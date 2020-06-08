Донбасс не вернуть: на Украине предрекли Киеву очередной провал

Бывшая глава министерства юстиции Украины в правительстве Николая Азарова Елена Лукаш заявила, что вернуть Донбасс не представляется возможным. Об этом политик высказалась в эфире телеканала «112 Украина».

«Ограничены все права и свободы. Жителей региона считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться», — сказала экс-министр. По мнению Лукаш, действующее украинское руководство не пытается сделать ничего, «чтобы хотя бы прекратить боевые действия».

Ссылаясь на отчеты ОБСЕ, Лукаш заявила о «пытках, грабежах и насилии», которые чинили украинские солдаты на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Наконец, экс-чиновница заявила, что команда президента Владимира Зеленского «продолжает имитировать некие игры в мирный процесс». Так она прокомментировала слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который ранее заявил, что медлительность минского мирного процесса «категорически не устраивает Киев».

Он также обвинил ДНР и ЛНР в нарушении «едва ли не самого важного условия для продвижения к миру» — режима тишины и прекращения огня. По словам Ермака, украинские власти «делают все возможное, чтобы сделать более эффективными переговоры».

Чиновник добавил, что украинская сторона предложила перевод встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формат видеоконференций в круглосуточном режиме. «С 19 декабря прошлого года по 29 мая было зафиксировано более 1500 обстрелов <...>. За это время погибли 33 украинских военных, еще 235 были ранены», — сказал Ермак.

По словам главы офиса Зеленского, пока что «заторможен» следующий этап обмена пленными и заключенными.

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш ранее заявила, что Владимир Зеленский обманул своих избирателей, пообещав избавиться от предыдущей команды, а вместо этого набрал в штат людей, связанных с экс-главой государства Петром Порошенко и скандальным американским инвестором Джорджем Соросом. «Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в Нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами», — подчеркнула Лукаш.

Она также добавила, что сейчас у президента Украины команда состоит из невероятно слабых руководителей или вовсе «профессиональных предателей».

В конце ноября прошлого года, в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о предоставлении Донбассу особого статуса — краеугольный камень для всей Украины.

«Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате?» — задался вопросом представитель Кремля.

Саммит «нормандской четверки» в Париже прошел в начале декабря, в переговорах приняли участие президенты РФ и Украины, а также лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Встрече во французской столице предшествовало выполнение Киевом ряда условий. Украинская сторона утвердила «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также предоставление им особого статуса. Кроме того, Киев одобрил разведение сил в двух населенных пунктах на линии разграничения и принял участие в составлении проекта итогового документа «нормандского саммита». Вместе с тем дальше Украина пока что не предприняла никаких действий.

Главными итогами парижских переговоров стала договоренность об обмене пленными, призыв к всестороннему прекращению огня и соглашение продолжить контакты.

Основным успехом саммита можно считать сам факт его проведения и желание сторон поспособствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. К тому же, в ходе переговоров состоялась первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Еще одним достижением саммита можно назвать совершенный 29 декабря обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Киев получил 52 человека от ДНР и еще 25 от ЛНР. В Донецк вернулись 60 человек, еще 63 — в Луганск. Это первый за два года крупный обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе.