Под другими именами: Скрипалей нашли в Новой Зеландии

Экс-сотрудник ГРУ и перебежчик Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией «начали новую жизнь» в Новой Зеландии. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на осведомленный высокопоставленный источник.

Скрипалям создали новые личности и имена, «выделив поддержку» для начала жизни «заново». Им придется воздерживаться от контактов с прессой и своими родственниками и знакомыми.

Однако племянница Сергея Скрипаля Виктория считает, что это сообщение не соответствует действительности.

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«Сергей и Юля всегда заявляли, что у них очень пошатнулось здоровье, они находятся под пристальным наблюдением врачей. Им постоянно нужно лечение. Я не думаю, что целесообразно брать людей и увозить куда-то. Врачи как будут их лечить?» — сказала родственница шпиона ТАСС.

Кроме того, по ее мнению, Новая Зеландия — слишком маленькая страна, чтобы спрятаться. Как предположила Виктория Скрипаль, слухи о переезде ее дяди могли появиться в связи со съемками компанией Би-би-си фильма о них.

При этом в начале марта племянница Скрипаля подтвердила в разговоре с «Газетой.Ru» его возможный переезд в Новую Зеландию.

«По программе защиты свидетелей им собирались предложить четыре страны на выбор: Америка, Австралия, Новая Зеландия и еще какая-то, не помню. Когда этот вопрос обсуждался с дипмиссией, я однозначно говорила, что в Америку они не поедут. В Австралию тоже.

Наиболее подходящим местом для них, исходя из того же климата, оставалась Новая Зеландия», — заявила женщина.

В начале весны о предполагаемом переезде Скрипалей писали Daily Mail и NZHerald. «Этот вопрос обсуждался еще в 2018 году, сейчас его просто кто-то снова прочитал в старых материалах СМИ и решил реанимировать. Мое-то предположение так и остается в силе — они находятся в Великобритании. Но вечно же жить под наблюдением они не могут», — пояснила Виктория.

Она также сообщила, что сейчас Скрипали не поддерживают никакой связи с родственниками, которые остались в РФ. В последнем разговоре летом 2018 года они заявили Виктории, что намерены «жить сами по себе».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале весны 2018 года. Их нашли в бессознательном состоянии на скамейке около местного торгового центра Maltings. Спустя пару часов с признаками отравления был госпитализирован и полицейский Ник Бейли, осматривавший дом перебежчика.

Московский окружной военный суд в августе 2006 года вынес приговор Скрипалю. Его признали виновным в госизмене и шпионаже. За передачу секретных сведений Скрипаль получил от британской SIS порядка $100 тысяч, после каждой встречи получая $5-6 тысяч. Срок заключения в колонии строгого режима составлял 13 лет.

По словам самого бывшего полковника, он присягу давал не Российской Федерации, а СССР.

Свой срок Скрипаль отсидел не полностью — в 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев амнистировал Скрипаля и ряд других шпионов, чтобы обменять их на российских разведчиков, задержанных в США (в их числе была известная впоследствии как телеведущая Анна Чапман). Скрипаль получил в Великобритании политическое убежище.

Отравление Скрипалей оказалось не последним эпизодом в громком деле. Через некоторое время в больницу с аналогичными симптомами попали жители соседнего Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс. Вскоре 44-летняя Стерджесс умерла. Остальные жертвы отравляющего вещества остались живы и в настоящий момент выписаны из больниц.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в Советском Союзе. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломата.

Лондон решил заморозить двусторонние контакты с РФ. Москва обвинения Лондона отвергает. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что в России никогда не проводились исследования по разработке химвеществ под названием «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к инциденту со Скрипалем.

В российских СМИ обсуждалась также версия отравления Скрипалей по инициативе самого Лондона в качестве провокации.

«Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю. Если бы хотели отравить, отравили бы. Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был», – комментировал эту гипотезу президент России Владимир Путин.