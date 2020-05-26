«Рабская сила»: украинцы возвращаются на заработки в Европу

Несмотря на пандемию коронавируса, в Польшу чартерным авиарейсом доставили 178 трудовых мигрантов из Украины. Для украинских рабочих рейс был бесплатным, после приземления они оправились на двухнедельную обсервацию в разных регионах страны.

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Как заявил «Укринформу» генеральный директор , организовавшей перевозку рабочих компании по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич,

примерно 40% из этих украинцев прилетели в Польшу на заработки впервые.

Каждый из них подписал долгосрочный контакт и получит медицинскую страховку, отметил Богдевич, люди будут работать, в частности, в потребительской и логистической сферах.

«Организация этого первого полета была достаточно сложным логистическим делом, поскольку нужно было подготовить много документов как с украинской, так и польской стороны, заполнить самолет пассажирами в соответствующее время», — добавил директор Gremi Personal.

Спрос на отправку в Европу в качестве гастарбайтеров на Украине есть, подчеркнул Богдевич. В резервном списке находиться еще более 70 человек, которые могут попасть в Польшу следующем рейсом.

При этом новая группа рабочих может избежать карантина и сразу приступить к выполнению своих обязанностей. Министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф еще 21 мая объявил об отмене обязательной обсервации для сезонных работников, но пока эта мера все еще не работает.

Изоляционный удар

Украинцы отправляются на заработки в Европу не просто так: введенные для борьбы с коронавирусом ограничительные меры сильно ударили по экономике Украины. По оценке департамента макроэкономических исследований группы ICU, в апреле падение ВВП страны достигло отметки в 12% в годовом выражении.

Количество официально зарегистрированных безработных выросло до 506 тыс. человек по состоянию на 26 мая. Согласно отчету украинской госслужбы занятости, с начала карантина выплаты помощи по безработице получили только 179,708 тыс. человек.

В подобных условиях многие желают уехать работать за границу, что играет в плюс украинской экономике.

Так, за прошлой год сезонные работники принесли бюджету Украины около $12 млрд — более 8% ВВП страны. За рубежом одновременно находилось примерно 2,5 млн украинцев.

Пандемия коронавируса негативно сказалась на планах украинских работников, но постепенно рабочих с Украины начинают вновь принимать не только в Польше. Так, рейсы с сезонными рабочими уже были отправлены в Австрию, Великобританию, Германию и Финляндию. По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, на этом список не заканчивается, определенные договоренности уже достигнуты с Израилем.

«Мы представляем, о каких цифрах идет речь. Это от сотен до десятков тысяч человек. Правительство Украины не ограничивает (процесс трудоустройства). Мы лишь стараемся придать этому движению какую-то координацию», — пояснял Пристайко.

О том, что украинские власти не вмешиваются в ситуацию с трудоустройством украинцев, вице-премьер говорил не случайно. Как писали местные СМИ,

кабмин Украины планировал продлить запрет на работу за рубежом в рамках борьбы с коронавирусом, но в итоге отказался от этой идеи.

Впрочем, ряд условий для выезда все же существует. Во-первых, иностранное государство должно официально пригласить украинцев на сезонные работы. Во-вторых, это должно быть легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда.

«Рабский труд»

Учитывая, что пандемия ударила по всем странам Европы, запрос на украинцев там имеется в качестве дешевой рабочей силы. Однако найти работу в условиях экономического кризиса им не так просто. По данным «Страны.ua», в той же Польше часть местных жителей согласны выполнять любую работу из-за потери основного источника дохода.

В таких условиях ставки для украинцев понизились. Как отмечает издание, на сборе клубники за одно лукошко рабочие получают максимум $0,74 вместо $1,24, которые им платили в прошлом году. Лучше обстоят дела в Австрии, где работник на некоторых фермах получает примерно $6,6 в час, что при самом оптимистичном прогнозе может выйти в $1,8 тыс. за месяц.

К слову, далеко не все европейские страны желают принимать работников из Украины в ситуации, когда их собственные жители столкнулись с потерей работы.

К примеру, в Эстонии отчетливо призывают к отказу от найма украинцев для сельскохозяйственных работ — о чем просят эстонские фермеры.

Как говорил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, страна не должна использовать «рабский труд» граждан Украины. По его мнению, эстонцы могут самостоятельно справиться со сбором урожая, как делали это до появления украинских мигрантов.

«Время бизнес-модели, построенной на дешевом рабском труде, прошло. Особенно во время сегодняшнего кризиса, когда у нас 50 тысяч безработных и их число растет», — отмечал Пыллуаас.

Эстония — европейская страна, где люди заслуживают за свою работу достойной платы, резюмировал спикер парламента. По его словам, они не должны работать 12-часовые смены без выходных.

Таким образом, в нынешнем году поток украинских рабочих за границу скорее всего будет на порядок меньше предыдущего, о чем не раз говорили в нацбанке Украины. «Из-за коронавируса и карантинных ограничений в текущем году переводы гастарбайтеров будут скромнее. Впрочем, все равно составят значительную сумму — около $10 млрд», — подчеркивали в ведомстве.