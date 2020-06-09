«Предатели и подонки»: Пхеньян оборвал связь с Сеулом

Руководство КНДР 9 июня с 12.00 по местному времени полностью ликвидировало коммуникационную линию с Южной Кореей. Все переговоры Сеула и Пхеньяна, а также сотрудничество двух государств было приостановлено.

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Об этом стало известно из заявления Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК). «Рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счетов с предателями и подонками за их преступления, дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом», — передало ЦТАК позицию властей КНДР.

По информации телеграфного агентства, окончательное решение было принято 8 июня на общем заседании ведомств, ответственных за работу на южнокорейском направлении. В ходе заседания о необходимости «последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами» заявила первый заместитель заведующего ЦК ТПК и младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Как отмечает ЦТАК,

руководство КНДР «разочаровано» переговорами с Сеулом и потому решило «полностью блокировать пространство для контакта» с представителями Республики Корея.

Позже эту информацию подтвердило южнокорейское агентство Рёнхап. По данным журналистов, минобороны Республики Корея и министерство по делам объединения двух Корей безуспешно пытаются выйти на связь с КНДР по действовавшим между двумя государствами коммуникационным линиям.

Южнокорейские военные пытались выйти на связь со своими коллегами с севера по военным линиям связи на западном и восточном участках границы, по линии ВМФ и через международную сеть связи коммерческих судов. Все эти попытки не увенчались успехом. «Сегодня утром Северная Корея не ответила на наши звонки по военным линиям связи», — заявили в военном ведомстве Сеула.

Регулярные контакты Северной и Южной Корей возобновились после межкорейского саммита в Пханмунчжоме в апреле 2018 года. Спустя три месяца после того исторического события были возобновлены контакты на западной линии границы, которые были приостановлены с февраля 2016 года. Еще спустя месяц запустилась линия на восточном участке: она не работала еще дольше — с ноября 2011 года.

Помимо этого, с сентября 2018 года представители Пхеньяна и Сеула проводили регулярные рабочие встречи на территории северокорейского Кэсона.

По инициативе КНДР из-за пандемии коронавируса с января 2020 года эти встречи были заменены форматом ежедневных телефонных консультаций. Стороны выходили на связь дважды в день: в 9 утра и 17 вечера. Сейчас эта линия связи также не используется.

Южная Корея призвала к сохранению всех этих каналов связи. «Эти телефонные линии между Югом и Севером являются основным инструментом поддержания связи и должны быть сохранены в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями», — заявил официальный представитель южнокорейского министерства по делам объединения двух Корей.

В ведомстве также пояснили, что Сеул намерен в дальнейшем выполнять все достигнутые в 2018 году межкорейские соглашения, а также прилагать усилия «для достижения мира и процветания» на всем полуострове.

Озабоченность действиями КНДР выразили также и в США.

«Соединенные Штаты всегда поддерживали прогресс в межкорейских отношениях, и мы разочарованы недавними действиями КНДР. Мы настоятельно призываем КНДР вернуться к дипломатии и сотрудничеству», — передает РИА «Новости» слова представителя американского Госдепартамента. Он также отметил, что США по-прежнему будут поддерживать координацию со своим союзником Республикой Корея.

Между тем о возможном прекращении диалога двух Корей стало известно еще 5 июня. Росту напряжения послужила распространенная в Южной Корее практика запусков на территорию КНДР воздушных шаров с агитационными листовками, направленными против режима Ким Чен Ына.

Тогда Ким Ё Чжон через ЦТАК пригрозила, что Южную Корею ждут серьезные последствия, если эта практика не прекратится. Однако и до предупреждения сестры главы государства южнокорейское министерство по делам объединения критиковало эту практику и не раз рекомендовало общественным движениям воздержаться от рассылки листовок в КНДР.

Распространением листовок занимаются группы перебежчиков из КНДР и антисеверокорейские гражданские организации. Несмотря на рекомендации властей, они не отказываются от своей деятельности, ссылаясь на право свободы слова.

«На самом деле большую часть запущенных листовок находят на территории самой Южной Кореи, что приводит к загрязнению окружающей среды и увеличению нагрузки на местных жителей в связи с необходимостью их уборки. Любые действия, которые могут представлять угрозу жизни и имуществу граждан в данных регионах, а также межкорейскому сотрудничеству, должны быть прекращены», — говорил представитель министерства объединения Ё Сан Ги.

По его словам, ведомство для снижения напряженности с Пхеньяном рассматривало возможность принятия дополнительных мер. В том числе обсуждался законодательный запрет на распространение антисеверокорейских листовок. Тем не менее, не дожидаясь действий со стороны Сеула, Пхеньян претворил свои угрозы в жизнь.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин,

ситуация с листовками — лишь формальный повод для разрыва связей между Севером и Югом.

«Эти действия Южной Кореи безусловно нарушают если не букву, то дух договоренностей, достигнутых на межкорейских саммитам 2018 года, где стороны обещали друг другу воздержаться от всяких враждебных и провокационных действий. Тем не менее реальные причины здесь более глубокие», — поясняет эксперт.

По его словам, северокорейцы разочарованы тем, что Сеул так и не перешел к восстановлению экономического сотрудничества, оказанию помощи Северной Корее и возобновлению работы тех совместных проектов, которые были выгодны обеим странам.

Речь идет в первую очередь о Кэсонском промышленном парке и Кымгансанской туристической зоне. Последняя давала работу около 50 тыс. граждан КНДР и в то же время помогала существовать сотням мелких и средних южнокорейских предприятий. Кымгансанская туристическая зона была открыта для граждан Южной Кореи на протяжении десяти лет — с 1998 по 2008 год. За это время ее успели посетить почти 2 млн южнокорейцев, что давало правительству КНДР дополнительный источник доходов.

Отсутствия прогресса в экономических отношениях в условиях, когда КНДР переживает непростое время из-за санкционного режима, и стало главной причиной очередного межкорейского обострения, полагает Жебин.

Наибольший ущерб Пхеньяну наносит режим односторонних санкций со стороны США, которые вводят ограничительные меры в отношении всех компаний, взаимодействующих с КНДР. Это связывает руки южнокорейскому бизнесу. Впрочем, как отмечает Александр Жебин, Сеул в качестве жеста доброй воли мог бы отменить свои односторонние санкции, наложенные на Пхеньян.

Нерешительная позиция правительства Южной Кореи мешает реализации не только двусторонних экономических проектов, но также и трехсторонних, в котором заинтересована и Россия: соединение железных дорог Севера и Юга с выходом на Транссиб, прокладка газопровода и линии электропередач. Как напоминает эксперт, об этом во время прошедшей в прошлом году во Владивостоке беседы с Ким Чен Ыном говорил президент России Владимир Путин: «Видимо, есть дефицит суверенитета при принятии окончательных решений у Южной Кореи, союзнические обязательства перед США».

«Но нажим старшего союзника, видимо, не позволяет им этого сделать, — отмечает Александр Жебин. — Северокорейцы полагают, что до окончания президентских выборов в США Вашингтон не сможет предпринять каких-либо действий на корейском направлении, а также не позволит проявить инициативу и Сеулу. Это вызывает раздражение, отторжение в Пхеньяне. Поэтому они и решили повысить градус напряженности, показав США и Южной Корее, что отсутствие прогресса в политике разрядки вынуждает КНДР действовать жестче».