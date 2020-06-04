Взять и отобрать: в Японии решают, что делать с Курилами

В сети раскритиковали призыв японского политолога Юкио Касиямы «отобрать» у России четыре острова Южно-Курильской гряды — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

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Интернет-пользователи посоветовали как японским экспертам, так и официальному Токио реально смотреть на вещи и отказаться от притязаний на острова, передает ФАН.

«Хватит этого нытья!», «Россия нам острова не вернет. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что «северные территории» принадлежат ей. Вот и все», «Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!» — гласят комментарии читателей.

В прошлом месяце представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что заявление Токио о том, что российские Курильские острова якобы «находятся под суверенитетом Японии», противоречит Уставу ООН.

По ее словам, упоминание Южных Курил японским внешнеполитическим ведомством в ежегодном докладе «Синяя книга дипломатии» идет вразрез с общепризнанными итогами Второй мировой войны.

«Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности», — приводит слова дипломата принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов указал, что японские политики в данной ситуации оказались жертвами самообмана, а возможность увязать мирный договор с вопросом о северных территориях назвал иллюзиями.

Сенатор пояснил, что, как только эти иллюзии развеялись, Япония снова вернулась к своему традиционному толкованию данной темы. При этом он подчеркнул, что Россия никаких поводов к такому толкованию не давала.

Скандал начался с заявления Токио о своем праве претендовать на «северные территории», как Курилы называют в Японии.

«Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — утверждается в документе, который цитирует газета Sankei.

В тексте также указано, что мирный договор с Россией может быть заключен после того, как решится вопрос о принадлежности четырех островов южной части Курил.

Агентство Кyodo обратило внимание, что запись о суверенитете над островами была восстановлена, но в прошлом году ее убрали из аналогичного доклада ради улучшения атмосферы на российско-японских переговорах.

В тот раз это вызвало недовольство в рядах членов правящей Либерально-демократической партии. Они выразили мнение, что удаление записи «ослабляет позицию Японии».

«Синюю книгу по дипломатии» 19 мая представил кабинету министров Японии глава МИД Тосимицу Мотэги.

В январе 2019 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ на могиле своего отца поклялся вернуть Курильские острова под суверенитет Токио.

Решение этого вопроса стало чуть ли не главной внешнеполитической задачей для японского премьера, который возглавляет страну с 2012 года. За это время он провел 27 встреч с президентом России Владимиром Путиным, надеясь решить стоящую перед ним проблему. Однако существенных подвижек в решении вопроса так и не произошло.

Проблема «Северных территорий» напрямую связана с вопросом о заключении мирного договора между двумя государствами, чего пытается добиться Москва.

Во время Второй мировой войны Япония была союзником Германии и была побеждена СССР и США. После того как Япония подписала договор о капитуляции, четыре острова Малой Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — вошли в состав СССР.

Япония так и не признала эти территории советскими, что и стало основным камнем преткновения в создании мирного договора между странами.

В российском МИД неоднократно настаивали, что закрепленный на международном уровне суверенитет РФ над этими островами не подлежит сомнению.

В феврале нынешнего года на встрече Путина с членами рабочей группы по внесению изменений в Конституцию прозвучало предложение о том, чтобы в Конституции РФ было закреплено положение о недопустимости отчуждения территории страны. На эту поправку обратили свое пристальное внимание японские СМИ.

«Господин Путин выразил намерение передать на рассмотрение экспертов дополнительную поправку, суть которой состоит в запрещении любого отчуждения российских территорий. Если в России, по Конституции, будет запрещено отчуждение российских территорий, это наверняка окажет соответствующее влияние на вопрос о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан на основе Совместной японско-советской Декларации», — разочарованно писало издание «Хоккайдо симбун».