Развенчали фейки про Крым: Киев пренебрег заседанием СБ ООН

Постоянное представительство России при ООН осудило неучастие Украины, Великобритании, США и Эстонии в прошедшем 21 мая заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму.

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Мероприятие проходило по «формуле Арриа» и включало, среди прочего, четный обмен мнениями. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году.

Заседания по «формуле Арриа» не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности. Они подразумевают консультации, на которых могут присутствовать не только дипломаты, но и представители неправительственных организаций и общественности.

В полилоге, проводившемся по видеосвязи, впервые приняли участие представители Крыма. МИД РФ в этой связи указывал на важность данного обсуждения, поскольку ранее крымским представителям не давали возможности выступить в рамках данного формата.

«Вместо них в качестве «крымчан» на таких встречах нам навязывали докладчиков, сбежавших в 2014 году с полуострова и вставших «под знамена Майдана». Развенчивать их фантазии и «фейки» приходилось нам самим», — говорится в сообщении постпредства РФ.

В самом обсуждении – как указывает российская дипломатия — блеклые и неубедительные доводы европейских делегатов о якобы «российской агрессии и оккупации» на полуострове разбивались о правдивые рассказы самих жителей Крыма.

«Диалог, как нам показалось, заставил нью-йоркских участников призадуматься над справедливостью тех клише, которые настойчиво продвигаются украинскими дипломатами на международных площадках в отношении Крыма», — указывает российская сторона.

Неучастие же Украины, Великобритании, США и Эстонии постпредство РФ назвало нарушением традиции и пренебрежением к жителям Крыма, о судьбе которых якобы пекутся Киев и власти ряда стран Запада.

«Мы поздравляем всех крымчан с этим большим для них успехом в Совете безопасности», — обратились дипломаты РФ в своем комментарии.

Украина сама спровоцировала референдум по вопросу о присоединении Крыма к России в 2014 году — об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на самом заседании.

«К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году», — сказал он.

На заседании некоторые западные представители, в частности постпреды Германии, Франции, Чехии, в очередной раз обвинили Россию в аннексии Крыма.

«Чтобы понять, что произошло в Крыму и почему прошел этот референдум, вам следует понимать, что предшествовало этому. Вам следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году, что и привело к референдуму», — обратил внимание Небензя.

Он напомнил, что главы МИД Германии, Франции и Польши были гарантами соглашения, которое заключили бывший президент Украины Виктор Янукович и оппозиция.

По словам дипломата, оппозиция нарушила все гарантии уже на следующий день, захватив власть в Киеве и заставив тогдашнего президента Украины Виктора Януковича бежать, так как была угроза для его жизни.

Мартовское заседание Совбеза ООН, на котором обсуждали Крым и называли вхождение полуострова в состав России «оккупацией», был «пропагандистским шабашем», пояснил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Прошедшее в Нью-Йорке мероприятие было организовано по просьбе Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, а также представительства Украины в ООН при поддержке США.

«Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор слепого с глухим. Самым же забавным «проколом» организаторов стал отказ предоставить слово по видеосвязи самим крымчанам», — описал происходившее российский дипломат.

Позиция же Вашингтона по воссоединению Крыма с Россией аналогична американской позиции относительно включения Эстонии, Латвии и Литвы в состав Советского Союза в 1940 году. Об этом на брифинге заявил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.