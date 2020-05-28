Откуда истребители: как США привязывают Россию к войне в Ливии

Официальный представитель Пентагона Джонотан Хоффман 27 мая объявил, что в Ливии могут находиться не менее 14 военных самолетов российского производства. По его словам, речь идет об истребителях Су-24 и МиГ-29.

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«США выступают против военных наступлений в этом регионе. Мы просили все стороны, которые там действуют, — россиян, турков и других — прекратить свои действия там. Мы хотим безопасную и стабильную Ливию. Мы уверены, что наша миссия там заключается в дипломатической и контртеррористической поддержке и углублении партнерства», — добавил Хоффман.

Ливия фактически перестала функционировать как единое государство после свержения и казни Муаммара Каддафи в 2011 году, с тех пор в республике существует двоевластие. Запад государства и столицу — Триполи — контролирует поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем, а восток ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром вместе с временным кабинетом Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и парламентом.

Какой-либо точной информации о «российских самолетах» Хоффман не привел, но за него это сделали в Африканском командовании вооруженных сил США (AFRICOM). Ведомство опубликовало серию снимков военной техники, которая якобы прибыла в Ливию для помощи ЛНА.

«Долго Россия полностью отрицала свою причастность к продолжающемуся ливийскому конфликту. Что ж, сейчас это невозможно отрицать. Мы наблюдали за тем, как Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию, отслеживая каждый этап», — отмечал командующий AFRICOM генерал Стивен Таунсенд.

Однако точного подтверждения того, что на кадрах находятся именно российские самолеты нет. Как говорил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев, истребители МиГ-29 в Ливии могут быть только советскими.

«Сомневаюсь, что командующему AFRICOM это невдомек. То ли не разобрался. Или его просто использовали», — добавил сенатор.

Заявление командующего Таунсенда о поставках Россией истребителей, по мнению Бондарева, больше похоже на какую-то глупость. «Говорить о том, что несколькими МиГ-29 можно захватить побережье Ливии — бред. Летчики ничего на земле не захватывают», — подчеркивал сенатор.

Иностранное вмешательство

Обвинение в отношении России о вмешательстве в ситуацию в Ливии отнюдь не новы, зачастую Москву называют союзником Хафтара, хотя российская сторона не давала поводов для подобных подозрений. Официально Кремль придерживается нейтралитета в конфликте, да и в целом пытается способствовать мирному урегулированию ситуации.

В январе Россия вместе с Турцией попыталась снизить напряженность в регионе, организовав переговоры представителей ЛНА и ПНС, но встреча не дала необходимых результатов — стороны отказались от прямого диалога. Последующая берлинская конференция также не принесла ничего конкретно для Ливии, хотя создала определенные рамки для других государств.

Так, участники конференции в очередной раз подтвердили необходимость соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию и заявили о неприемлемости иностранного вмешательства в конфликт. В свою очередь, ЛНА и ПНС согласились придерживаться режима прекращения огня, но это обещание было нарушено спустя некоторое время — в середине апреля боевые действия возобновились.

К слову, международный интерес к ливийскому противостоянию появился благодаря Турции, которая начала активно вмешиваться в конфликт на стороне ПНС еще в прошлом году, подписав меморандум о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам с правительством Сараджа. В начале 2020 года турецкий парламент согласовал отправку военных в Ливию, после чего в ситуацию и вмешалась Россия.

Несмотря на достижение договоренности на берлинской конференции, турецкая сторона продолжает оказывать влияние на конфликт в Ливии. Часть обвинений, которые США предписывают России, более актуальны именно для Турции.

В частности, Анкара активно перебрасывает сирийских боевиков на ливийскую территорию, что подтверждают не только наблюдения местных СМИ, но и соответствующие заявления со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. В использовании боевиков и наемников из Сирии Вашингтон ранее подозревал Москву, но так и не смог подтвердить эту информацию.

При этом США также находятся в числе заинтересованных сторон в Ливии. Официально Белый дом выступает в пользу ПНС, хотя неформально поддерживает армию Хафтара. Как писала турецкая газета Aydınlık, американские спецслужбы обучают бойцов ЛНА под предлогом совместной борьбы с терроризмом.

Официально большинство западных стран поддерживают мирное урегулирования конфликта в Ливии. При этом в Европе говорят, что для решения проблемы необходимо сотрудничать с Россией. В частности, об этом заявляла канцлер Германии Ангела Меркель, также отмечая необходимость придать новые импульсы диалогу Брюсселя и Москвы.

Сирийский сценарий

Впрочем, отрицать особого интереса международных игроков к ливийскому вопросу нельзя, каждый из них преследует собственную цель. Если говорить о Турции, то отчасти это интерес в отношении разграничения континентального шельфа, на который Анкара фактически не имеет никаких прав.

В целом, главным преимуществом Ливии является крупнейший запас нефти в Африке. Девятилетняя война частично сказалась на ее добыче, но республика продолжает оставаться ценным источником «черного золота».

Однако дальнейшее вмешательство третьих сторон в конфликт грозит превращением Ливии в «новую Сирию», в которой до сих пор не завершен процесс мирного урегулирования. Как пишет Newsweek, повторение сирийского сценария возможно, но пока к этому явных предпосылок все же нет.

Поставка российских истребителей могла бы стать намеком на старт нового этапа конфликта, считает обозреватель издания Дэвид Бреннан, однако вероятность того, что это именно военные самолеты России, достаточно мала.

Скорее всего, за отправкой стоят союзники армии Хафтара из ОАЭ и Египта, которые фактически открыто поддерживают его борьбу с ЛНА. Сам факт поставки является грубым нарушением эмбарго, которого обещали придерживаться все стороны. Однако пока неизвестно, как это скажется на конфликте в целом.

В последнее время армия Хафтара сообщала о подготовке крупнейшей в истории Ливии воздушной операции против турецких войск в стране и их сторонников. Вероятно, в этом будут участвовать и полученные истребители, хотя ПНС зачастую использует беспилотники против войск ЛНА.