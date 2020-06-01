«Деловой разговор»: Путин обсудил с Трампом саммит G7

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшейся 1 июня телефонной беседы поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за поставку американских аппаратов искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом COVID-19.

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Также, российский лидер поздравил собеседника с успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.

В этой связи политики договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в космической сфере.

«Рассмотрено положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения OPEC+. Констатировано, что эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен», — указывается в сообщении Кремля.

Помимо этого, президент США рассказал российскому коллеге о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

«Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер», — детализируется в комментарии российской стороны.

По словам Алиссы Фары, курирующей в администрации президента США стратегические коммуникации, на сентябрьском саммите G7 будут обсуждены проблемы, связанные с Китаем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что по G7 возникает много вопросов — в каком качестве Трамп предлагает позвать РФ, «с какой повесткой дня и какой все-таки состав участников».

Представитель Кремля подчеркнул, что президент Владимир Путин «сторонник диалога во всех проявлениях».

При этом сейчас существуют механизмы международного диалога, которые «комфортны и эффективны» для всех участников процесса. В частности, отметил Песков, это саммит «двадцатки» (G20), на которой главенствующие мировые экономики могут обсуждать актуальные вопросы на повестке дня.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что инициатива Трампа свидетельствует об адекватной оценке Вашингтоном сложившейся ситуации на международной арене.

Вместе с тем, такой формат, по мнению сенатора, мало кого способен заинтересовать, кроме его непосредственных участников. Он добавил, что России в любом случае интересно приглашение на мероприятие только если она будет участвовать в нем как полноправный член переговорного процесса.

Однако, Лондон выступает против возвращения России в G7, передает Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Джонсон считает, что на данный момент нет оснований для возвращения России в G7 как члена группы, «так как политика Москвы не изменилась».

Еще одной актуальной темой российско-американских отношений являются переговоры экс-помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, публикацию расшифровки которых уже одобрила администрация президента США.

Трамп утверждает, что диалог Флинна с российским экс-послом — это «хорошая беседа», которую бывшему помощнику Трампа позволили провести.

Стремление американского президента к тому, чтобы рассекретить их диалог, связано с «российским делом», в рамках которого Флинну и были предъявлены обвинения.

В 2017 году он покинул Белый дом из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Кисляком.

Контакты происходили во время избирательной кампании 2016 года. По мнению следствия, они якобы были неправомерными. При этом сам Трамп и его ключевые помощники последовательно опровергали подобные подозрения, в Москве также не раз указывали на беспочвенность любых утверждений о влиянии российской стороны на ход выборов.

Что касается встречи ОПЕК+, то Москва согласна перенести мероприятие на неделю раньше, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

По их данным, Россия не возражает против проведения встречи 4 июня вместо запланированных изначально 9-10 июня текущего года. Перенос встречи ранее предложил Алжир, который в этом году председательствует в ОПЕК.