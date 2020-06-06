«Спокойно и осознанно»: Путин о выходе из ограничений

Выходить из режима ограничений необходимо спокойно и осознанно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с деятелями культуры. При этом он отметил, что делать это нужно как можно быстрее.

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Путин согласился с директором Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергеем Некрасовым, который на встрече процитировал строку из письма Пушкина Петру Плетневу: «Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы...».

«Хорошие слова. Будем живы, значит будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это», — ответил глава государства.

Обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, Путин призвал обойтись без «излишней забюрокраченности» в ходе подготовки рекомендаций по выходу учреждений культуры из ограничений.

Президент попросил исходить из реалий текущей ситуации и из перспективы ее развития по позитивному сценарию.

Кроме того, на совещании Путин предложил главному санитарному врачу и медикам обсудить с представителями отрасли, что можно сделать для деятелей культуры и искусства, чтобы помочь им не утратить свою квалификацию. «Музыканты могут дома потренироваться, певцы могут дома, наверное, но балетное сообщество — нет. Поэтому можно наверняка вместе с представителями отрасли найти формы функционирования, чтобы они не вели к серьезной утрате квалификации и уровня», — подчеркнул он.

В свою очередь Попова отметила, что Роспотребнадзор вскоре представит рекомендации по работе театров, которые ведомство разрабатывает с деятелями культуры.

Она назвала возобновление работы учреждений культуры «приоритетной задачей».

Встреча с деятелями культуры прошла в День русского языка, приуроченного ко дню рождения русского поэта и писателя Александра Пушкина. Глава государства в ходе совещания пообещал, что сфера культуры получит дополнительные меры господдержки, и указал на необходимость учесть вопросы деятельности учреждений культуры в разрабатываемом едином плане восстановления экономики.

«Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем и вопросы деятельности учреждений культуры», — указано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также поручил правительству и Минкульту доработать пакет мер по поддержке институций, которые занимаются организацией концертов и экскурсий.

Что касается распространения коронавируса в России, двумя днями ранее Путин в ходе совещания с Совбезом отметил улучшение этой ситуации. При этом он подчеркнул необходимость отслеживать обстановку в каждом отдельном регионе и оперативно реагировать, если ситуация меняется.

На данный момент в стране активно ведется разработка лекарств от инфекции. Министерство здравоохранения России зарегистрировало уже второй препарат для лечения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новое лекарство называется «Левилимаб» (торговое наименование Илсира). Его могут использовать пациенты с тяжелым течением заболевания. В частности, он показан тем, у кого наблюдается избыточная воспалительная реакция организма на вирус, которая приводит к повреждению легочной ткани и не только.

«Препарат <...> зарегистрирован по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением», — отметили в министерстве.

29 мая в стране было зарегистрировано и внесено Минздравом РФ в список рекомендуемых для лечения COVID-19 лекарство авифавир. Оно было создано на основе противовирусного препарата от гриппа фавипиравира, который Япония передала 80 странам для проведения клинических испытаний. Россия стала первой страной, где они прошли успешно. Пока у препарата есть только временное регистрационное удостоверение.

Им заинтересовалась Всемирная организация здравоохранения, заявила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан. «Мы будет рады посмотреть на эти результаты и узнать, что наконец появилось безопасное лекарство для заболевших вирусом»,— подчеркнула Шваминатан.