Два региона: где пройдет дистанционное голосование

Центральная избирательная комиссия в ходе заседания 4 июня 2020 года утвердила список субъектов, жители которых смогут принять участие в электронном дистанционном голосовании.

Это право получили Москва и Нижегородская область.

Другие субъекты федерации, претендовавшие на возможность организации дистанционного голосования — Санкт-Петербург, Республика Карелия и Красноярский край, — не набрали необходимого числа голосов членов ЦИК.

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«По итогам нашего голосования дистанционное электронное во время общероссийского голосования у нас будет проведено в городе Москва и Нижегородской области», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова и поблагодарила регионы, которые не получили поддержки комиссии.

По каждому региону голосование проводилось отдельно, для положительного решения необходимо было набрать простое большинство «за», то есть 7 из 13.

Так, за Москву было отдано 12 голосов, против высказался один из членов комиссии. Нижегородская область получила одобрение 10 человек, один выступил против, еще двое воздержались.

Против дистанционного голосования в Санкт-Петербурге высказались пять человек, еще шестеро воздержались. Красноярскому краю «нет» сказали три члена комиссии, шестеро воздержавшихся. Карелия также не смогла преодолеть барьер — мнения участников заседания разделились поровну: шесть — «за», шесть — воздержались, один — против.

По словам зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева, регионы рассматривались на соответствие специальным критериям:

— мониторинг готовности граждан в субъекте РФ принять участие в дистанционном электронном голосовании;

— количество участников голосования, имеющих на портале госуслуг учетные записи;

— готовность общественной палаты субъекта РФ обеспечить наблюдение за ходом электронного голосования;

— готовность обеспечить активную информационно-разъяснительную деятельность и рейтинг по объему государственных и муниципальных услуг, полученных через единый портал госуслуг;

— доля населения, использующегося интернетом для получения государственных и муниципальных услуг;

— готовность участковых комиссий к проверке сведений о дистанционном электронном голосовании граждан, заявившихся на дистанционное электронное голосование, но в день голосования пришедших на участок по месту жительства.

Возможность организации электронного голосования предусматривает создание альтернативных и безопасных форм волеизъявления, что особенно актуально в период распространения коронавируса нового типа COVID-19. Вместе с тем изначально было очевидно, что подобная форма голосования будет доступна не повсеместно, а лишь в тех регионах, цифровая инфраструктура которых будет соответствовать жестким требованиям со стороны организаторов голосования. Об этом, в частности, говорил ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

Ранее рассматривался и еще один альтернативный вариант организации общероссийского голосования — по почте. Однако этот сценарий был отвергнут как анахронизм.

«Мы на общероссийском голосовании забраковали для себя голосование по почте. Для нас это анахронизм, вчерашний день, учитывая нашу технологию «мобильного избирателя», — говорила председатель ЦИК Элла Памфилова.

1 июня стало известно, что голосование по поправкам в Конституцию России, отложенное с апреля в целях обеспечения безопасности здоровья граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране, пройдет 1 июля. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами рабочей группы по изменению основного закона страны, назвал эту дату безупречной.

«<…> Если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям», — заявил Путин.

Кроме того, тогда же была предложена еще одна мера, которая будет способствовать минимизации рисков при проведении голосования по поправкам к Конституции: по сути, в России пройдет целая неделя голосования — его участникам будет предоставлена возможность посетить участок для голосования в течение шести дней до основной объявленной даты. Таким образом, появится возможность избежать большого скопления людей.

По оценкам ЦИК, при таком подходе каждый час через участок для голосования будет проходить около восьми человек.

Получается, что само голосование пройдет с 25 июня по 1 июля, а подсчет голосов будет осуществляться в последний день,

сообщил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Также предполагается, что граждане смогут выразить свое мнение не только непосредственно в здании, где располагается участок для голосования, но и на улице, и также на мобильных участках. Перед началом голосования все члены комиссий будут проходить тестирование на коронавирус COVID-19.

«В результате принимаемых мер произойдет рассредоточение людей во времени и пространстве, и это будет более безопасным, чем принимать участие в других, уже разрешенных, мероприятиях. Это точно будет безопаснее, чем сходить в магазин», — пояснила Элла Памфилова.