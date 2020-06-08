Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс

Министерство развития общин и территорий Украины подготовило проект формата будущих украинских районов в рамках реформы административно-территориального устройства страны.

Карты нового административного деления по всем украинским областям опубликованы на государственном портале «Децентрализация». Согласно проекту, в большинстве регионов Украины число районов уменьшится примерно в 3-5 раз. К примеру, в Киевской области 25 районов объединят в шесть.

Проект будущего преобразования Украины должны утвердить в центральных органах исполнительной власти, облгосадминистрациях и ассоциациях органов местного самоуправления. Как заявили в украинском министерстве развития общин и территорий, карты будущих районов подготовлены с учетом предложений областных администраций, по рекомендациям, в новых округах должны проживать как минимум 150 тыс. человек.

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При этом изменения, представленные ведомством, не окончательные и могут быть дополнены на стадии согласования, в частности на уровне правительства Украины.

Спорные изменения

Планы властей Украины по децентрализации обсуждаются уже второй год, постепенно приобретая окончательную концепцию. Киев хочет создать трехуровневую систему, в которой районы и области заменят общины, округа и регионы. Основной единицей местного самоуправления будут общины городов, сел или поселков.

На данный момент на территории страны 490 районов, 26 из них полностью покрыты объединенными территориальными общинами, в рамках которых сосредоточены все полномочия районных администраций и советов. Какое количество подобных территориальных образований будет создано в итоге, пока неясно.

Хотя реформа еще не завершена, она уже встречает сопротивление со стороны украинцев. Так, проблемы возникли в Болградском районе Одесской области. Власти собираются поделить территорию на пять общин, что вызвало серию протестов со стороны местных жителей, а также болгарских депутатов.

Дело в том, что в этом районе проживают этнические болгары. В соответствии с предварительными планами, их община будет разделена, что вызывало гнев парламента Болгарии. Депутаты призвали болгарские власти обеспечить целостность общины в Одесской области, за что получили обвинение во вмешательстве со стороны Киева.

Недовольство болгарской стороны поддерживают и жители украинского района, которые организовали несколько демонстраций против изменений. С их точки зрения, власти Украины пытаются искусственно раздробить их общину и не принимают встречные предложения, позволяющие провести реформу без ущерба для болгарского меньшинства.

При этом, как пишет «Страна.ua»,

проблема, связанная с перекраиванием районов в процессе децентрализации, касается не только болгар, но и многих других регионов Украины, поскольку под предлогом реформы власти ставят под контроль местное самоуправление.

Изначально идея заключалась в передаче больших денежных средств на места — в села, поселки и городки, — которые до этого получали районные и областные советы, указывают обозреватели издания, однако вместо передачи средств непосредственно населенным пунктам их будут отдавать новым образованиям — объединенным территориальным общинам.

Эти административно-территориальные единицы объединяют несколько населенных пунктов и утверждают собственный совет и главу, в то время как советы городков и сел ликвидируются. Кроме того, в начале считалось, что процесс создания общин будет добровольным, то есть жители сами отказываются от административно-территориальной самостоятельности. Однако в итоге формирование должно пройти через обладминистрации и кабмин — без их одобрения они не смогут получить финансирование.

Вопрос вмешательства

К слову, одним из неоднозначных моментов нового проекта формата будущих украинских районов стало размещение планов по Донецкой и Луганской области, а также российскому Крыму.

Согласно документу, власти Украины решили осуществить административное деление территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР до завершения конфликта в Донбассе и принятия особого статуса региона. Так, республики получили по 3 и 4 района соответственно.

В Донецке и Луганске вряд ли последуют новому плану Киева, стороны до сих пор не могут добиться полного соблюдения режима прекращения огня, не говоря уже о других аспектах урегулирования конфликта. Впрочем, для властей Украины их территории считаются «временно оккупированными», а значит они должны быть упомянуты в реформе.

Вероятно, по таким же причинам в проекте указан и Крым, который вошел в состав России в марте 2014 года. Присоединение прошло после референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами, однако Украина и ряд западных стран отказываются признавать его итоги.

Для полуострова украинские власти подготовили сокращение действующих районов с 14 до 10, а также ликвидацию 11 городов республиканского значения. В частности, Севастополь на представленной карте — лишь часть Бахчисарайского района, а не отдельная административно-территориальная единица. Тем не менее, планы по Крыму осуществить не удастся, так как в Москве последовательно называют вопрос статуса полуострова закрытым.