Симптомов нет: Пашинян и его семья заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа COVID-19 выявлен у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и членов его семьи. Об этом сам политик заявил в онлайн-трансляции в своем фейсбуке, передает ТАСС.

«Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, <...> у меня выявлена коронавирусная инфекция. <...> У нас нет симптомов, температура нормальная», — сообщил Пашинян.

По его словам, сейчас он и его близкие находятся на самоизоляции, а работать он продолжает из дома. «Здесь для этого есть все удобства», — добавил глава армянского правительства. Пашинян предположил, что подхватил коронавирус в ходе рабочего совещания. При этом он выразил надежду, что не заразил инфекцией других сотрудников кабмина Армении.

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«Все мы должны соблюдать эпидемиологические нормы безопасности — носить маску, держать социальную дистанцию и часто мыть руки», — резюмировал премьер.

29 мая Никол Пашинян информировал, что по числу заразившихся на 1 млн человек Армения обошла Иран и Францию и постепенно приближается к «итальянскому сценарию».

В Армении за сутки выявлены 355 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились от инфекции 69 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 3 386, заразившихся — 9 282. С начала эпидемии умер 131 армянский гражданин. Численность населения Армении — порядка 3 млн человек.

26 мая Пашинян заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. «В стране тяжелая ситуация. По сути мы имеем дело со второй волной коронавируса», — сказал политик. Премьер добавил, что рост заболеваемости может быть связан с тем, что граждане не соблюдают предписанные правительством правила.

13 мая Никол Пашинян говорил, что растет число случаев коронавирусной инфекции из-за несоблюдения гражданами режима самоизоляции, и ситуация в стране может резко ухудшиться. Он отметил, что после того, как правительство решило постепенно ослаблять экономические ограничения, на улицах Еревана стало больше людей, при этом они не соблюдают социальную дистанцию.

«Если так будет продолжаться, у нас резко ухудшится ситуация, и мы просто будем вынуждены опять выбрать путь ограничений», — подчеркнул Пашинян. Еще в конце февраля Армения закрыла границы с соседним Ираном, где тогда уже выявили множество случаев коронавируса. «Уважаемые соотечественники, правительство примет решение на две недели перекрыть границу с Ираном», — сообщил Пашинян.

Он добавил, что будет приостановлено авиасообщение и въезд людей через КПП «Мегри», которой расположен на границе с Ираном. 31 марта Армения продлила введенный ранее режим всеобщего карантина на 10 дней. В дальнейшем его обновляли снова.

Коронавирусом заражаются политики высшего ранга во многих странах. К примеру, в конце апреля о выявленном у него коронавирусе сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — заявил премьер президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи.

Мишустин также обратился к гражданам России, попросив их относиться к коронавирусу и его распространению «максимально серьезно» — сегодня от дисциплины каждого зависят сроки возвращения страны к полноценной жизни.

Президент пожелал премьеру скорейшего выздоровления и попросил позвонить ему из больницы. «Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан», — сказал российский лидер.

13 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что премьер еще нуждается в ряде медицинских процедур, но в целом динамика положительная. Спустя неделю, после прохождения всех необходимых процедур и повторного теста на коронавирус — отрицательного — Мишустина выписали из больницы.