Продление СНВ-3: в США разработали новый план

США намерены продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), но на некоторых условиях. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Госдепартаменте. Меньше чем через год, в феврале 2021 года, истекает срок его действия, и, чем ближе дедлайн, тем большее беспокойство выражает Россия — не только бездействием Белого дома, но и неизвестностью его намерений.

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По информации издания, Вашингтон все же планирует продлить действие СНВ-3, при этом он не оставляет свои намерения подключить к договору Китай. Для этого США рассчитывают заключить договор с Россией на короткий срок, чтобы выиграть время для разработки нового соглашения, но уже с участием не только Москвы, но и Пекина.

Договор СНВ-3 — одно из последних оставшихся соглашений, направленных на контроль крупнейших атомных арсеналов в мире.

Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет. Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить СНВ таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто. Почву для опасений создает, например, выход Вашингтона из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На этот раз, правда, США все же ясно заявляют, что хотели бы расширить круг участников соглашения. Об этом Вашингтон периодически твердит с конца прошлого года. Судя по всему, хоронить этот договор Трамп не намерен, но в ближайшее время стоит ожидать от США дипломатических маневров и торга.

Как сообщает Politico, в последние недели администрация президента США сталкивается с ростом критики в том, что цель Трампа заставить Китай сесть за стол переговоров не реалистична. Оппоненты президента обеспокоены, что в случае его неудачи в мире возникнет угроза гонки вооружений.

Об этом же заявляет и Россия.

«Мы вплоть до конца года готовы продлить, просто взять и продлить, действующее соглашение СНВ-3. Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», — говорил президент России Владимир Путин в декабре 2019 года.

Тем не менее, Белый дом настроен упорно идти к своей цели.

«Существует множество вариантов или шагов, которые можно предпринять, чтобы выполнить указание президента США, некоторые из которых могут быть сделаны в довольно короткие сроки», — сказал Politico представитель администрации, участвующий в обсуждениях по продлению СНВ-3.

Бывший правительственный чиновник также заявил изданию, что Белый дом может добиваться «продления договора на один или два года».

«Но это не будет обязательный юридический документ», — заявил источник изданию, называя новый договор на короткий срок «джентльменским соглашением».

Согласится ли Россия на краткое продление договора — неизвестно. Правда, Москва не раз демонстрировала готовность к подписанию соглашения без предварительных условий.

Так или иначе, основным препятствием на этом направлении остается позиция Китая. Пекин не намерен присоединяться к договору, и свою позицию он высказал достаточно твердо.

Упорство Китая и США

Каждый раз, когда из США поступают намеки или прямые требования расширения участников СНВ-3, запускается очередной раунд обмена репликами в треугольнике — Москва, Вашингтон, Пекин. Заявления от всех сторон, глав МИД и представителей ведомств одни и те же.

В последний раз Белый дом выразил свои требования в начале мая. Новый спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил в интервью The Washington Times, что Вашингтон вряд ли продлит СНВ-3, если к договору не присоединится Китай. Причем привести Пекин за стол переговоров должна Россия, считает Белый дом.

«Один из основных недостатков ДСНВ, помимо других связанных с ним проблем, — это то, что он не включает Китай. <...> [Договор] не делает ничего для США относительно наших опасений по поводу Китая, он не делает для США относительно наших опасений по поводу того, что делает Россия, что представляет собой серию дестабилизирующих действий за пределами <...> договора», — утверждал спецпредставитель США, не уточнив при этом, о каких действиях идет речь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ, что Москва считает полностью надуманной проблему присоединения Китая к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Позже официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в очередной раз подчеркнул, что Китай не намерен вступать ни в какие многосторонние переговоры по вопросам стратегических наступательных вооружений.

«ДСНВ остается важным договором в ядерной сфере между Россией и США и требует к себе повышенного внимания. Он является основой стратегической безопасности для двух стран, а также глобальной стратегической стабильности. У Китая нет никаких намерений вступать ни в какие трехсторонние переговоры по вопросам контроля над вооружениями», — заявил он.

Аргументация Пекина достаточно проста — было бы несправедливо присоединяться к договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, когда ядерный арсенал и США, и России превосходит запасы Китая почти в 20 раз.

Официально ядерным оружием владеют девять стран. По данным Стокгольмского международного института, число ядерных боеголовок в мире составляет 13 865 единиц. Россия и США имеют примерно по 6000 боеголовок, за ними следуют Франция с 300, Китай — 290, Великобритания — 200. Индия и Пакистан имеют примерно по 100 боеголовок, Израиль — около 80, Северная Корея — 20-30.

Выходит, что вместе Вашингтон и Москва владеют около 90% от всего ядерного оружия, при этом Пекин не занимает даже третье место по размеру арсенала. Кроме того, КНР не намерен забывать о собственных интересах, которые, в том числе, основываются и на сдерживании ядерного потенциала Индии.

Упорство США вызывает у Пекина лишь раздражение. Периодически Китай также напоминает, что Вашингтон использовал ту же причину для частичного обоснования своего выхода из ДРСМД.

Вместе с тем, как отмечает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, нынешняя система контроля над вооружениями нуждается в серьезном обновлении, в частности, она должна распространяться и на другие ядерные страны, а также покрывать не только стратегические ядерные вооружения, но и все средства, с помощью которых страны могут нанести друг другу стратегический ущерб.

Подключение Китая к нынешнему российско-американскому соглашению невозможно, в том числе, и поэтому начинать перестройку системы поддержания стратегической стабильности необходимо с нуля.

«В любом случае, надо понимать, что даже по своей форме и по своему содержанию новая система контроля над вооружениями будет фундаментально отличаться от того, что есть сейчас, от того, что нам досталось в наследство от «холодной войны». Речь не будет идти о каком-то одном большом договоре, речь будет идти о совокупности соглашений режимов, либо двусторонних, либо многосторонних.

И на выработку этой новой системы, я думаю, уйдет ни один год, потому что здесь, действительно, надо начинать с азов, с понимания природы, с оценки угроз и так далее. Полгода, год на это не хватит, требуется гораздо больше времени, но то, что США готовы и совершают телодвижения в сторону того, чтобы не создавать политико-правовой вакуум, пока ведутся эти переговоры, — это уже позитивный шаг», — резюмирует эксперт.