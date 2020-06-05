«Не вам меня учить, как Родину любить»: Рада требует отставки Авакова

На 5 июня в Киеве запланированы сразу две акции протеста против министра внутренних дел. Первая прошла утром у стен парламента, прямо в то время, когда Аваков отвечал на вопросы депутатов. Организаторами протестов стало сформированное для этой цели движение «Прочь Авакова», его участники хотят добиться отставки министра и «создания настоящей правоохранительной системы на Украине».

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Еще одна акция «Против полицейского произвола» прошла днем возле здания правительства.

«Мы придем показать, что не забыли ни убийство ребенка, ни изнасилование, ни нападения, ни посадки невинных. Не забыли и не намерены прощать», — говорится на странице мероприятия в Facebook.

Проблемы у Авакова возникли из-за двух недавних инцидентов, вызвавших возмущение украинцев и вопросы к министру в парламенте.

29 мая в городе Бровары произошла перестрелка в одном из жилых районов. По предварительной информации, инцидент стал результатом конфликта на рынке междугородных перевозок. После того, как правительство возобновило автомобильные перевозки, участники рынка не смогли поделить между собой работу.

Правоохранительные органы Киева определили более 60 участников, а также заказчиков стрельбы в Броварах. Некоторые из них были задержаны, глава МВД заявил, что инцидент стал результатом коррупции на рынке перевозчиков.

«Перестрелка утром в Броварах — отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! Десять задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны — у вас... прогнило», — написал министр в Twitter.

Между тем, перестрелка в Боварах спровоцировала в обществе разговоры о неэффективности работы правоохранительных органов.

К тому же, за несколько дней до инцидента в городе Когарлык, Киевской области, произошла история, которая также привлекла внимание украинцев к деятельности МВД.

24 мая сотрудники полиции изнасиловали и пытали женщину, которая была доставлена в отдел в качестве свидетеля. Позже глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что в Кагарлыке будет проведена проверка всех сотрудников правоохранительных органов.

«Членов комитета поразила та ситуация, что работники Кагарлыцкого отделения полиции абсолютно были уверены в своей безнаказанности. Они даже не пытались скрыть следы этого преступления», — заявил Монастырский.

Учитывая, что Украина сейчас находится на стадии постепенного снятия ограничений после карантина, и ей предстоит столкнуться с экономическими последствиями пандемии, волнения в обществе и повышение уровня тревожности правительству сейчас совсем некстати. В конце мая издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в Офисе президента сообщало, что

президент Украины Владимир Зеленский и его команда активно обсуждают возможность отставки Авакова.

2 июня, депутат «Слуги народа» Евгений Шевченко с трибуны парламента призвал Верховную Раду отправить министра в отставку. Шевченко заявил, что почти все члены фракции не удовлетворены работой Авакова.

«Я хочу обратиться к своим коллегам из фракции «Слуга народа» и спросить: в нашем зале есть люди сильные, как говорят в народе, «с яйцами»? Или мы будем и дальше смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать нашу страну? Этот беспорядок... бандитизм... Уже заходит за все «красные линии». Я предлагаю те высказывания, которые говорят люди из фракции между собой вынести в публичную плоскость. Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции «Слуга Народа» фактически все депутаты не удовлетворены работой министра внутренних дел», — заявил Шевченко.

Вскоре стало известно, что партия «Голос» уже собирает подписи за отставку министра внутренних дел.

Однако, по последним данным, им удалось заручиться поддержкой лишь 55 депутатов.

В то же время первый заместитель главы фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета Верховной Рады предложил дать слово Авакову в ходе часа вопросов к правительству.

Сегодня, в ходе заседания парламента, министр выступил с заявлением и ответил на вопросы депутатов. Он отчитался о ходе расследования последних громких дел, а также заявил, что раскрываемость по всем видам преступлений составляет более 90%. Впрочем, обстановка в Верховной Раде была все же напряженной.

Одна из депутатов предложила Авакову принести свои извинения пострадавшей в Кагарлыке девушке, а также семье убитого год назад пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.

Глава МВД не стал следовать совету депутата

«Не вам меня учить, как Родину любить», — заявил он.

Между тем, острые вопросы министру задавали, в основном, депутаты от партии «Голос». И на сегодняшний день выступление Авакова в парламенте — максимальная точка кипения в его истории с потенциальной отставкой.

За день до этого прошло совещание правоохранительных органов по пыткам и другим превышением полномочий правоохранителями. В ходе заседания Аваков заявил, что МВД разрабатывает систему круглосуточного контроля за работой сотрудников полиции, а в некоторых регионах Украины эта система уже тестируется.

Глава МВД — один из наиболее влиятельных на Украине людей. Он единственный представитель прежней власти, которому удалось сохранить свой пост в правительстве Владимира Зеленского, что также свидетельствуют, в том числе, о наличии у него определенных ресурсов для сохранения своего влияния. В частности, таким ресурсом стал контроль, который Аваков имеет над националистическими группировками и радикалами.

Между тем, украинская пресса не раз сообщала, что для президента фигура Авакова не совсем желательна — уж слишком независим глава МВД.

Однако, во-первых, на сегодняшний день альтернатив министру нет, во-вторых, разделение общества в стране крайне сильно. Националисты уже выходили на протесты, срывали разведение сил в Золотом и Петровском. Вполне возможно, что украинское правительство опасается: в случае отставки Авакова держать ситуацию под контролем в стране, ведущей войну, станет еще сложнее.

Это косвенно подтверждается списком депутатов, подписавшихся подписавших проект постановления об отставке Авакова. Его подписали 55 человек — все депутаты из фракции «Голос» (20 человек), один нардеп из «Европейской солидарности». Из 248 депутатов фракции «Слуга народа» проект постановления подписали только 24 человека. А значит, команды от главы государства на отставку Авакова пока нет.