должны понять, что эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями… К примеру, у [мэра Одессы] Геннадия Труханова есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия… Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — пояснил бывший президент Грузии. Он подчеркнул, что страну ждет экономическая деградация и последующий развал.

Украина медленно, но уверенно идет к распаду на мелкие части, как это произошло с Югославией, также считает бывший украинский министр транспорта и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

«Я вижу, как <…> мы идем медленно по пути Югославии. Только нас не будут бомбить, у нас шесть атомных электростанций. Но мы расползаемся сразу», — отметил он в эфире телеканала NewsOne. Червоненко считает, что политики сами подтолкнули страну к развалу, так как изначально не планировали реализовать волю народа, проголосовавшего за прекращение гражданской войны в Донбассе, а пошли на поводу у вооруженных «добровольцев».

В мае член Совфеда Российской Федерации Владимир Джабаров заявил, что на Украине происходит «глубокий раскол», который может привести к отделению Одессы, Херсона, Николаева и Запорожья. По его мнению, эта часть государства последует за Донбассом.

Однако вскоре зампред комитета Госдумы по международным делам и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала российских политиков воздержаться от прогнозов о выходе территорий из состава Украины. По словам политика, подобные заявления замедляют нормализацию российско-украинских отношений, ради которой следует отказаться от «подливания масла в и без того пылающий огонь».

Тем не менее, несостоятельность Украины как государства признают и такие украинские лидеры общественного мнения, как журналист Дмитрий Гордон. В эфире телеканала «НАШ» он высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он обратил внимание, что

Украина «еще не состоялась как государство». К тому же, по его словам, в последнее время она делает все, чтобы «вообще не состояться как государство».

Гордон предупредил, что в стране разрушаются государственные институты, но этот процесс идет уже давно и не останавливается. Украинцев могут ждать большие потрясения, считает он.