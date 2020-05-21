«Возвращение к величию»: Трамп зовет лидеров G7 на личную встречу

Президент США Дональд Трамп собирается провести встречу лидеров «большой семерки» в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, это может стать символом нормализации ситуации в мире.

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«Когда наша страна «возвращается к величию», я рассматриваю возможность переназначить встречу G7 на ту же или другую дату в Вашингтоне, в легендарном Кэмп-Дэвиде. Другие участники также начинают возвращение», — написал Трамп в Twitter.

Очный саммит «большой семерки» администрация США отменила в конце марта на фоне роста случаев заболевания COVID-19 по всему миру, в итоге несколько встреч прошли в формате видеоконференции.

Однако постепенная стабилизация ситуации заставила Трампа изменить свое мнение, подтвердила пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни.

«Президент действительно хочет провести саммит «семерки» в Вашингтоне, как только мы откроем страну, как мир начнет открываться. Мы хотели бы провести в июне, но никаких объявлений о конкретной дате нет», — пояснила представитель Трампа.

Как США собираются организовать саммит во время действия взаимных ограничений на полеты, пока неизвестно. По словам Макинэни, эти меры будут отменены только после того, как Вашингтон убедится в безопасности этого шага для здоровья американцев.

Кроме того, «возвращение к величию» — снятие ограничительных мер — в США пока происходит со значительной задержкой, несмотря на позитивный настрой Трампа.

Большая часть американских штатов собирается приступить к выходу из кризиса только к концу мая или началу июня.

Это обусловлено тем, что США пострадали от пандемии больше любой другой страны в мире. По последним данным, на американский территории выявлено почти 1,6 млн случаев коронавируса, а количество умерших превысило отметку в 94,9 тыс. человек.

Осторожность союзников

Помимо США в «большую семерку» входят Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония и Канада. Свой план об очной встрече G7 Трамп уже успел обсудить с французским президентом Эммануэлем Макроном. В рамках телефонного разговора лидеры поговорили об организации встречи в ближайшее время.

Макрон позитивно воспринял инициативу президента США. Как отмечают в пресс-службе Елисейского дворца, глава Франции открыт для поездки в Вашингтон. «Президент готов поехать туда, но только при соблюдении всех необходимых мер безопасности», — добавили в пресс-службе Макрона.

Положительно относится к очному саммиту и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В канцелярии британского правительства указали, что Лондон тесно контактирует с Вашингтоном по этому вопросу, а выбор места встречи полностью зависит от США.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала прямо говорить, поедет ли она на саммит G7, если он будет организован в Кэмп-Дэвиде. По ее словам, она предпочитает подождать, прежде чем делать какие-то выводы. «В какой бы форме «семерка» ни состоялась, в формате видеоконференции или в другом, то на такой встрече я бы выступала за принципы мультилатерализма», — указала Меркель.

Глава канадского правительства Джастин Трюдо также проявил осторожность или скорее дипломатичность, говоря о возможности очного саммита «большой восьмерки». Премьер заявил, что в настоящее время «слишком рано» думать о формате встречи.

«Мы, безусловно, посмотрим, что США предлагают в качестве принимающей стороны G7, чтобы увидеть, какие меры будут приняты для обеспечения безопасности людей», — подчеркнул Трюдо.

В Японии идею Трампа оценили положительно, но конкретики по участию премьер-министра Синдзо Абэ не предоставили. В канцелярии японского кабмина отметили, что президент США своим предложением пытается помочь нормализации мировой экономики на раннем этапе.

«Премьер-министр Абэ рассматривает возможность участия в саммите G7, но его возможная поездка в США пока находится на стадии обсуждения», — говорится в сообщении ведомства.

Единственной страной «большой семерки», которая пока никак не отреагировала на призыв Трампа, стала Италия.

Она занимает третье место в мире по смертности от коронавируса — свыше 33 тыс. человек — и лидирует по этому показателю среди стран Евросоюза.

Стоит отметить, что в целом все страны G7 уже приступили к постепенному снятию ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, но все они пока находятся на начальных этапах этого процесса.

Будет ли Россия?

К слову, Трамп летом прошлого года предложил позвать президента России Владимира Путина на саммит G7, и пока неизвестно, пойдет ли американский лидер на данный шаг в случае организации очной встречи. Как говорил президент США,

с Россией формат «большой семерки» стал бы гораздо эффективнее.

Москва перестала участвовать во встречах G7 в 2014 году. Основной причиной для бойкота российской стороны стало присоединение Крыма, который вошел в состав Российской Федерации в марте того же года путем референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами.

Идею Трампа о возвращении к «большой восьмерке» поддержал только Макрон. Но даже в Вашингтоне не все были согласны с инициативой главы Белого дома. По данным The Wasington Post, против приглашения России активно выступал вице-президент США Майк Пенс, хотя и не высказывался об этом публично.

Больше всего действиями Трампа по традиции были недовольны представители Демократической партии. С подачи ее членов в комитете палаты представителей по иностранным делам в октябре прошлого года была принята резолюция против участия России в заседаниях «большой семерки».

Согласно документу, Москва может вернуться в G7, только если начнет «уважать территориальную целостность» соседних государств и будет следовать демократическим принципам. По мнению сенатора Константина Косачева, эта резолюция стала атакой демократов на Трампа.

При этом документ имеет достаточно символическое значение и не может запретить президенту США позвать Россию на саммит «большой семерки». Все же это не закон, а лишь рекомендация одного из комитетов нижней палаты конгресса.

Впрочем, в случае поступления в Москву приглашения на встречу G7 ответ, скорее всего, будет отрицательным. С точки зрения российской стороны данный формат несколько потерял свою актуальность в последнее время. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, у России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать «большую восьмерку».

«Созданная еще в эпоху «холодной войны» «Группа семи» больше не отвечает современным реалиям — прежде всего потому, что в ее работе не участвуют новые мировые центры. А без их вклада эффективно справиться с многочисленными вызовами и угрозами современности просто невозможно», — подчеркивал министр.