Указ президента: Захарова получила высший дипломатический ранг

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла был присвоен директору Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

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Захарова с 2017 года имела дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

Она работает официальным представителем российского внешнеполитического ведомства с 10 августа 2015 года.

Ранги чрезвычайного и полномочного посла, чрезвычайного и полномочного посланника I и II класса присваиваются дипломатам президентом, все остальные — министром иностранных дел.

Помимо Захаровой, такого ранга были удостоены директор генерального секретариата МИД Сергей Бутин, посол по особым поручениям дипведомства Сергей Губарев, послы России в Монголии Искандер Азизов, на Кубе Андрей Гуськов, в Йемене Владимир Дедушкин, в Бангладеш Александр Игнатов, в ОАЭ Сергей Кузнецов и в Шри-Ланке Юрий Материй. Некоторые дипломаты получили ранги чрезвычайного и полномочного посланника I и II класса.

Высший дипломатический ранг в России присваивался немногим женщинам. Первой его обладательницей в 1997 году стала нынешний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Его также получила Элеонора Митрофанова, которая с 2009 по 2016 год занимала должность постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО.

Мария Захарова родилась 24 декабря 1975 года. Она окончила факультет международной информации (сейчас это факультет международной журналистики) Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел России (МГИМО) по специальностям «востоковедение» и «журналистика».

В 2003 году ей присвоили степень кандидата исторических наук. В Российском университете дружбы народов она защитила диссертацию по теме «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века». Проходила практику в посольстве России в Пекине. Владеет английским и китайским языками.

В 2011–2015 годах Захарова работала заместителем директора департамента информации и печати МИД.

В этот период — в 2014 году — департамент стал лауреатом «Премии Рунета» в номинации «культура, СМИ и массовые коммуникации».

Она курировала организацию и проведение брифингов официального представителя министерства, работу официальных аккаунтов внешнеполитического ведомства России в социальных сетях, занималась информационным обеспечением зарубежных визитов министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В 2008–2011 годах Захарова занимала разные должности в центральном аппарате внешнеполитического ведомства, а в 2005–2008 годах руководила пресс-службой постпредства России при Организации объединенных наций в Нью-Йорке. За период службы в российском МИД Захарова работала, в частности, в редакции журнала «Дипломатический вестник».

Официальный представитель ведомства входит в состав Совета по внешней и оборонной политике России. Она принимает участие в общественной деятельности, занимается благотворительностью и является активным пользователем социальных сетей. Кроме того, Захарова задействована в культурной жизни страны: она выступила соавтором нескольких песен для популярных исполнителей.

В мае текущего года президент РФ наградил ее орденом Почета «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

В 2016 году Захарова вошла в список 100 самых влиятельных женщин по версии британской телерадиовещательной корпорации «Би-би-си». На сайте компании уточнили, что она была номинирована в категории «Политика».

«Она первая женщина в истории департамента информации и печати, возглавившая его. Она произвела впечатление своим бойцовским и ярким стилем», — указывалось в краткой биографии Захаровой, опубликованной «Би-би-си».