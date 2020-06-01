Выборы в Белоруссии: Лукашенко против «майданутых» и женщин

Белоруссия готовится к президентским выборам, которые пройдут 9 августа, и старт кампании проходит напряженно.

Накануне в республике прошли пикеты по сбору подписей за независимых кандидатов в президенты, одна из которых — Светлана Тихановская, супруга задержанного ранее блогера Сергея Тихановского.

30 мая в отношении него было заведено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Задержание Тихановского и возбуждение уголовного дела обеспечили пикетам 31 мая большую активность. По данным правозащитного центра «Весна», в воскресенье в Белоруссии были задержаны по меньшей мере 30 человек.

Реклама

Пикеты в поддержку независимых кандидатов проходят в республике с 29 мая. В городе Гродно в тот день были задержаны десять человек, участвовавших в пикете, в том числе и Сергей Тихановский. Как сообщает TUT.BY, во время задержания блогера один из сотрудников правоохранительных органов упал. На следующий день пресс-служба МВД Гродно сообщила, что двое милиционеров получили телесные повреждения во время задержания, и в отношении Тихановского и других задержанных возбуждено уголовное дело.

В результате в воскресенье мероприятия по сбору подписей за независимых кандидатов стали также пикетами в поддержку задержанных ранее граждан. В Минске за подписями в поддержку выдвижения альтернативных кандидатов выстроились огромные очереди. По подсчетам правозащитников, число людей в очереди достигло 2 тыс. человек. Одновременно с этим участники скандировали лозунги: «Выпускай!», «Свободу» в поддержку Тихановского и его сторонников.

Очереди за подписями образовались также в Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве. То есть почти во всех крупных городах страны и во многих из них прошли задержания активистов.

Для выдвижения своей кандидатуры в президенты претендентам необходимо получить 100 тыс. подписей. И, хотя обычно президентские гонки в республике не отличаются интригой, в белорусском обществе все же высказываются прогнозы, что нынешние выборы будут другими.

Лукашенко против «ветродуев»

Год назад Сергей Тихановский создал оппозиционный видеоблог «Страна для жизни». Сейчас канал на YouTube имеет 222 тыс. подписчиков, некоторые из видео набирают почти миллион просмотров. Тихановского уже задерживали по обвинению в организации несанкционированных массовых мероприятий. Сейчас блогер стал новым оппозиционным лидером.

«Он собрал ожидания очень большого количества людей. Да, он делает много ошибок, видно, что кампания спонтанная. Но хоть не благодаря, а вопреки, у него все получается. Для каждого он олицетворяет свое. Он — отражение мечтаний и желаний, и с 1994 года у нас впервые есть такой кандидат, у которого шансы — не лотерейные», — рассказал TUT.BY независимый аналитик Сергей Чалый.

Эксперт отмечает также, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко в запасе есть лишь один аргумент в пользу его переизбрания и борьбы с новой оппозицией — пример соседней Украины.

Действительно, для Лукашенко «евромайдан» стал фактором, на который можно ссылаться, говоря о недопустимости протестного движения. О плохом примере белорусский лидер заявил, например, в понедельник в ходе встречи с главой Комитета государственной безопасности страны Валерием Вакульчиком.

«Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам «майданчик» в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что «майданов» в Беларуси не будет»,

— цитирует слова Лукашенко агентство «БелТА».

Называя противников «ветродуями», президент намекает, что за активистами стоят правительства других стран: «Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам».

«Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые пашиняны (Никол Пашинян — премьер-министр Армении, пришедший к власти в результате Бархатной революции — «Газета.Ru»), новые зеленские (Владимир Зеленский — президент Украины, не имеющий политического опыта — «Газета.Ru»), и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как на Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет пашинянов и зеленских», — заявил президент, ссылаясь на недавний материал российского издания «Коммерсант».

Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров

Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию, действительно, есть. Светлана Тихановская — далеко не единственный непривычный для белорусского избирателя кандидат. О своем намерении принять участие в президентской гонке заявили также банкир Виктор Бабарико, дипломат и создатель белорусского «Парка высоких технологий» и бывший помощник Лукашенко Валерий Цепкало. Оба кандидата также еще на старте кампании набрали весьма неплохой ресурс для ее проведения в виде популярности.

Сам президент уже высказался достаточно резко о своих потенциальных противниках, выступая 29 мая на Минском тракторном заводе.

«Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром?», — заявил Александр Лукашенко, комментируя слова Бабарико, что он получал предложение занять пост премьер-министра взамен на выход из гонки. Правда, банкир не уточнял, от кого именно он получил такое предложение.

Говоря о Цепкало, который ранее работал помощником Лукашенко, президент намекнул на наличие компромата на кандидата.

«Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите — почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом», — сказал Александр Лукашенко.

Не обошел президент стороной и кандидатуру Светланы Тихановской.

«У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью, — сказал он, напомнив, что президентом Литвы с 2009 по 2019 год была женщина. — Там президентом была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и ушла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден».

Нынешняя избирательная кампания в Белоруссии отличаются от предыдущих заметной обеспокоенностью действующего лидера, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Наличие достаточно ярких кандидатов крайне нервирует Лукашенко. Еще не закончился сбор подписей, а он приступил к силовому решению проблемы. Понятно, что Лукашенко ни от какой власти не откажется, — считает эксперт. — Рассчитывая на то, что осенью планируется изменить конституцию страны, создать инструмент передачи власти по наследству, (у Лукашенко три сына), то, конечно, он за власть будет бороться яростно».

По мнению эксперта, августовские выборы пройдут под эгидой протестного голосования. Об этом говорит сам факт того, что на этих выходных граждане страны продемонстрировали готовность стоять в километровых очередях, чтобы поставить подпись за альтернативных кандидатов.

Лукашенко против коронавируса и России

Еще одним отличием этой президентской кампании станет и то, что в свою шестую гонку Александр Лукашенко вступает с абсолютно негативной повесткой. Затянулись переговоры о создании Союзного государства с Россией, подвижек в этом процессе почти нет, напротив, на протяжении года в этом направлении звучали лишь упреки от обеих сторон. Вместе с тем, процесс вызвал в белорусском обществе опасения в посягательстве на суверенитет республики, несмотря на то что Лукашенко последовательно подобные обвинения и предположения опровергает.

Минск, между тем, вовсю занимается поисками альтернативных поставщиков нефти — из-за разногласий с Кремлем по этому вопросу поставки из России уже прекратились и снова возобновились, но не без сложностей. Так или иначе, вопрос по-прежнему не решен, а отношения с Россией испорчены, в то время как и сама интеграция вызывает у белорусского общества вопросы.

Свои коррективы в планы Лукашенко внесла и пандемия коронавируса. Президент посчитал, что введение карантина республике не по карману, и ограничился лишь советами ходить в сауну, проветривать помещения и принимать пищу по графику. Стратегия Лукашенко, хоть и основанная на справедливых опасениях, все же вызвала у белорусов недовольство.

По официальным данным, в стране выявлено 43 403 случаев заболевания, из которых 240 — летальные. Однако в самой Белоруссии и за ее пределами высказываются предположения, что официальная статистика заболеваемости занижена. Граждане страны создают петиции с требованиями ввести карантин, такие призывы набирают по несколько сотен тысяч подписей. Между тем, Лукашенко не только не вводит карантин, но и нарушает другие рекомендации ВОЗ, не требующие жертв. Таким шагом, к примеру, стало проведение парада Победы 9 мая.

Впрочем, до сих пор не ясно, принесет ли стратегия президента свои плоды.

На прошлой неделе Всемирный банк прогнозировал, что в 2020-м белорусская экономика просядет на 4%. В начале года власти республики прогнозировали рост ВВП на 2,8%. Сейчас Минск видит перед собой другую задачу — не допустить снижения ВВП. Именно такую цель поставил перед правительством Александр Лукашенко в апреле.

«Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет», — подчеркивал Лукашенко, обращаясь к правительству.

Более того, глава республики лишь еще больше усугубил негативный предвыборный фон подавлением протестных настроений путем задержания их лидеров.

«Население в условиях коронавирусной инфекции, эпидемии, настроено против властей. Во всяком случае, за четверть века безраздельного правления Александра Лукашенко возникла ситуация, когда республика от него отказывается, а он будет навязывать себя белорусскому народу»,

— считает Андрей Суздальцев.