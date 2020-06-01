Песков: Кремль ждет дополнительной информации о приглашении на G7

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает достаточной информацией об идее американского президента Дональда Трампа позвать Россию на саммит «большой семерки» (G7). В связи с этим реагировать на государственном уровне Москва пока не может, передает слова Пескова газета «Известия».

«Мы пока не знаем детали этого предложения. Мы не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на «семерку», — отметил он.

По мнению Пескова, здесь возникает много вопросов — в каком качестве Трамп предлагает позвать РФ, «с какой повесткой дня и какой все-таки состав участников». Представитель Кремля подчеркнул, что президент Владимир Путин «сторонник диалога во всех проявлениях».

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При этом сейчас существуют механизмы международного диалога, которые «комфортны и эффективны» для всех участников процесса. В частности, отметил Песков, это саммит «большой двадцатки» (G20), на которой главенствующие мировые экономики могут обсуждать актуальные вопросы на повестке дня.

Ранее телеканал CBS сообщил, что Трамп назвал «неэффективным» формат G7. Он также предложил позвать на саммит Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Организовать саммит получится не раньше сентября, подчеркнул Трамп. Ранее встреча планировалась на конец июня — в Вашингтоне, в «классическом» составе из семи стран.

Российская Федерация состояла в G8 с 1997 по 2014 год. Однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году другие страны-участницы формата обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и больше не приглашали на саммиты.

В 2018 году Трамп заявил о необходимости присутствия России на саммите «большой семерки» в Квебеке 8 июня перед тем, как отправиться в Канаду на встречу с главами государств G7.

«Трамп призвал Россию, которая была исключена из группы ведущих мировых держав после аннексии Крыма, восстановить свое участие [в «большой восьмерке»]», — говорится в сообщении, опубликованном Associated Press.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение американского президента. «Я согласен с президентом Трампом, Россия должна вернуться в «большую восьмерку». Это в общих интересах», — написал итальянский премьер в своем Twitter.

Заявления зарубежных лидеров о возможном возрождении формата «группы восьми» с участием Москвы тогда прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что российская сторона «делает акценты на других форматах». К слову, в те дни президент РФ Владимир Путин находился на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао.

В сентябре прошлого года Путин заявил, что следующий саммит G7 следует провести в России «с нашим участием». «Мы открыты. Если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады», — заявил Путин. По его словам, Россия не намерена отвергать ни один формат сотрудничества с другими странами. Кроме того, добавил Путин, обмениваться мнениями полезно всегда — даже если разговор «идет на повышенных тонах».

Слова российского лидера вызвали негативную реакцию в Польше — президент страны Анджей Дуда заявил, что «Запад должен быть бдителен» в отношениях с Россией и не принимать ее в G8. Незадолго до этого глава Белого дома заявил, что «вполне возможно», что он пригласит президента Путина в качестве гостя на саммит G7+1 в 2020 году в Соединенные Штаты, где будет «создана отправная точка» для диалога Москвы с другими участниками группы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что в Кремле рассмотрят приглашение России на саммит в США, если оно поступит.

«Конечно, возвращение в «семерку» только по приглашению одной из стран невозможно, потому что все решения там принимаются коллективно», — сказал представитель российского лидера в ходе телефонной конференции с журналистами.

Песков также повторил позицию Путина, что Россия не против присоединения к «семерке», но считает, что форматы, включающие такие страны, как Китай и Индия, являются более конструктивными.