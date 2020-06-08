Западный берег Иордана: почему Израиль спешит с аннексией

Во время пандемии COVID-19 политическая жизнь во всем мире почти замерла. Мировые лидеры сосредоточились на закрытии границ, выборе стратегии по борьбе с коронавирусом, введением ограничений и разработкой финансовой помощи для последствий от карантина.

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Однако Израиль не стал отставлять на второй план свой территориальный конфликт с Палестиной. В мае, как только в стране сформировалось правительство после затяжного политического кризиса, вызванного неспособностью партий прийти к согласию, Израиль вновь вернулся к актуальным геополитическим вопросам — аннексии Западного берега реки Иордан, где расположены израильские поселения.

Тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о планах нового коалиционного правительства Израиля ввести войска в ряд подконтрольных Палестине территорий, где находятся еврейские поселения.

25 мая он заявил, что распространение суверенитета Израиля на территории Западного берега реки Иордан начнется в июле и переносить эту дату он не намерен.

«Это большая возможность, и ее нельзя упустить. Что касается распространения суверенитета — у нас есть назначенный срок в июле, и мы не намерены его менять», — сказал премьер на заседании партии «Ликуд» в парламенте страны.

Таким образом, правительство Израиля, сформированное во время пандемии, вовсю приблизилось к аннексии около 30% Западного берега, причем с благословения США. Именно с подачи президента США Дональда Трампа Израиль начал двигаться в этом направлении.

Территориальный конфликт между Палестиной и Израилем тянется с 1967 года. Противостояние неоднократно пытались разрешить международные посредники, однако ни к каким результатам это не привело. Дональд Трамп, тем не менее, считал, что сможет найти решение. Разработка «сделки века» администрацией президента США длилась почти три года. Ее главным архитектором считается Джаред Кушнер — советник и зять главы Белого дома.

28 января американский лидер представил свой план. Во-первых, он предложил признать Иерусалим неразделимой столицей Израиля, но разрешить Палестине построить свою столицу в восточной части города.

Во-вторых, в «сделке века» содержится пункт о том, что арабскому государству и всему мировому сообществу стоит признать суверенитет Израиля над Западным берегом реки Иордан.

Палестину такой расклад предсказуемо не устроил, и надежд на то, что руководство страны согласится на сдачу Иерусалима, не было.

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал «сделку века» Трампа «пощечиной», по стране прокатилась волна протестов против администрации США, 2 февраля Палестина разорвала отношения и с Соединенными Штатами, и с Израилем, а в мае Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений и договоренностей с Израилем и США.

«Сделка века» Трампа действительно, по большому счету, соблюдает интересы Израиля. Признание Иерусалима столицей Израиля, его суверенитет над территориями Западного берега реки Иордан — по сути, главные спорные вопросы между сторонами, в которых Вашингтон занял позицию Израиля. И все его уступки в адрес Палестины кажутся все же непропорциональными тому, что получит Израиль.

Так, в качестве компенсации от потери территории на Западном берегу Иордана глава Белого дома предложил выделить арабскому государству две зоны в пустыне Негев к югу от Газы. Однако отделенные от остальной части страны пустыни нельзя назвать справедливой компенсацией за потерю земли.

Кроме того, президент США считает целесообразным установить контроль Палестины над сектором Газа. Для этого Трамп предлагает провести через израильские земли тоннель или эстакаду. Это даст арабской стране выход к морю, однако построить там порт можно будет только спустя пять лет после заключения соглашения и, что примечательно, только с разрешения Израиля.

В рамках предложенного плана Вашингтон готов выделить $50 млрд, но при определенных условиях — Палестина должна быть демилитаризована, а движение ХАМАС (контролирует сектор Газа) — полностью разоружено. В обмен Израиль должен согласиться на замораживание новой деятельности по строительству еврейских поселений сроком на четыре года. Именно столько времени отводится на переговорный процесс о формировании палестинской государственности. Израиль же, несмотря на несогласие Палестины на сделку, сразу приступил к реализации плана Трампа.

Впрочем, будет ли Нетаньяху действительно приступать к аннексии — неизвестно. Израильский лидер на внешнем направлении действует все же с большой оглядкой на Запад. Поддержки Евросоюза в этом вопросе ему, несомненно, получить не удастся.

ЕС уже предупредил, что не признает аннексии Израиля. В середине мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен не допустить односторонних действий Израиля по аннексии палестинских территорий.

«Мы должны активизировать усилия, задействовать все причастные к ближневосточному конфликту стороны, чтобы избежать нежелательного развития событий. Мы готовы использовать наши дипломатические возможности, чтобы не было односторонних действий», — сказал Боррель.

Евросоюз попросту может получить обвинения в двойных стандартах, если он признает действия Израиля после того, как ввел санкции против России после ее присоединения Крыма в 2014 году.

Вместе с тем окно возможностей для Нетаньяху может вскоре закрыться — после президентских выборов в США. Сейчас Израиль пользуется полной поддержкой Белого дома.

С призывом установить суверенитет Израиля над частью территорий Западного берега выступал посол США в Израиле Дэвид Фридман.

И, как сообщает израильский телеканал «13», посол Израиля в США Рон Дермер также призывал к аннексии в ближайшее время.

«Мы должны продвигать аннексию сейчас, потому что мы не знаем, что произойдет на президентских выборах в США. [Демократический кандидат Джо] Байден может победить, — цитирует The Guardian слова Дермера в ходе переговоров в Вашингтоне. — Сейчас есть окно возможностей, поэтому это должно быть сделано сейчас».

Хотя Байден весьма лоялен к Израилю, он еще в январе выразил свое несогласие с планом Трампа.

«Мирный план требует согласия обеих сторон. Это политическая уловка, которая может привести к односторонним мерам по аннексии территорий и еще больше навредить перспективе мира», — говорил бывший вице-президент.

С другой стороны, если Израиль все же пойдет на аннексию, а на ноябрьских выборах в США победит кандидат от Демократической партии, то он рискует отдалиться не только от Евросоюза, но и от Вашингтона — своего главного партнера на международной арене.

Таким образом, действия Нетаньяху во многом зависят от того, на кого из двух кандидатов в президента США он сейчас поставит.

Между тем, сам премьер-министр Израиля отчаянно нуждается в наборе политических очков. Биньямин Нетаньяху стал первым в истории страны действующим лидером, которому предстоит пройти судебный процесс по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Все пункты обвинения он отвергает.

Распространение суверенитета над спорными территориями — часть предвыборных обещаний Нетаньяху, и их выполнение является наилучшей возможностью для премьера спасти свою политическую карьеру.

В то же время, реализация «сделки века» сделает из Палестины практически нежизнеспособное в географическом плане государства. Территория страны примет форму дырявого сыра.

Это, с большой долей вероятности, может привести к вооруженной борьбе палестинских арабов против захвата Израилем Западного берега реки Иордан, Сектора Газа и Иерусалима.

К тому же, для палестинцев восстание будет не в новинку. Уже дважды, в 1987-м и 2000 годах в стране начиналась интифада — вооруженное восстание арабов против Израиля. Дестабилизация обстановки в Палестине, в целом, может повлиять на ситуацию в регионе и свести на нет все дипломатические успехи и влияние Израиля на арабские государства Персидского залива.

Между тем, в самом Израиле вовсе нет солидарности по этому вопросу. 6 июня вечером в Тель-Авиве тысячи людей вышли на улицы, протестуя против планов правительства Биньямина Нетаньяху по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. К протестам призвали левые организации и партии Израиля.

Многие участники акции размахивали израильскими и палестинскими флагами и держали в руках плакаты с лозунгами, направленными против аннексии Западного берега. Так, планы Нетаньяху могут привести не только к недовольству и восстанию палестинцев, но и к протестам в его собственной стране.