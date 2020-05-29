Дружить против России: Кравчук призвал Европу помочь Украине

Европа должна объединиться в своем противодействии России — заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

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Он призвал европейские страны создать коалицию для «остановки агрессивных дел» России, передает РИА «Новости».

Политик указал, что Запад вводит антироссийские санкции и одновременно участвует в строительстве экспортного газопровода «Северный поток – 2».

«Говорим одно, другое, а делаем третье. Я считаю, что другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины», — детализировал бывший украинский лидер.

Накануне депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ указал, что предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом.

Парламентарий также заметил, что Вашингтон унижает Украину тем, что диктует ей инструкции и правила ведения внешней политики.

«Можно только удивляться степени неадекватности человека, который на протяжении нескольких лет во многом определял политику США в отношении Украины», — подытожил российский депутат.

Днем ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер вновь выступил за снятие антироссийских санкций, попутно раскритиковав позицию посла Украины в Берлине Андрея Мельника, придерживающегося обратной точки зрения.

Экс-глава кабмина Германии назвал мнение украинского дипломата никому не интересным, описав общие настроения в ФРГ, где все чаще звучат призывы к отмене санкций против России.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель также признавала, что санкции в условиях пандемии являются негативным фактором.

«Мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны. Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной», — указывала немецкий лидер.

В подобной исключительной ситуации, когда мир сталкивается с общей проблемой, продолжила Меркель, необходимо призвать всех к разрешению конфликтов для избавления от санкций.

В начале нынешнего месяца министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге призвала отменить антироссийские санкции, введенные ранее из-за непризнания Евросоюзом воссоединения Крыма с РФ.

По ее словам, эти ограничения не влияют на позицию Москвы по вопросу Крыма — президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что жители полуострова свой выбор сделали и вопрос «исторически закрыт». Также санкции вредят самой Германии.

Кроме того, в начале марта бывший премьер-министр Брандербурга, глава Германо-российского форума Маттиас Платцек поддержал идею сближения ФРГ с Россией.

Евросоюзу необходимо найти баланс между антироссийскими санкциями и взаимодействием с Россией, считает шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Свое мнение он выразил, выступив на видеоконференции с главами диппредставительств Германии.

«Нам нужно избирательно взаимодействовать с Россией по тем вопросам, которые для нас важны. Это не противоречит тому, чтобы быть твердым. Нам нужен разумный баланс между твердостью и санкциями в отношении России и с осторожной попыткой взаимодействия по избирательным сферам», — отметил он.

Боррель обратил внимание, что странам-членам ЕС «нужна откровенная дискуссия» по России.

Еврочиновник также напомнил дипломатам, что Евросоюз и Россия связаны между собой в энергетической сфере, что говорит о необходимости построить доверительные отношения.

Стоит добавить, что столь желаемое Украиной «европартнерство» не везде в Европе встречает одобрение. Так, например, 22 мая парламент Болгарии выступил против территориальной реформы в Одесской области, назвав это очень плохой новостью для местной болгарской общины, и пригрозил преградить путь Украине в НАТО.

Чуть ранее глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто называл условие, без которого Украина не сможет войти в состав НАТО. Он отмечал, что украинская сторона должна восстановить право на обучение на родном языке для венгерского меньшинства.

В противном случае, пообещал венгерский дипломат, Будапешт будет блокировать вступление Украины в Североатлантический альянс.