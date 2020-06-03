«Он разрывает США в клочья»: как демократы атакуют Трампа

Республиканцы в сенате США заблокировали резолюцию демократов, осуждающую действия президента Дональда Трампа по разгону протестов.

Резолюция осуждает главу Белого дома за то, что он «приказал федеральным офицерам использовать газ и резиновые пули против американцев, которые мирно протестовали на площади Лафайет в Вашингтоне в ночь на 1 июня 2020 года, тем самым нарушив конституционные права протестующих».

Демократы попытались использовать ускоренную процедуру для принятия меры, критикующей президента, единогласным голосованием, однако лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл во вторник заблокировал резолюцию.

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«Это просто потворствует близорукой одержимости президентом Трампом, которая стала определять демократическую сторону», — сказал он.

Вместе с тем демократы заблокировали контрпредложение Макконнелла, которое также осуждает насильственные методы подавления протестов, но не несет критики в отношении президента США.

«Поддерживают ли они (сенаторы — «Газета.Ru») применение президентом слезоточивого газа против людей, в том числе семей, которые мирно протестуют в общественном парке?» — заявил в сенате лидер демократического меньшинства Чак Шумер.

В США протестные настроения набирают обороты. Волна митингов прокатилась по стране после убийства афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании полицейскими. В интернете распространилась видеозапись задержания, на которой видно, что Флойд не оказывал сопротивления, полицейские повалили его на землю, надели наручники, один из них надавил коленом на шею задержанного. Флойд жаловался на нехватку воздуха, после чего потерял сознание. Его госпитализировали и вскоре мужчина умер в реанимации.

Инцидент произошел в городе Миннеаполис, который и стал очагом протестов. Позже волна возмущений перекинулась на всю страну. Протесты сопровождаются беспорядками и столкновениями.

В понедельник глава Белого дома выступил с обращением к гражданам страны. Свое заявление он сделал около Белого дома на фоне шума выстрелов и зарядов со слезоточивым газом. Незадолго до выступления Трампа полиция зачистила Лафайет-сквер, по которой позже прошел президент. Он дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую ранее подожгли протестующие, и, держа в руках библию, выступил с речью, в которой пообещал обеспечить безопасность страны.

Позже в американских СМИ появились сообщения, что разгон протестующих был проведен из-за планов президента пройти к церкви Святого Иоанна через Лафайет-сквер. Это вызвало критику по отношение к президенту. Ситуацию обострили и его угрозы ввести войска для подавления протестов.

В целом, Трамп в сложившейся ситуации занимает позицию необходимости восстановления порядка, и это полностью соответствует республиканской риторике.

Для подавления протестов в 40 американских городах начал действовать комендантский час, кроме того, президент приказал ввести в ряд населенных пунктов бойцов Национальной гвардии. Президент США, в целом, призывал жестко действовать в отношении нарушителей, называя их бандитами и обвиняя активистов «Антифа» в запуске протестов — антифашистское движение Трамп пообещал признать террористической организацией.

Демократы не стали оказывать поддержки президенту в кризисное для страны время. Этого, впрочем, ожидать и не приходилось: взаимоотношения лидеров Демократической партии с президентом находятся на грани вражды, а приближающиеся президентские выборы создают максимальную напряженность и выводят любое событие в стране в политическую плоскость.

Вместе с тем проблема расизма, уже тесно вплетенная в политические реалии США, каждый раз становится полем для противостояния республиканцев и демократов.

При этом сейчас воспринимать ситуацию в стране вне контекста выборов практически невозможно. Инцидент, случившийся в Миннеаполисе — это не редкость, и обе политические силы уже знают, как отыгрывать подобные ситуации.

Разница в подходах видна в заявлениях и президента, и лидеров Демократической партии, особое внимание же приковано к бывшему вице-президенту США Джо Байдену, который, как ожидается, составит конкуренцию Трампу на выборах президента.

Байден посещает места проведения протестов, поддерживая мирные демонстрации, и его риторика основывается на противопоставлении с Трампом и его методами.

И если Трамп, признавая наличие проблемы с расизмом, все же осуждает протесты, призывает к порядку, и называет участников протестов «мародерами, головорезами и радикальными левыми», то Байден, в целом, оказывает поддержку протестующим.

«В округе Колумбия (Вашингтон) не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Великолепная работа, сделанная всеми. Подавляющая сила. Доминирование. Миннеаполис был великолепен (спасибо президенту Трампу!)» — писал президент в своем Twitter.

Байден же, хоть и осуждает жестокость, которую проявляют участники демонстраций, все же расставляет акценты на причине протестов.

«Каждый человек, обладающий совестью, может понять всю тяжесть травмы, которую испытывают цветные люди в этой стране от ежедневных унижений до жесткого насилия, такого как ужасное убийство Джорджа Флойда. Возражать против такой жестокости правильно и необходимо. Это совершенно американский ответ», — сообщает Байден в своем заявлении, опубликованном на портале Medium.

Стоит отметить, что на выборах президента афроамериканцы традиционно поддерживают Демократическую партию. На предыдущих выборах Трамп получил всего 8% голосов этой группы. Между тем, согласно исследованию Pew Research Center, выборы 2020 года ознаменуются снижением доли белого населения Америки, оно составит 66,7% по сравнению с 76% в начале XXI века. В то же время, на выборах могут проголосовать 32 млн латиноамериканцев и 30 млн афроамериканцев.

Для бывшего вице-президента сложившаяся в стране ситуация — отличная возможность лишний раз подтвердить и укрепить свою поддержку среди чернокожих избирателей, и даже более того, лишить своего оппонента потенциальных 8% голосов.

Байден планирует присутствовать на похоронах Джорджа Флойда в Хьюстоне, он размещает в социальных сетях посты, выражая сочувствие и сострадание афроамериканцам.

«Мы — нация, страдающая от боли, но мы не должны позволить этой боли уничтожить нас. Мы — нация в ярости, но мы не можем позволить нашей ярости поглотить нас. Мы исчерпали свою нацию, но мы не позволим нашему изнурению победить нас», — написал Байден в воскресенье, 31 мая, в своих социальных сетях, сопроводив пост фотографией, на которой он стоит на одном колене перед чернокожим мужчиной.

Параллельно с этим бывший вице-президент не упускает случая нанести удар по позициям Трампа, осознавая, что проблемы афроамериканцев — это одно из слабых мест президента, которого не раз обвиняли в расизме, а чернокожие избиратели настроены против него. Главу Белого дома Байден обвиняет в том, что он подстрекает к повышению уровня насилия в ходе протестов.

«Он призывает к насилию против американских граждан в момент боли для многих. Я в ярости, и ты должен быть тоже», — писал Байден в своем Twitter, ссылаясь на первое предупреждение Трампа ввести бойцов Национальной гвардии в Миннеаполис.

Риторику вице-президента усиливают и остальные лидеры Демократической партии. Сейчас демократы используют стратегию Трампа как повод для нанесения еще одного удара, заявляя, что именно президент виновник насилия на улицах США.

Соперница Трампа на прошлых выборах Хиллари Клинтон заявляла, что президент «призывает к насилию против американских граждан». «Это так неправильно. Нам нужен честный расчет и примирение. Если вы еще не присоединились к работе по его замене в ноябре, начните сейчас», — написала она в своем Twitter.

С заявлением, осуждающим поведение Трампа, выступили лидеры демократов в конгрессе — спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шуммер.

«В это трудное время нашей стране необходимо настоящее лидерство. Продолжающееся разжигание раздоров, нетерпимости и насилия президентом трусливо, малоэффективно и опасно, — говорится в совместном заявлении Пелоси и Шумера. — В то время когда наша страна требует объединения, президент разрывает ее в клочья. Применение слезоточивого газа против мирных протестующих без провокаций, чтобы президент просто мог позировать для фотографий перед церковью, обесценивает все, чему нас учит вера».

Так или иначе, но протесты в США стали своеобразным подарком для демократов — поводом для мобилизации голосов чернокожего населения.

Результаты опросов ABC News показывают, что сейчас Джо Байден обгоняет президента США по уровню поддержки на 10%. Так, Байдена поддерживают 53% населения, а Трампа — 43%. При этом еще два месяца назад бывший вице-президент имел уровень популярности в 49%, в то время как Трамп — 47%.

«Единственный способ нести эту боль — направить всю нашу муку на достижение нашей цели. И как президент, я буду помогать вести этот разговор — и что еще более важно, я буду слушать также, как я делал это сегодня, посещая место вчерашних акций протеста в Уилмингтоне», — пишет Байден в своем Twitter.