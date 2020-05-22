«Украинцам некого винить»: Небензя рассказал в ООН о Крыме

Украина сама спровоцировала референдум по вопросу о присоединении Крыма к России в 2014 году, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по формуле Арриа.

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«К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году», — сказал он.

Переговоры были посвящены ситуации в Крыму. Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности. Они подразумевают консультации, на которых могут присутствовать не только дипломаты, но и представители неправительственных организаций и общественности.

На заседании некоторые западные представители, в частности постпреды Германии, Франции, Чехии, в очередной раз обвинили Россию в аннексии Крыма.

«Чтобы понять, что произошло в Крыму и почему прошел этот референдум, вам следует понимать, что предшествовало этому. Вам следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году, что и привело к референдуму», — обратил внимание Небензя.

Он напомнил, что главы МИД Германии, Франции и Польши были гарантами соглашения, которое заключили бывший президент Украины Виктор Янукович и оппозиция. По словам постпреда, оппозиция нарушила эти гарантии уже на следующий день, захватив власть в Киеве и заставив Януковича бежать, так как была угроза для его жизни.

«Это была отправная точка того, что произошло в Крыму. Если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года», — констатировал Небензя.

На заседании слово предоставили и жителям Крыма. Во время выступления по видеосвязи они сообщили, что их права на полуострове соблюдаются. Некоторые даже отметили, что сейчас живут лучше, чем при украинской власти. Крымчане также заверили, что жизнь в России была их осознанным выбором.

По этому поводу высказался постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген. Он напомнил о существовании международного права, устава ООН, Совета Европы и Венецианской комиссии.

Постпред признал, что иногда международные суды принимают решения, которые людям не нравятся.

«Один из вас сказал, что мне надо было быть в Крыму во время референдума и заглянуть в глаза людей, которые голосовали. Возможно, вы правы, и у вас было право на это. Но если мы будем жить в этом мире и не будем уважать международное право, не будем соблюдать устав ООН, исполнять конституции государств, этот мир ждет катастрофа. Так что мой призыв — уважать международное право, уважать конституции», — прокомментировал Хойсген слова одного из крымчан, заявившего, что жители полуострова имели право выбирать свою судьбу.

Постпред Германии сравнил эту ситуацию с дорожным движением: если один человек пересекает дорогу на красный свет, а затем второй идет за ним и полицейский его останавливает, то второй возмутится. По словам Хойсгена, международное право работает не так.

Реагируя на это замечание, российский постпред напомнил о Косове, которое стало независимым по решению парламента, а даже не референдума. По этой причине, уверен Небензя, можно говорить и спорить на тему международного права.

Незадолго до этого заседания президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Россия не хочет поднимать крымский вопрос. По это словам, наступил момент, когда необходимо создавать новые площадки для обсуждения этой ситуации.

Глава государства констатировал, что в «минском формате» вопрос принадлежности полуострова не поднимается, и обсуждение поддерживает только Европа.

В частности, в декабре 2019 года украинскому президенту удалось поднять данную тему в ходе диалога с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«И честно, я сказал это [президенту России Владимиру Путину]. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, обговаривать этот вопрос», — сказал Зеленский. По его мнению, для обсуждения крымского вопроса уже недостаточно существующих площадок.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого 96% жителей полуострова поддержали идею о переходе под юрисдикцию Москвы. При этом Украина, как и ряд западных стран, до сих пор отвергают итоги этого голосования. Киев называет Крым своей, но временно оккупированной территорией. В России этот вопрос обсуждать отказываются, называя его «закрытым окончательно».