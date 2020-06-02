«Это не конкурс красоты»: Макрон может уволить премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон может сменить премьер-министра, сообщает Politico со ссылкой на источники. Для французских лидеров практика таких перемен в середине срока, в целом, стала уже своего рода традицией. Начиная с Шарля де Голля, все главы государства, за исключением Николя Саркози, меняли своих премьеров после большого кризиса.

Макрон, несомненно, надеется, что самый большой кризис в свой первый срок он пережил. Первые годы его президентства сопровождались протестами «желтых жилетов», рекордным падением рейтинга и, наконец, пандемией коронавируса.

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Французский лидер все это время примеряет на себя образ реформатора, который готов столкнуться с нелюбовью народа и низким уровнем популярности ради результатов в будущем. В том числе и поэтому он взялся за самые болезненные инициативы с первого же года. Рост цен на топливо, который правительство объясняло заботой об экологии, изменение трудового законодательства, лишение студентов льгот, возвращение практики налогообложения пенсионеров, упразднение «солидарного налога на состояние» — все это привело еще в 2018 году к обвалу его рейтинга.

Последней инициативой президента стала пенсионная реформа — законопроект, в частности, направлен на упразднение действующих для представителей ряда профессий специальных условий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты. Реформа предсказуемо вызвала недовольство граждан и протесты. Несмотря на это, Макрон заявил, что ее принятие неизбежно, но все же приостановил процесс во время карантина.

Теперь же Франция постепенно оживает после пандемии, снимает ограничения, а ее президент снова раздумывает над тем, какой курс ему выбрать, как завершить пенсионную реформу, восстановить экономику страны, и, наконец, вернуть народную любовь к 2022 году.

Союзник президента

Когда Макрон выдвинул свою кандидатуру на выборах в президенты, у него не было собственной партии. «Вперед, Республика!» создавалась параллельно с тем, как он проводил свою предвыборную кампанию. Когда политик одержал победу, то у него оставался всего месяц на ее оформление, потому что было непонятно, как Макрон будет реализовывать свои амбициозные задумки без опоры в парламенте.

Ни правоцентристскую партию республиканцев, ни партию социалистов, которая ассоциировалась с Франсуа Олландом, нельзя было рассматривать в качестве его опоры. Поэтому на тот момент в партию были призваны выходцы из умеренного крыла и правоцентристов и социалистов — двух доминировавших до этого партий, которые согласились перейти в лагерь Макрона. Это и позволило ему характеризовать себя как «ни левый и ни правый» и, наконец, «и правый, и левый».

Премьер-министром Франции был назначен вскоре Эдуар Филипп — выходец из партии республиканцев, умеренно правый политик, не голосовавший за Макрона. Именно он разделил с президентом удар «желтых жилетов», пандемии и крайне непопулярной пенсионной реформы. Филипп отводил на себя внимание не только своими выступлениями перед протестующими и заявлениями, объясняющими необходимость принятия того или иного законопроекта, но и помогал президенту реализовать задуманное.

Он, например, нашел способ принять пенсионную реформу в обход парламента. В феврале премьер-министр, сославшись на возможность в исключительных случаях принимать законопроект без дебатов, объявил, что инициатива будет утверждена без голосования.

В результате «родная» партия Филиппа внесла в парламент законопроект о вотуме недоверия правительству. Еще один вотум внесли Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция». Однако благодаря тому, что президентская «Вперед, Республика!» имела уверенное большинство, обе инициативы потерпели крах.

Так или иначе, отношения между президентом и премьером выглядели как хорошие и заявления Филиппа лишь подтверждали это.

«За последние три года я всегда чувствовал, что в наших отношениях было много доверия и подвижности, как это редко случалось раньше. Это все еще так, и я надеюсь, что так будет всегда, и я думаю, что так всегда и будет», — говорил премьер-министр в начале мая.

Макрон принимает сложное решение

Однако в последнее время французская пресса начала сообщать о готовящейся отставке Филиппа, хотя команда премьера по-прежнему отрицает наличие какого бы то ни было конфликта между ними.

«Премьер-министр будет оставаться в Матиньоне [официальная резиденция премьера] до тех пор, пока он пользуется доверием президента, поддержкой большинства и ему удобно делать то, что он делает в Матиньоне», — сказал советник Филиппа.

Между тем, решение об отставке премьер-министра касается не только запроса Макрона на новое лицо у руля правительства, но и смены его политического курса или же видимости такого разворота.

По понятным причинам, президенту так и не удалось представить себя «ни правым, ни левым» политиком. Все его реформы смещали президента и его партию «Вперед, Республика!» (LREM) в правую сторону в глазах избирателя. В результате LREM лишилась абсолютного большинства в парламенте, когда ее покинули семь депутатов левого толка, недовольные курсом правительства.

«Когда Макрон выступал с речами, он, в общем, создавал впечатление холодного, расчетливого технократа, который, в первую очередь, озабочен цифрами, государственными решениями и которого, на самом деле, мало интересуют выводы простых обывателей. Все это, вкупе накладываясь на его действия, конечно, формировало достаточно несимпатичный в глазах левого избирателя образ», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Отставка премьер-министра, выходца из правых сил, могла бы обнулить репутацию Макрона как правого политика. Так или иначе, это кадровое решение продемонстрирует приоритеты главы государства на последние два года его президентства.

«Матиньон — это не конкурс красоты, — цитирует Politico советника Макрона. — Реальный вопрос заключается в том, какой политический проект имеет в виду президент на предстоящий период после кризиса в области здравоохранения».

Амбициозные планы Макрона еще не завершены, как минимум, он намерен довести до конца пенсионную реформу. Вполне вероятно, что в запасе у него есть еще не один законопроект, рискующий подорвать его популярность. Так или иначе, президенту в ближайшее время предстоит выбрать — продолжить свой курс или же сделать разворот в сторону левоцентристского и экологического направления.

«Я думаю, что сам президент еще не знает», — цитирует издание слова одного из советников Макрона.

Чтобы принять решение, президент консультируется с экономистами, политтехнологами, и тяжеловесами во французской политике, включая Николя Саркози.

«Есть некоторые, кто подталкивает президента к перестановкам в правительстве в период с 28 июня по 14 июля. Это подходящий срок, если президенту удастся наметить свой проект, это означает, что у вас может быть первое окно возможностей, но президент также может посчитать это преждевременным», — сказал советник Макрона.

Впрочем, одним из аргументов против отставки Филиппа является тот факт, что сейчас в политическом пространстве страны нет очевидных претендентов на его пост. Кроме того, премьер-министр сохраняет свою популярность среди населения, что продемонстрировал первый мартовский этап муниципальный выборов, в ходе который он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Гавра [этот пост он занимал с 2010 года до мая 2017 года — даты назначения его на пост председателя правительства]. По предварительным данным он получил около 43%, обогнав своего ближайшего соперника на 9%.