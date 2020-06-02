«Надежда есть»: в Ливии решили возобновить переговоры

В ливийском конфликте наметилось позитивное продвижение — Правительство национального согласия (ПНС) и Ливийская национальная армия (ЛНС) договорились о возобновлении переговоров. Об этом сообщает в своем Twitter миссия ООН по поддержке в Ливии, выражая надежду на заключение мирного договора.

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«Есть надежда, что все национальные и международные стороны, участвующие в ливийском вопросе, откликнутся на призывы ливийского народа положить конец войне и что переговоры 5+5 заложат основу для окончательного прекращения огня», — говорится в заявлении.

Миссия ООН также сообщает, что стороны договорились возобновить переговоры на фоне «звонков ливийцев, которые хотят иметь достойную и безопасную жизнь как можно скорее».

В Ливии в последние годы сложилось двоевластие. На востоке, в столице страны Триполи, действует поддерживаемое ООН Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Однако парламент и кабинет министров, поддерживаемые Ливийской национальной армией и ее главой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, не признают эту власть и контролируют западную часть страны.

Переговоры двух сторон до сих пор не привели к политическому урегулированию конфликта, который пережил уже несколько стадий обострения.

В апреле прошлого года Хафтар начал наступление на Триполи, а спустя год он объявил о принятии управления страной в своем видеообращении. Хафтар также сообщил о прекращении действия достигнутого в 2015 году Схиратского соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия.

«Ливийцы, вы откликнулись на наш призыв объявить о прекращении политического соглашения, которое разрушило страну, а также на призыв уполномочить того, кого вы считаете наиболее достойным для управления на этом этапе», — заявил он.

Ситуация усугубляется и вовлеченностью внешних игроков в конфликт. На международное арене Ливия — желанный приз. Страна с населением менее 7 млн человек владеет наибольшими запасами нефти и газа в Африке.

Еще большую привлекательность создает ее географическое положение и близость к Европе, что позволяет осуществлять экспорт напрямую на западные рынки через Средиземное море, в то время как конкурирующие производители углеводородных ресурсов вынуждены экспортировать свои товары через потенциально опасные морские пути.

Хафтар пользуется поддержкой Египта и Саудовской Аравии, кроме того, по не неофициальным данным, его союзниками являются Франция, Великобритания, ОАЭ.

Москва выступает за урегулирование конфликта дипломатическим путем, однако на международной арене ее обвиняют в не только в симпатиях Хафтару, но и в прямой помощи фельдмаршалу. Президент Турции Эрдоган не раз заявлял, что в Ливии на стороне ЛНС действуют «наемники» российской частной военной компании «Вагнер» (деятельность ЧВК запрещена российским законодательством).

В начале мая ООН представила доклад, в котором сообщалось о присутствии в Ливии до 1200 наемников ЧВК «Вагнер», поддерживающих Хафтара — это стало первым официальным заявлением ООН на эту тему.

В составе ЧВК, кроме россиян, воюют граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Сербии, говорится в докладе.

Российская сторона не раз опровергала свою поддержку фельдмаршала. В январе президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о присутствии ЧВК в Ливии, сообщил, что россияне, воюющие в этой стране, не представляют интересов государства.

Сараджа поддерживает ООН, Италия и Катар, однако наибольшую помощь ПНС получает от Турции. В январе Анкара и Правительство национального согласия утвердили подписанный меморандум о военном сотрудничестве, согласно которому Турция в любой момент может ввести в Ливию войска, если об этом попросит Сарадж. До этого, впрочем, не дошло, однако Анкара направила в страну дополнительное вооружение и военных советников, несмотря на то что результатом Берлинской конференции по Ливии стало подтверждение эмбарго на поставки вооружения в Ливию, а также отказ в предоставлении военной помощи любой из сторон конфликта.

Так или иначе, даже участие такого формата Турции в конфликте ощущается.

Когда вечером 7 мая около турецкого и итальянского посольств в Триполи разорвались ракеты, Анкара обвинила в атаке Ливийскую национальную армию. Через несколько дней Турция заявила, что в случае повторения атаки будет считать себя вправе нанести ответный удар по силам Хафтара. Угрозы Анкары приобретают еще больший вес, когда она выступает не как Турция, союзник Сараджа, а член НАТО. 10 мая генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс готов поддержать Правительство национального согласия.

И, по мнению старшего преподавателя школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Чупрыгина, заявление генсекретаря НАТО стало одним из сигналов перелома во внутриливийском конфликте.

«На мой взгляд, это показатель того, что Столтенберг, очевидно, получил информацию, некий анализ, который показывает, что Хафтар теряет свои позиции. Теряет катастрофически. И не только на фронте, но и на своей территории», — считает эксперт.

Действительно, в мае ПНС взяло ситуацию в свои руки и Сараджу удалось нанести несколько серьезных ударов по позициям Хафтара сразу на трех фронтах: под Триполи, Аль-Ватией и Абу-Грейном.

Удар по базе Аль-Ватия, расположенной к юго-западу от столицы, был нанесен 12 мая. ПНС утверждает, что в ходе атаки было уничтожено военное судно. А турецкое издание Yeni Şafak пишет, что к тому моменту армия Хафтара уже лишилась четырех самолетов, вертолета, двух ударных БПЛА китайского производства, системы противовоздушной обороны «Панцирь-С» российского производства, множества танков, единиц артиллерии, бронетехники, тяжелых вооружений, а также объектов, которые использовались ЛНА.

Так или иначе, но с момента, когда Хафтар объявил себя единоличным правителем в Ливии, ситуация в стране начала меняться в сторону возобновления переговорного процесса. И немаловажным фактором этого тренда могла стать постепенно угасающая популярность фельдмаршала на мировой арене. Хотя никто из других игроков, поддерживающих Хафтара, об обратном прямо не заявлял, его самонадеянные заявления и резкие движения все же постепенно делают свое дело.

Россия, которую обвиняют в симпатиях к фельдмаршалу, в конце апреля осудила его действия.

«Мы не одобряли недавнее заявление господина Сараджа, который отказывался разговаривать с маршалом Хафтаром, и мы не одобряем заявление о том, что теперь маршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу. Ни то, ни другое не помогает найти устойчивый компромисс, без которого невозможно выйти из этой ситуации», — заявлял глава МИД России Сергей Лавров в конце апреля.

Одновременно с этим, позиции фельдмаршала пошатнуло участие Турции.

Однако, тем не менее, говорить о перспективах завершения конфликта все же рано, и готовности сторон к переговорному процессу пока не стоит придавать особое значение, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«У каждого свои спонсоры, а у каждого спонсора свои интересы. У Эмиратов, которые ему деньги давали, значит, не хватило очередную банду в Миссурате какой-нибудь подкупить. Нет денег — не строят коммунизм. Турки беспилотники туда подбросили — кабы турки не влезали в это, было бы у Хафтара все гораздо лучше, — считает эксперт. — Турция не сыграла большое значение в развитии конфликта. Она перебросила туда некоторое количество террористов из сирийского Идлиба и некоторое количество военной техники через Алжир и Тунис. Своих военнослужащих она туда не посылает. Это значение маленькое, но достаточное, бывает, что и соломинка ломает спину верблюда».