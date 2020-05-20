Ситуация стабилизируется: Мишустин рассказал о COVID-19 в РФ

В России, в частности в Москве, постепенно стабилизируется ситуация с распространением коронавируса, заявил председатель правительства страны Михаил Мишустин на совещании с министрами.

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«За последние три дня отмечается наименьший прирост численности заболевших новой коронавирусной инфекцией, а сегодня он впервые ниже 3%. Также сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших. Это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения. Это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первой столкнулась с новой инфекцией», — отметил глава кабмина.

По словам Мишустина, уже 17 российских регионов достигли необходимых критериев, чтобы снять ограничения из-за коронавируса. Более того, 14 из этих субъектов федерации уже начали их отменять в рамках первого этапа.

При этом он напомнил, что делать это нужно предельно осторожно, чтобы не разрушить достигнутое «таким трудом хрупкое равновесие».

«Сейчас в стране уже сделано более 7 млн тестов на выявление новой коронавирусной инфекции, ежедневно такие исследования проводятся почти 200 тыс. человек. Благодаря этому мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов», — подчеркнул председатель правительства.

Он призвал профильные службы и руководителей регионов держать ситуацию под контролем и не допускать ее ухудшения. Кроме того, власти должны понимать цикличность развития заболевания, подчеркнул Мишустин. По его словам, сложившаяся сейчас ситуация дает основание для спокойного оптимизма при соблюдении всех соответствующих мер и для аккуратного, поэтапного возвращения к нормальной экономической жизни с жестким использованием средств индивидуальной защиты: масок, перчаток и соответствующих режимов.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ключевым показателем в принятии решения о смягчении режима самоизоляции должен стать коэффициент распространения вируса. Он определяет среднее количество людей, которые были заражены одним инфицированным до изоляции.

По словам Голиковой, стране удалось сдержать резкий рост заражений и не допустить пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Это произошло благодаря введению нерабочих дней и других мер.

Президент Владимир Путин объявил первой нерабочей неделей в России период с 28 марта по 5 апреля, но впоследствии ограничения продлили до 30 апреля. По истечении этого срока период нерабочих дней продлился до 11 мая. На следующий день он завершился во всей стране, но власти некоторых регионов, в том числе Москвы и Подмосковья, решили сохранить режим обязательной самоизоляции до 31 мая.

На данный момент темпы прироста случаев заболевания снижаются. Судя по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 20 мая коэффициент распространения инфекции (Rt) в целом по России составляет 0,92, а днем ранее он был 0,89. В Москве последние несколько дней он колеблется в диапазоне 0,72-0,77, в регионах — 1,02-1,08. Установленная Роспотребнадзором планка не должна превышать 1,0.

По данным на 20 мая, за последние сутки выявлено 8764 носителя вируса, при этом полностью выздоровели 9262 зараженных. Всего в России на данный момент выявлено 308 705 случаев коронавируса.

К постепенному снижению числа новых выявленных случаев коронавируса за сутки привели летняя погода, повышение иммунитета и соблюдение россиянам мер самоизоляции, считают эксперты.

«Значительная часть людей соблюдает противоэпидемические правила, это повлияло на спад. <..> Так и ожидалось, что это снижение будет происходить, оно же во всех странах происходит», — сказал РИА «Новости» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Отсутствие прироста новых выявленных случаев коронавируса еще неделю назад отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия-1». «Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста», — говорила тогда главный санитарный врач страны.