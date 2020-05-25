«Начну работать»: Пескова выписали из больницы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выписан из больницы после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. «Из больницы выписался. Пока буду на карантине», — сказал он в комментарии ТАСС.

Он добавил, что в ближайшее время будет возвращаться к работе. «Постепенно начну работать в домашнем режиме», — отметил Песков.

Пескова госпитализировали вместе с женой — олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. Об этом стало известно 12 мая. Навку выписали спустя несколько дней.

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25 мая стало известно, что коронавирус выявлен у главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола. Об этом он сам рассказал в видеообращении на своей странице в соцсетях. Он отметил, что госпитализировали не только его, но и глав администраций двух муниципалитетов. «Мы знали, что можем заболеть», — подчеркнул глава региона.

Кара-оол призвал граждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни. «Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких <...>. Попробую руководить дистанционно. Не хочу, чтобы моя болезнь имела самое плохое воздействие», — отметил тувинский руководитель.

На время лечения его обязанности будет исполнять первый вице-премьер республики Александр Брокерт. В пресс-службе Кара-оола в то же время отметили, что «глава республики поставил первоочередные задачи перед своими заместителями» и «остается на прямой связи, руководит дистанционно».

За все время распространения заболевания коронавирус был выявлен у ряда российских чиновников.

Так, 30 апреля стало известно об обнаружении вируса у российского премьер-министра Михаила Мишустина. Его госпитализировали в одно из государственных медицинских учреждений.

О своем заболевании Мишустин сообщил во время одного из совещаний с главой государства. Тогда же он предложил в качестве исполняющего обязанности первого зампредседателя кабмина Андрея Белоусова. При этом сам Мишустин работал в удаленном режиме — проводил совещания с коллегами в режиме видеоконференций и по телефону, а также находился на постоянной связи с главой государства. 19 мая глава кабмина вернулся к исполнению своих обязанностей и вновь стал проводить мероприятия в Доме правительства.

1 мая стало известно, что коронавирус выявлен у главы Минстроя Владимира Якушева, а также у его заместителя Дмитрия Волкова. Спустя неделю они были выписаны из стационара для продолжения лечения на дому, передает ТАСС.

Коронавирус также был обнаружен и у министра культуры Ольги Любимовой. Об этом стало известно 6 мая. Любимова продолжила работу в удаленном режиме, проводя совещания по видеосвязи. Позже она сообщила, что заболевание протекало в легкой форме и лечение проходило на дому. 14 мая Любимова вышла на работу после выздоровления.

6 мая также стало известно, что вирус был обнаружен и у министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. О состоянии его здоровья информации не было, однако в пресс-службе Минобрнауки отмечали, что глава ведомства продолжает работу в удаленном режиме. 14 мая глава России Владимир Путин сообщил, что Фальков «перенес коронавирус, переболел».

Неделей ранее стало известно, что коронавирусная инфекция была диагностирована у шести депутатов Государственной думы. Двое из них — члены КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков — выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 353 427 случаев коронавируса во всех 85 регионах страны. Умерли 3 633 пациента, выздоровели 118 798 человек. Только за последние сутки в 83 российских субъектах выявлено 8 946 новых случаев коронавируса, из них почти половина (43,7%) не имели клинических проявлений болезни, то есть у них не наблюдались характерные симптомы — кашель, температура.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 166 473 человека, при этом почти треть из них (53 586 человек) уже выздоровели.