Безупречная дата: как будут голосовать по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин считает, что проведение голосования по поправкам в Конституцию должно пройти 1 июля. Об этом он заявил в ходе встречи с рабочей группой.

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«Действительно, что 1 июля смотрится как день вполне подходящий для проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции.

С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям»,

— сказал он на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в комментарии РИА «Новостям», что этот день будет для россиян выходным.

В ходе совещания глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила провести неделю голосования — в течение шести дней до основной объявленной даты. Такой шаг, по мнению председателя ЦИК, позволит минимизировать риски заражения коронавирусом, снизив нагрузку на избирательные участки и избежав большого скопления людей.

«Я бы так хотела еще добавить, что по нашим предварительным расчетам... примерно где-то на избирательном участке в период голосования в час будет около восьми человек», — подчеркнула Памфилова.

В результате голосование продлится с 25 июня по 1 июля, в последний день будет проводиться подсчет голосов, сообщил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Для минимизации рисков ЦИК также предложил расширить возможности для голосования. В частности, как сообщила Памфилова, граждане смогут выразить свое мнение не только в зданиях, но и на улице, на мобильных участках.

Перед началом мероприятия все члены избирательной комиссии пройдут тестирование на коронавирус.

«В результате принимаемых мер произойдет рассредоточение людей во времени и пространстве, и это будет более безопасным, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях. Это точно будет безопаснее, чем сходить в магазин», — сказала Элла Памфилова.

Что касается дистанционного голосования, то, как сообщила председатель ЦИК, было принято решение отказаться от проведения процедуры по почте, при этом в нескольких регионах голосование может пройти в электронном виде.

«Частично, конечно, не более чем в двух-трех регионах, возможно, будет осуществлено, если решат регионы и докажут, что готовы к этому — провести дистанционное электронное голосование», — сказала она.

Российский лидер же призвал россиян принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию, «поскольку речь идет об основном законе».

Процедура голосования будет проходить с помощью бюллетеней, как ожидается, в них будет указан пакет предлагаемых поправок к Конституции.

В числе предложенных изменений есть положение, ограничивающее количество сроков, которое президент России может занимать — инициатива убирает оговорку «подряд» из положений о сроках президента.

Среди поправок есть направленные на усиление роли Федерального собрания и Конституционного суда. Так, Госдума может получить право назначать премьера и федеральных министров, а Совфед будет консультировать президента по главам силовых ведомств, прокурорам и судьям. Конституционный суд же предлагается наделить полномочиями проверять и отклонять федеральные законы по обращению главы государства.

Стоит отметить, что законопроект также предусматривает введение ограничений для высших должностных лиц, например премьер-министра. Согласно поправкам, им запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государства, а также счета и активы в зарубежных банках.

Кроме того, поправки уточняют недопустимость отчуждения территорий России, содержат социальные гарантии — ежегодная индексация пенсий и фиксация МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума.

Изменения имеют и ряд ограничений и для кандидатов на пост президента. Так, в случае принятия поправок — претенденты должны будут проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства.