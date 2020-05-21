Полная боеготовность: что происходит в Донбассе

По версии самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), полномасштабные военные действия в регионе уже идут. Обстрелы фиксируются в районе подконтрольных республикам населенных пунктов Горловка, Александровка, Саханка, Березовское, Голубовское и других.

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От обстрелов страдают, в первую очередь, именно республики Донбасса, с чем не спорят даже в международных организациях. Согласно опубликованному в марте докладу о ситуации с правами человека на Украине, подготовленному в ООН,

более 80% смертей и ранений среди мирного населения в 2019 году были зафиксированы на неподконтрольных Киеву территориях.

Но и докладами дело уже не ограничивается. В начале мая глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала обе воюющие стороны обеспечить безопасность мирных жителей. При этом в первую очередь она обратилась именно к украинским военным.

«В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц имели место на территории, контролируемой самопровозглашенными республиками. При отсутствии стойкого прекращения огня также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военный персонал в жилых районах», — сказала Богнер.

Полная боевая готовность

В последнее время ситуация становится еще более критической. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, только в мае Украина нарушила режим прекращения огня 250 раз. В результате погиб один мирный житель и еще одиннадцать получили ранения. По его словам, республика готова к диалогу с Киевом, однако не собирается постоянно проявлять миролюбие в одностороннем порядке.

Именно с обострением и связаны прозвучавшие в республиках заявления о приведении войск в полную боевую готовность. 20 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что республике придется принять решительные меры и отодвинуть линию соприкосновения, если украинская сторона продолжит провокационные обстрелы мирных жителей и важнейших объектов инфраструктуры.

Он назвал регулярные обстрелы мирного населения и объектов инфраструктуры целенаправленной провокацией со стороны украинских подразделений.

«И в этой акции Украина уже добилась определенных результатов, вызвав серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие нам гуманитарной катастрофой», — подчеркнул Пасечник.

Накануне вечером с аналогичным заявлением выступил и Пушилин.

Лидеры обеих республик указывают на обстрел со стороны Вооруженных сил Украины 16 мая, в результате которого была повреждена линия, питавшая критически важные инфраструктурные и социальные объекты, а также жилой сектор ЛЭП «Михайловка — Коммунарская».

Случайностью этот эпизод объяснить сложно, поскольку на следующий день, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ.

Приведение войск в полную боевую готовность вряд ли можно считать рядовым. Как отмечает военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах в республиках,

ЛНР и ДНР начали мобилизацию резервистов. Кроме того, артиллерийские бригады выдвинулись на позиции в соответствии с приказом о полной боевой готовности.

«Артиллеристам дана команда не жалеть снарядов в случае обострения ситуации противником», — пишет журналист.

Минский тупик

Ответ президента Украины Владимира Зеленского, который обещал добиться мира в Донбассе, считая, что для этого «нужно просто перестать стрелять», не сильно отличается от риторики его предшественника Петра Порошенко.

На пресс-конференции, посвященной итогам первого года его президентства, Зеленский объяснил обстрелы «провокациями боевиков».

«Было заявление этого Пасечника, что была провокация, и мы стреляли, и ОБСЕ это видела. Я вам скажу, 1,5 месяца коронавируса, а десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территорию. Ни одну машину не пропускают. А они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским людям. Мы не стреляем по украинцам — мы отвечаем боевикам. Все, что мы делаем», — заявил Зеленский.

Он не стал комментировать тот факт, что от обстрелов в большей степени страдают неподконтрольные Киеву территории. Но в очередной раз напомнил о минских соглашениях, заявив, что если бы Донецк и Луганск их соблюдали, «все закончилось бы».

Однако на деле минские соглашения играют, скорее, в пользу Киева. Нарушая их и открывая огонь, Украина возлагает ответственность за срыв договоренностей на Луганск, Донецк и Москву. Риторику украинских властей повторяют в США и других западных государствах, заявляя, что Россия должна выполнить условия соглашений. При этом Москва неоднократно отмечала, что не является участником этих договоренностей между Киевом, Донецком и Луганском, а выступает как гарант.

Как отмечает источник «Газеты.Ru», знакомый с прифронтовой ситуацией в Донбассе, бойцам ЛНР и ДНР запрещено «поддаваться на провокации».

В целях соблюдения условий минских соглашений вооруженные силы республик не только не открывают огонь первыми, но и не отвечают на обстрелы со стороны СБУ. В противном случае военнослужащим может грозить дисциплинарная или даже уголовная ответственность.

При этом собеседник издания не решился предсказать, изменится ли эта ситуация после заявлений Пушилина и Пасечника.

Провал переговоров

Однозначно можно сказать, что Донецк и Луганск не отказываются от возможности дипломатического урегулирования конфликта.

В частности, чтобы избежать эскалации конфликта, Пасечник призвал Россию, Германию, Францию, которые входят в «нормандскую четверку», а также представителей ОБСЕ повлиять на Украину для обеспечения реального перемирия.

Однако Киев демонстрирует все меньше готовности к диалогу.

В мае Украина в одностороннем порядке изменила состав своей делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее на переговорах позицию Украины представлял бывший президент Леонид Кучма, который не имеет официального государственного статуса. Теперь его место занял вице-премьер Украины Алексей Резников. Кроме того, в каждую подгруппу ТКГ были делегированы представители профильных украинских министерств рангом не ниже замминистра.

Повысив уровень своей делегации, как указывал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев надеется вынудить на аналогичные действия Москву. Однако на деле такой шаг поставил переговоры в тупик. Очередное заседание группы, прошедшее 15 мая, обернулось провалом.

Как сообщал постпред России при ТКГ Борис Грызлов, новые участники украинской делегации «продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса».

Это противоречит букве минских соглашений, которые подразумевают прямой диалог Донбасса с Киевом, однако полностью соответствует позиции украинского правительства.

Украинские власти считают, что, вступив в прямые переговоры с Донецком и Луганском, они де-факто признают, что Москва не является стороной конфликта.

На повестке провалившихся переговоров при этом стоял вопрос о мерах по прекращению огня. Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года.

«Киев фактически поощряет обстрелы гражданских объектов со стороны Вооруженных сил Украины», — заявил по итогам обсуждений российский полпред.

Пока онлайн-переговоры ТКГ в Минске приносят больше разочарования, чем результатов, новая площадка для обсуждений сформировалась в Берлине.

В первой половине мая, несмотря на карантин и запрещающие въезд на территорию ЕС санкции, в столицу ФРГ летал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Там он провел переговоры с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.

Подробности их разговора неизвестны: Козак лишь сказал, что «диалог прошел в конструктивном, деловом ключе, достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения о взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в нормандском формате».

Недавно же стало известно, что теперь 2 июня в Берлин отправятся глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава ОП Зеленского Андрей Ермак. Поспособствует ли посредничество Германии прекращению огня в Донбассе, пока неизвестно.